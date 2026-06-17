Lídři zemí G7 se dohodli na zvýšení tlaku na Rusko prostřednictvím ropy a plynu
17. 6. 2026
Donald Trump přišel na ranní schůzku se svými kolegy z G7 o 54 minut opožděn kvůli schůzce s Volodymyrem Zelenským. Ten dříve diskutoval s Emmanuelem Macronem, jak navázat rozhovor s americkým prezidentem. Podle Trumpa proběhlo setkání se Zelenským "velmi dobře" a další bylo naplánováno na večer.
Na setkání G7 se všichni shodli na nutnosti zvýšit tlak na Rusko a rozšířit podporu Ukrajině, řekl Bloombergu jeden z představitelů jedné ze zemí. "Tlak bude zvýšen, včetně... nových sankcí proti jejich vývozu ropy a plynu," vysvětlil zdroj z francouzských diplomatických kruhů Financial Times. Podle něj byl konsenzus dosažen po kole jednání, kterých se zúčastnil i Zelenskyj. Kromě toho již Velká Británie a Kanada oznámily nové sankce.
"Lídři souhlasili se zvýšením tlaku na Rusko, zejména prostřednictvím sankcí na ropu a plyn," řekl francouzský zdroj pro FT. Konsensus byl podpořen poklesem cen ropy a plynu v důsledku mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, vysvětlil. Dalším způsobem, jak by podle něj mohly země G7 pomoci Ukrajině, je posílení její protivzdušné obrany.
Zelenskyj žádá Spojené státy o vydání licence na výrobu raket pro systém Patriot na Ukrajině, přičemž tvrdí, že země je zranitelná vůči ruským balistickým raketám. Novináři ho viděli, jak Trumpovi ukazuje Katedrálu Kyjevsko-pečorské lávry hořící po ruském útoku.
V audioprohlášení poskytnutém novinářům po jednáních Zelenskyj uvedl:
"Nejdůležitější je, že Putin nechce válku ukončit, ale musí být k tomu donucen, především s pomocí sankcí. Všechny země o tom mluvily."
Sankce proti ruské ropě mohou být v následujících dnech zpřísněny. Přesněji řečeno, mohou se vrátit po odkladu, který Spojené státy udělily na měsíc v březnu a poté dvakrát prodloužily. Současná platnost vyprší 17. června a Trump uvedl, že USA ji možná neprodlouží.
Jak ukázala dnešní setkání lídrů G7, Evropa a Spojené státy se shodly, že pozice Ukrajiny ve válce proti Rusku posiluje, řekli zástupci zemí G7. Podle jednoho z nich panuje obecný názor, že Rusko na bojišti nebude schopno zvítězit. To naznačuje významnou změnu v Trumpově postoji oproti tomu, jak hodnotil vyhlídky konfliktu po setkání s Vladimirem Putinem v Anchorage v srpnu 2025.
Zdroj v angličtině: ZDE
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