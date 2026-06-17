Sociální média se stávají hlavním světovým zdrojem zpráv
17. 6. 2026
Spotřebitelé zpráv po celém světě se nyní více obracejí na sociální média a video platformy než na tradiční zdroje, uvedla v úterý respektovaná zpráva a varovala, že staré obchodní modely jsou ohroženy.
Rok 2026 znamená "významný milník: poprvé je konzumace sociálních médií a video sítí (s 54 %) před ostatními zdroji zpráv jako nejpoužívanější zdroj zpráv na světě", napsal Jim Egan, hlavní autor zprávy Reuters Institute for the Study of Journalism.
Výroční zpráva institutu připojeného k Oxfordské univerzitě vyniká pečlivým sledováním trendů, které přetvářejí média.
Výzkumníci své výsledky založili na online průzkumech téměř 100 000 lidí ve 48 zemích, které letos provedl průzkum YouGov.
Letošní vydání zjistilo, že 54 % respondentů uvedlo, že v týdnu před průzkumem dostávali zprávy ze sociálních médií nebo video platforem – což vzrostlo na 56 %, pokud by byli zahrnuti AI chatboti jako ChatGPT.
To překonalo 52 % těch, kteří odkazovali na televizní zprávy, 51 % na novinové aplikace nebo weby a 21 % na rádio.
Klesající příjmy
Ačkoliv to bylo poprvé, co nové platformy překonaly staré v průměru globálního průzkumu, jednotlivé země už tuto hranici překročily.
V některých zemích však, zejména v Evropě, tradiční mediální weby a aplikace zatím zůstávají napřed.
"Je lepší to vnímat spíše jako odklon než jako posun, ale přesto je to důležitý okamžik," napsal Egan.
V celém globálním průzkumu tři z deseti respondentů uvedli, že hlavním zdrojem zpráv jsou sociální média nebo video platformy.
Mezi lidmi ve věku 18–24 let se podíl zvýšil na polovinu.
Různé sociální sítě také vytvářejí různé vzorce používání.
Většina respondentů navštívila X nebo YouTube speciálně kvůli novinkám.
Ale na Facebooku, Instagramu a TikToku uživatelé častěji narazili na novinky při jiné činnosti.
Televize zůstávala hlavním zdrojem zpráv pouze mezi lidmi ve věku 45–54 let a staršími 55 let.
Reakce na tradiční mediální aplikace a weby byly také pochmurné – žádná z dotázaných věkových skupin neuvedla, že jsou jejich prvním kontaktem pro zprávy.
"To má zjevné důsledky z hlediska dosažení publika, zapojení a potenciálu monetizace," napsal Egan, bývalý vedoucí pracovník BBC.
Rozsah obtížnosti při hledání příjmů na financování reportování je zřejmý z toho, že pouze 17 % respondentů uvedlo, že platí za informace online.
Mezitím internetoví giganti jako Google a Meta získali obrovský podíl na reklamním trhu – na úkor tradičních médií.
Ztráta důvěry
Zpráva o 180 stranách zvýrazňuje rozsáhlé trendy, které na média působí po mnoho let, včetně rostoucí poptávky po videoobsahu, rostoucí síly jednotlivých tvůrců zpravodajského obsahu a ztráty důvěry v tradiční média.
Poslední ukazatel dosáhl historického minima, kdy pouze 37 % respondentů uvedlo, že "většinou důvěřuje většině zpráv".
Lidé se také stále častěji kvůli zprávám obracejí na AI chatboty, což bylo téma loňské zprávy Reuters Institute.
Přibližně 10 % respondentů uvedlo, že pro týdenní zpravodajství používají chatboty, což je nárůst oproti 7 % v loňském roce.
"Jak reagovat na rychlý rozvoj a šíření generativní AI je největší 360 stupňovou výzvou pro dnešní lídry médií a tvůrce politik," napsal Egan.
Obecněji konstatoval "výraznou volatilitu v mnoha ukazatelích" sledovaných ve zprávě, na pozadí rostoucí geopolitické nejistoty.
"Některé části letošní zprávy jsou znepokojivým čtením, ale je to obzvlášť neklidná doba jak pro mediální sektor, tak pro celý svět," napsal Egan.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse