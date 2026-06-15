V ČR jde do tuhého. Lživé pokusy diskreditovat
15. 6. 2026
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Bohumil Kartous
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1)
Zveřejněná analýza je podložena odkazy na zdroje dokazující faktickou
korektnost materiálu. Nic z toho se ostatně spolek kremelských
kolaborantů neráčil vyvrátit.
2)
Čeští elfové, na rozdíl od spolku podporujícího otevřené zájmy Kremlu,
nesestavuje seznamy, monitoruje aktivity toxických aktérů na
dezinformační scéně, s nimiž se spolek otevřeně a hrdě asociuje, jak
ostatně dokazuje zveřejněná analýza.
3) Kampaň Nelež není “politická neziskovka”, byla zaměřena na business a na to, aby přestal umisťovat reklamu na dezinformační weby. A byla úspěšná.
4) Opakovaně jsem byl osočen v souvislosti s Pražským inovačním institutem, který jsem vedl více než dva roky bez řádného financování ze strany hlavního města. Neporušil jsem zákon, hospodaření bylo průhledné (2 audity) a odešel jsem sám, jelikož spolupráce s hlavním městem na skutečném rozvoji této organizace je nemožná (v současnosti je PII více méně prázdná schránka).
5) Na rozdíl od reprezentace spolku mám doktorské vzdělání, PhD jsem získal na mediálních studiích Fakulty sociálních věd UK. Kromě tělesné výchovy jsem v rámci učitelství pro střední školy vystudoval také základy společenských věd. Přesto mi pan Vávra, absolvent krátce post-totalitní SOŠ v Turnově, přiznává pouze tělocvik. Explicitnější důkaz hlouposti kombinované s komplexem méněcennosti těžko vytvořit.
6) S Centrem pro hybridní hrozby jsem nikdy nespolupracoval a nic pro něj nezpracovával. Od roku 2022 ale vím, že si pan Vávra rád vytváří vlastní konspirační teorie, které následně předkládá jako skutečnost. U fanouška Great Replacement Theory a propagátora astrologie to asi není tak překvapivé.
Děkuji za nevyžádanou propagaci naší analýzy (pro velký úspěch dávám znovu do komentáře), můžeme ubezpečit členky a členy spolku, že jim budeme nadále věnovat přiměřenou pozornost a pokud to vyhodnotíme jako užitečné, o činnosti spolku poskytneme další ucelený přehled
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