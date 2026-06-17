Památník lhostejnosti odhalen

O pár ulic dál politické zlo jménem ODS sbírá podpisy, aby si náhodou třeba nemohli tito lidé odpočinout v nízkoprahovém zařízení...
Jakoby dnes v podvečer se však v zastrčeném místě, kam žádný politik naštěstí nikdy nepřijde dělat ze sebe jestě většího hlupáka, než je ve skutečnosti, v místě, kde díky Bohu nezískáte účastí žádné politické body, spíše naopak...
A právě proto se zde sešla skupina lidí, kde je mi opravdu dobře.
A proto tak příjemná atmosféra, lidé spíše přemýšlí, mlčí, každý máne v hlavě vzpomínky na zbytečné oběti sociální práce...
Zde se setkáváme opravdu se svojí profesní podstatou, proplétají se zde lidé bez domova, medici na ulici, terénní sociální pracovníci, dokumentaristé, zabydlovači Housing First, hodně mladých, duchovních lidí a najednou si říkám:
"Tady je společenstvi, tady je polis, tady je starost, lidé neagresivní, lidé empatie..."
To by byli politici, zastupitelé, radní, poslanci, ministři, premiérky...
Úplně jiný svět než ten toxický, kterým jsme obklopeni od rána do večera ve veřejném prostoru.
Bylo to jak nadechnutí se čistého vzduchu v lokále nenávisti, kde je k zadušení...
Děkuji všem, kteří se na přípravě celé této tak důležité připomínce nenápadných, bezejmených lidí, kteří byli a jsou obrovskou obžalobou špatné práce politiků na všech úrovních dlouhých desítek let.
Konečně má i Praha místo, kam lze chodit, když chci čerpat skutečnou lidskost...
Tu falešnou, instantní, toxickou, účelovou nechme předvolebním cirkusákům s politickou prázdnotou...
Bůh s námi všemi, Praha 16.6.2026
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