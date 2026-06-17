Zabiti při cestě ze školy domů: proč se somálské děti staly terčem útoků amerických bezpilotních letounů?
17. 6. 2026
Před šesti měsíci zahynulo při americkém útoku nejméně 12 lidí, včetně osmi dětí. USA nikdy smrt civilistů nepřiznaly. List Guardian zrekonstruoval, co se toho dne stalo
Právě se usadili k snídani, když se ozval hluk. Někteří přestali jíst své pomalu vařené fazole – cambuulo – vyděšeni pronikavým vysokým bzučením. Jiní přitiskli tváře k oknům a upírali zrak k obloze. Zemědělci na nedalekých kukuřičných polích sledovali objekty kroužící nad Jamaame, městečkem na jihu Somálska.
Krátce po 9. hodině ráno 15. listopadu 2025 se Jamaame otřáslo sérií výbuchů.
Mezi zničenými domy byl i dům Abdullahiho Mohameda Abo Sheikha Aliho, který ten den pracoval na svých polích. Jeho dědeček Mohamed se rozběhl k troskám.
„Oblečení a knihy byly rozházené po zemi, ale já se na ně nedokázal soustředit. Byl jsem v šoku a stál jsem před těly svých vnoučat. Byla roztrhána na kusy.“
Fotografie a snímky obrazovky z videa pořízeného na místě v Jamaame ukazují škody způsobené bombardováním a oběti útoku.
Snímky zveřejnila zpravodajská agentura Shahada, spojená s hnutím al-Shabaab, ale jejich pravost byla ověřena a nevykazují známky digitální úpravy.
Mohamed prohrabával trosky a našel tělo své snachy Safiyo Hassan Abukar. Byla v pokročilém stadiu těhotenství.
Vedle ní ležaly ostatky Abdifataha, jejího nejstaršího dítěte. Nebylo žádným překvapením, že byl tento desetiletý chlapec nalezen tak blízko své matky.
„Abdifatah se od ní nikdy nehnul, vždy jí pomáhal s domácími pracemi. Když byl nablízku, nepotřebovala nikoho jiného,“ říká Mohamed.
Nedaleko ležel mrtvý sedmiletý Abdinasir. Abdinasir svého dědečka zbožňoval. „Vždycky mě prosil, abych se modlil, aby si mohl zapamatovat Korán. Někdy jsem mu říkal ‚můj modlitebník‘ a on se usmíval.“
Mezi troskami ležela těla dalších dvou bratrů – šestiletého Husseina a čtyřletého Abdurahmana.
Rodina zahynula během amerického leteckého úderu v Somálsku. Podle vyšetřování deníku Guardian při útoku zahynulo nejméně 12 civilistů, včetně osmi dětí.
Jedná se o nejkrvavější americkou operaci pro civilisty v Somálsku za obou Trumpových vlád. USA v této východoafrické zemi nezabily tolik nevinných lidí při jediném incidentu již 18 let. Dosavadním nejvyšším potvrzeným počtem obětí byla krvavá, zpackaná americká vojenská operace v hlavním městě Mogadišu, která vešla ve známost jako incident z roku 1993 Black Hawk Down.
Navzdory rozsahu incidentu se zdá, že k útoku na Jamaame před šesti měsíci nebylo zahájeno žádné vyšetřování. Nikdo nebyl za tyto úmrtí pohnán k odpovědnosti – USA odmítly přiznat, že by toho dne v městečku zemřel byť jediný civilista.
Na základě fotografií, videozáznamů a rentgenových snímků zranění dětí způsobených střepinami, spolu s výpověďmi svědků, sestavil deník Guardian první podrobný popis tohoto masakru.
Tyto vraždy vyvolávají otázky nejen ohledně amerických zpravodajských služeb, ale i ohledně zintenzivňující se kampaně Washingtonu v oblasti Afrického rohu.
Trumpova administrativa provedla stovky útoků v právně nejednoznačné, tajné válce, v níž zjevně nikdo nenese odpovědnost za smrt civilistů.
Kdo schválil útok na hustě osídlenou rodinnou čtvrť? Proč a kdo, pokud vůbec někdo, byl zamýšleným cílem? Svědectví naznačují, že je vysoce pravděpodobné, že americké týmy ovládající bezpilotní letouny věděly, že se v okolí nacházejí děti.
V širším kontextu Jamaame vybízí k přezkoumání toho, jak americká armáda hodnotí životy obyčejných Somálců. Nejvyšší velitel amerických ozbrojených sil – Donald Trump – opakovaně útočil na Somálce, označoval je za „hloupé“, „s nízkým IQ“ a jejich zemi za „odpornou“.
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Americké bezpilotní letouny se přiblížily. Krátce předtím s největší pravděpodobností vzlétly z Camp Simba, vojenské základny ležící dále na jihu keňského pobřeží. Z výšky, z níž drony sledovaly okolí, musela Somálie vypadat úchvatně: rozlehlé nedotčené písečné pláže lemované bílými vlnami. 8 km do vnitrozemí, na ohybu řeky Jubba, leží Jamaame.
Full-motion video, neboli FMV, jak se nazývají živé přenosy z dronů, přenášelo život uvnitř Jamaame týmu pilotů a analytiků s mimořádnou podrobností. „Dají se přečíst i poznávací značky,“ říká Brett Velicovich, bývalý analytik zpravodajské služby speciálních operací americké armády.
V Jamaame lidé viděli letadla nad sebou. Ačkoli USA nechtěly komentovat zbraně použité při útoku, pravděpodobně šlo o drony typu MQ-9 Reaper „hunter killer“ vyzbrojené raketami Hellfire.
V čtvrti Burburka si Marian Haji Abdi Guled vzpomíná, jak se dveře jejího domu rozletěly dokořán a odhalily její tři usmívající se děti, které se vracely ze školy koránu.
Guledová však měla nepříjemný pocit, vyděšená „velmi hlasitým“ hlukem nad hlavou. Její dům se otřásl a děti vyběhly ven, aby zjistily, co se stalo.
Najednou se z nebe s řevem snesla další raketa a Guledová také vyběhla ven. „Všechny moje děti ležely na zemi pokryté krví. Když jsem se je snažila ošetřit, začaly všude padat granáty. Kamkoli jste se podívali, všude pršely granáty a rakety.“
Nedaleko odtud uprchla těhotná nevlastní dcera Maryan Nur Buruji, aby našla úkryt v koránské škole, s dvouletým dítětem přivázaným na zádech.
Kolem 9:30 dopoledne, jak popsali svědci, zasáhly školu dvě rakety. Nevlastní dcera paní Buruji zahynula. Batole, které se stále drželo své mrtvé matky, nějak přežilo.
Uprostřed toho chaosu běžel Mohamed Hassan Abdulle k domu svého přítele, aby si vypůjčil motorku a odvezl svou rodinu z nebezpečí.
„Řekl mi, že nejdřív pomůže své rodině uprchnout a pak se vrátí pro moji rodinu,“ říká soused.
Abdulle však přišel příliš pozdě. Jeho dům už byl srovnaný se zemí. Pod troskami ležela těla jeho 26leté manželky Farhiyo Hassan Nuur a dcery Layly Mohamed Hassan. Layle bylo 10 měsíců.
Stál vedle svého zničeného domu, zatímco celá čtvrť hořela. „Nenašel jsem ani nikoho, kdo by mi pomohl odnést těla mé ženy a dcery,“ říká.
Kousek od Jamaame se Gedow Ibrahim staral o svou sezamovou úrodu, když mu zavolala vyděšená manželka, třicetiletá Nuurto Hussein Abukar.
„Ve městě panovala velká panika, protože nad námi kroužily drony. Řekl jsem jí, ať zůstane doma.“
Kolem desáté dopoledne mu zavolal soused a naléhal, aby se okamžitě vrátil domů. Jeho dům byl zničen.
Děti Marian Haji Abdi Guledové zasáhly střepiny z raket vypálených z dronů. Lékaři říkají, že jejímu sedmiletému synovi Abdiqadirovi musí být střepiny odstraněny, jinak by mohl ztratit schopnost chůze
V troskách domu ležely mrtvé její dcery, devítiletá Maryan a sedmiletá Farhiyo.
„Viděl jsem bezvládná těla svých dětí. Jedné z nich byla utržena levá paže. Druhá měla v zádech střepinu, která jí vyšla z hrudníku.“ Jeho osmiletá dcera Amin byla zasažena střepinami: kovové úlomky jí probodly rameno, stehno, boky a lýtko.
Z pole byl také povolán domů Abdullahi Mohamed Abo Sheikh Ali, farmář a vnuk Mohameda. I on se musel vyrovnat s obrazem strašlivé zkázy a zjistit, že jeho rodina byla zcela vyhlazena.
Abdullahi, neschopný smířit se se smrtí své ženy a čtyř dětí, upadl do okamžitého šoku. „Od té doby už není jako dřív,“ říká Mohamed.
Zahynuli i další lidé, včetně váženého imáma.
Ačkoli je přesnou chronologii útoků obtížné ověřit, svědci napočítali nejméně 15 výbuchů. Mohamed uvádí, že bylo zničeno nejméně 18 domů. Ze školy zbyla jen hromada trosek. Guled napočítal devět úderů jen ve čtvrti Burburka.
Abdullahi, který se snaží vyrovnat se svou ztrátou, má jasno, když jde o označení viníka. „Američané nás bombardovali,“ říká. „Bombardovali děti, ženy a staré lidi. Nešetřili nic.“
Když Trump zahájil své druhé funkční období, analytici se ptali, jaké místo bude Somálsko zaujímat v jeho zahraniční politice. Během své první zahraniční cesty – v únoru 2025 – se Trumpův ministr obrany Pete Hegseth setkal v Německu s vysokými důstojníky velitelství amerického afrického velitelství Africom.
V tiskovém prohlášení však nebylo zmíněno, že Hegseth podepsal směrnici zavádějící změnu, která měla o devět měsíců později mít dalekosáhlé důsledky pro rodiny z Jamaame.
Byly zrušeny bezpečnostní záruky upravující údery dronů. Omezení uložená Bidenovou administrativou – vyžadující souhlas Bílého domu s údery dronů v Somálsku – byla zrušena.
Nyní mohli generálové Africomu jednostranně rozhodovat o tom, zda úder schválí.
„Dostali zelenou pro operace ve vysokém tempu s minimálním dohledem,“ říká Jethro Norman z Dánského institutu pro mezinárodní studia (DIIS).
Uvolnění pravidel nasazení vedlo k dramatické eskalaci operací USA v Somálsku. Organizace Acled, která sleduje globální konflikty, zaznamenala loni 123 leteckých úderů ze strany USA – více než šestkrát tolik než v předchozím roce a dvojnásobek předchozího rekordu z roku 2019. Letos se tempo ještě zrychlilo na bezprecedentní úroveň: do dubna bylo zdokumentováno 49 útoků – v průměru tedy jeden letecký úder téměř každý druhý den.
Co však bylo podnětem k útoku na Jamaame?
Americká armáda nikdy nepopřela svou účast na těchto útocích. Den poté prohlášení Africomu uvedlo, že 15. listopadu provedlo v této oblasti letecké údery.
S odkazem na somálské islamistické militantní hnutí, které vzniklo v roce 2000, dodalo, že útok na Jamaame byl součástí „akce zaměřené na oslabení schopnosti al-Šabábu ohrožovat území USA, naše síly a naše občany v zahraničí“.
Ačkoli Jamaame leží na území, které je z velké části pod kontrolou al-Shabaab, všichni svědci uvedli, že tato skupina ve městě nebyla přítomna. Ve skutečnosti všichni dosvědčili, že militanti tam nikdy nevkročili a dávali přednost úkrytům na venkově.
„V našem městě nebyla žádná přítomnost al-Shabaab, pouze ženy, děti a starší lidé. Před leteckými údery byla situace v Jamaame klidná a mírumilovná,“ říká Guled.
Buruji dodává: „Jediní lidé [tady] jsou pastevci dobytka a zemědělci.“
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Jejich výpovědi vyvolávají otázky ohledně amerických zpravodajských služeb: koho se útočný tým snažil zabít a jak podrobná byla jejich „příprava cíle“ v týdnech před útokem?
Drony, jak říká Velicovich, umožňují zaměřit „přesně naváděnou munici“ na identifikované osoby.
Při provádění vlastních útoků dronů v Somálsku Velicovich pečlivě studoval denní rutiny svých cílů: s kým se setkávali, kdy a kde: „Tři dny jsem nespal a tyhle lidi jsem sledoval znovu a znovu.“
Mezi mrtvými v Jamaame však byly převážně děti a jejich matky. Koránská škola, která byla krátce před útokem přeplněná dětmi, byla zasažena spolu s obytnými budovami patřícími rodinám, které tam žily desítky let. Guledová žila ve stejném domě po celých svých 42 let, dokud nebyl zničen. Nezdálo se, že by existoval nějaký zřejmý důvod, proč by se její dům měl stát terčem útoku.
Možná nedošlo k žádnému vytyčení cíle. Některé letecké údery, říká Norman, který má rozsáhlé znalosti o fungování vojenských operací v Somálsku, mohly být značně uspěchané.
Africom, říká, někdy žádá somálské vládní úředníky o povolení téměř v okamžiku, kdy už útoky probíhají. „Někdy zavolají hodinu předem a řeknou: ‚Chystáme se zasáhnout tento cíl, podepište prosím tento papír.‘“
Další teorií je, že informace z Jamaame byly záměrně zavádějící. Podle Normana jsou američtí představitelé náchylní k tomu, aby jim byly podstrkovány falešné informace.
„Američané nemají ve skutečnosti přehled o tom, co se děje na nejnižší místní úrovni. Pro některé Somálce je docela snadné zbavit se klanových či politických rivalů tím, že poskytnou falešné informace,“ říká.
Bez ohledu na nedostatky zpravodajských informací by operátoři amerických dronů měli mít účinnou pojistku: mohou v reálném čase vidět vše, co se děje na zemi. Například dron MQ-9 Reaper je vybaven mimořádně kvalitními multispektrálními kamerami.
Živé přenosy z dronů umožňují operátorům jasně rozlišovat mezi dospělými a dětmi a operátoři jsou vycvičeni k rozpoznávání mužů v bojeschopném věku.
A v Jamaame byly děti venku, což mělo operaci zastavit. Dva synové paní Guledové – ve věku 16 a 7 let – a její 14letá dcera byli na ulici, když byl útok zahájen.
„Na kamery a informace, které mají ověřit, že ten zlý je opravdu ten zlý, se vynakládá spousta peněz; část z toho je určena na přesnost a na to, aby se nedělaly chyby,“ říká Velicovich.
Poté, co byly zabity děti, se uvádělo, že rakety nadále dopadaly na okolní domy. Ministerstvo války USA se nechtělo vyjádřit k tomu, proč bylo rozhodnuto pokračovat v palbě.
I podle současných uvolněných pravidel nasazení by američtí představitelé měli zajistit bezpečnost civilních kolemjdoucích.
Možná byl útok založen na vzorcích „signature strike“ – pozorované činnosti, která se jeví jako podezřelá, a proto se z těchto lidí stávají cíle. „Ale v podstatě zabíjíte lidi, aniž byste si ověřili, kdo to je,“ říká Norman, a ti, kteří zahynuli v Jamaame, sotva mohli vypadat méně jako militanti.
Útoky jsou ještě záhadnější vzhledem k výšce, v níž drony létaly. Řada svědků popsala vrtule jako „extrémně hlučné“, což naznačuje, že létaly relativně nízko. Velicovich potvrdil, že čím níže drony létají, tím ostřejší jsou jejich živé přenosy.
Kdo tedy ty snímky analyzoval? Jak zkušený byl tým provádějící údery dronů? Sloužili v Somálsku a dokázali pochopit, co viděli? USA se k tomu nechtěly vyjádřit.
Někteří mají podezření, že tyto údery naznačují něco temnějšího než jen chybné zpravodajské informace, a vrací se k pohrdání Somálskem ze strany amerického vrchního velitele.
Trump tuto zemi v roce 2017 v ostré kritice namířené proti kongresmance Ilhan Omarové charakterizoval jako „zcela rozpadlou a zamořenou zločinem“.
Sedmnáct dní po vraždách v Jamaame prezident ostře kritizoval somálské přistěhovalce jako nevhodné pro pobyt v USA. V březnu, na pozadí rostoucího počtu útoků dronů, Trump označil Somálce za lidi s „nízkým IQ“ pocházející z „zkorumpované země“.
Norman říká, že Trumpův protisomálský postoj je patrný v kontextu úmrtí civilistů. „Eskalace této rétoriky, způsob, jakým ji šíří sám Trump, dává vojenským velitelům tiché zelené světlo k tomu, že Somálci jsou nyní zbaveni lidskosti. Dostávají vzkaz: ‚Do toho, na těchto životech nezáleží.‘“
Když byl Bílý dům požádán o reakci na útoky v Jamaame, zástupkyně tiskového mluvčího Anna Kelly se zeptala, zda se deník Guardian zaměří také na „podvody páchané Somálci ve Spojených státech?“
Kelly dodala: „Označovat prosazování zákona a bombardování teroristů za ‚rasistické‘ je ten druh idiotského názoru, jaký lze očekávat jen od deníku Guardian.“
Oficiální zpráva USA o leteckém úderu je stručná a nejasná. Prohlášení Africomu se o zabitých civilistech vůbec nezmiňuje. Američtí představitelé na žádost o poskytnutí odhadu počtu obětí útoku odmítli komentovat. Nechtěli rovněž sdělit totožnost osob, na které byl útok zaměřen nebo které byly zabity.
Nedostatek informací se týká útoků po celé Somálsku. Loni v květnu Africom „dočasně“ přestal zveřejňovat údaje o obětech v této zemi. O rok později tato dobrovolná cenzura stále trvá.
Odmítání uznat úmrtí civilistů znemožňuje rodinám najít odpovědi. Jalale Getachew Birru z organizace Acled říká: „Když jsou zabíjeni civilisté, není tu žádná transparentnost ani spravedlnost.“
Letecké údery na Jamaame byly podporovány somálskými pozemními silami, což zvyšuje pravděpodobnost, že část škod mohla být způsobena právě těmito jednotkami. Američtí představitelé nechtěli odpovídat na otázky týkající se role somálských sil při útoku na Jamaame.
Potvrzující výpovědi svědků však naznačují, že civilisty zabily rakety z dronů – nikoli pozemní jednotky ani minometná palba. Guled říká, že „v žádném případě“ nemohly výbuchy pocházet z minometů.
Buruji říká: „Moje nevlastní dcera nezemřela v boji, ale kvůli raketě, která dopadla z nebe. Střepiny z rakety ji zasáhly do prsou a krku. Takhle zemřela.“
Žádná z pozůstalých rodin dosud nebyla kontaktována americkými úředníky ani somálskou vládou.
Omluva se jeví jako nepravděpodobná, a to navzdory tomu, že zjevné selhání při adekvátním rozlišování civilistů představuje porušení mezinárodního práva. Odškodnění se jeví jako nepravděpodobné. USA mají roční rozpočet ve výši 3 milionů dolarů (2,2 milionu liber) na odškodnění civilistů za úmrtí způsobená drony, ale somálským rodinám nebylo vyplaceno nic.
„Žádám o odškodnění za zvěrstvo, které bylo spácháno na naší rodině. Nemám ani co jíst,“ říká Buruji.
Ibrahim chce nejprve odpovědi, teprve pak odškodnění. „Potřebuji vědět, proč byly moje děti bombardovány, když se vracely z koránské školy.“
Guled dodává: „Vyzývám Američany, aby zajistili spravedlnost a odškodnění za to, co se stalo mým dětem.“
Někteří obyvatelé opustili Jamaame po útocích. Drony však zůstaly po celé měsíce na obloze nad městem a sledovaly prázdné ulice. Jejich neustálá přítomnost a strach, který vyvolávají, učinily život nesnesitelným.
„Nemůžeme spát kvůli hlasitému hluku motorů dronů. Každou noc nad námi krouží. Když se snažíme usnout, bojíme se, že nás zabijí,“ říká Mohamed.
V jižní Somálsku se zdá, že americké operace proti al-Šabábu měly jen malý dopad. Hrozba ze strany této skupiny se zintenzivnila. Její síly se dostaly až na vzdálenost 20 mil od hlavního města.
„Pokud je cílem zničit al-Šabáb, je celkem jasné, že [drony] nejsou nijak zvlášť účinné,“ říká David Sterman, analytik z think-tanku New America.
Někteří varují, že Trumpova strategie pro Somálsko by ve skutečnosti mohla být účinným náborovým prostředkem pro al-Šabáb.
Mohamedovi nezbývá než si v mysli neustále přehrávat ty strašné okamžiky, kdy hledal části těl svých čtyř vnoučat.
Byly příliš kluzké, říká, a neustále mu vyklouzávaly z rukou. „Nebylo se čeho chytit, protože byly roztrhány na kusy.“
Popisuje, jak ho „pálí“ celé tělo, a kolísá mezi vztekem a žalem. „Nevím, jestli je to bolest nebo vztek. Tak pláču.
Moje vnoučata prostě milovala učit se Koránu. V ten poslední den neměla ani šanci sníst snídani.“
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