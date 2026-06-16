Trump tvrdí, že Írán „nikdy nebude mít jadernou zbraň“ v rámci nové dohody, a varuje Izrael ohledně Libanonu
16. 6. 2026
Trump se domnívá, že Sýrie si s „Hizballáhem poradí lépe“ než Izrael
A navrhl jsem Izraeli, aby nechal Sýrii postarat se o Hizballáh, protože upřímně řečeno si myslím, že to zvládnou lépe."
Trump uvedl, že se mu „nelíbilo“, že Izrael krátce před podpisem dohody s Íránem zaútočil na libanonské hlavní město Bejrút – nikoli na „jižní část“. „Dal jsem jim to najevo. Nelíbilo se mi to – vůbec ne,“ řekl Trump.
„Pokud Izrael nedokáže tu práci zvládnout, aniž by zabil všechny ostatní, postará se o to on, postará se o to Sýrie,“ řekl Trump s odkazem na syrského prezidenta Ahmeda al-Sharaa, s nímž má dobré vztahy.
Během syrské občanské války, která vypukla v roce 2011, vyslal Hizballáh tisíce bojovníků, aby pomohli Bašáru al-Asadovi udržet se u moci. Zůstali tam, dokud Sharaovy islamistické povstalecké síly v prosinci 2024 nesvrhly tohoto dlouholetého vládce. Sharaa je bývalým vůdcem Hayat Tahrir al-Sham (HTS), povstalecké skupiny, která vedla vojenskou operaci k svržení Asada.
Trump uvedl, že Sharaa „má s Hizballáhem velmi dobré vztahy“ a „nemá je rád“. „Byl ke mně velmi vstřícný. Ochránil vše, o co jsem ho požádal,“ řekl s odkazem na Sharaa.
Dohoda mezi USA a Íránem zaměřená na ukončení války na Blízkém východě bude podepsána v pátek ve švýcarském horském letovisku Burgenstock, potvrdilo agentuře AFP švýcarské ministerstvo zahraničí.
Toto místo, ležící nedaleko Lucernu ve středním Švýcarsku, je obtížně přístupné, a proto snadno zabezpečitelné. „Navrhli ho pákistánští a katarští zprostředkovatelé, stejně jako USA a Írán,“ uvedlo švýcarské ministerstvo zahraničí.
Americký prezident tvrdí, že Netanjahu musí být „zodpovědnější“, zatímco Hizballáh prohlašuje, že dohoda závisí na stažení Izraele
Donald Trump tvrdí, že Hormuzský průliv bude do pátku otevřen
Ve svém projevu na summitu G7 americký prezident Donald Trump uvedl, že Hormuzský průliv bude do pátku otevřen a že plné znění mírové dohody bude zveřejněno v „oficiálním rámci“.
Trump rovněž uvedl, že očekává, že „druhá fáze“ dohody „půjde rychle“.
Dodal, že hlavním výsledkem memoranda o porozumění je, že Írán „nikdy nebude mít jadernou zbraň“, a že dohodu s médii projedná „za pár dní“.
Dnes ráno novinářům sdělil, že má „skvělý vztah“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ale dodal, že ten „musí být zodpovědnější, pokud jde o Libanon“.
„Bez mě by Izrael neexistoval, protože žádný jiný prezident nebyl ochoten udělat to, co jsem udělal já,“ řekl novinářům.
Íránský náměstek ministra zahraničí v úterý uvedl, že dvouměsíční námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA byla zrušena ještě před plánovaným formálním podpisem dohody ukončující válku.
„Zrušení blokády bylo něco, na čem jsme trvali od samého začátku. Nyní k tomu došlo a blokáda byla zrušena ještě před formálním podpisem,“ který je naplánován na pátek, uvedl íránský náměstek ministra zahraničí Majid Takht-Ravanchi podle vládních webových stránek.
Včerejší bilaterální rozhovory mezi Donaldem Trumpem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem byly „trochu napjaté“, sdělil NBC News úředník Evropské unie.
„Trump se chová jako obvykle, někdy je milý a jindy zase ne tak milý,“ řekl úředník a dodal, že americký prezident po uzavření rámcové dohody s Íránem odmítl podporu EU s tím, že pomoc Evropy nepotřebuje.
Trump a Macron mají zítra povečeřet ve Versailles. To byl „‚lesklý‘ předmět, který potřeboval, aby přijel do Francie“, řekl úředník EU o Trumpovi, ale „zda ho to udrží spokojeného, se teprve uvidí“.
Írán nepodepíše konečnou jadernou dohodu, pokud se Izrael nestáhne z Libanonu, upozorňuje Hizballáh
Hizballáh, libanonská militantní skupina a politická strana podporovaná Íránem, uvedla, že od Íránu obdržela ujištění, že Teherán nepodepíše konečnou jadernou dohodu s USA, dokud se Izrael nestáhne z Libanonu, sdělilo tiskové oddělení Hizballáhu agentuře Reuters.
Trump prohlásil, že předloží dohodu s Íránem Kongresu k posouzení
Trump uvedl, že předloží dohodu s Íránem americkému Kongresu k posouzení. „ Ten nápad se mi líbí, pošlete to prosím do Kongresu,“ řekl na začátku setkání s prezidentem Spojených arabských emirátů šejkem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem v rámci summitu G7. „Myslím, že kdo by to neschválil.“
Absence podrobností o memorandu o porozumění s Íránem vedla v Kongresu k přezkoumání ze strany obou stran ohledně toho, co by dohoda mohla obsahovat a nakolik jsou její podmínky pro USA výhodné.
Republikáni v Kongresu tvrdí, že chtějí, aby Trump poskytl více informací, přičemž někteří vyjadřují skepsi ohledně toho, zda dohoda dokáže odradit Írán od snahy o získání jaderné zbraně. Republikánský senátor James Lankford uvedl: „Pokud chcete, aby dohoda vydržela, nemůže se jednat o dohodu uzavřenou na úrovni výkonné moci.“ „Potřebujeme hlasování v Kongresu, abychom ji mohli dlouhodobě upevnit.“
„Myslím, že to půjde docela rychle,“ řekl Trump novinářům o další fázi jednání s Íránem, pro kterou je stanoven 60denní termín.
„Írán to chce dotáhnout do konce. Musí se vrátit k podnikání a vztahy se nyní normalizovaly, takže si myslím, že to půjde docela rychle,“ řekl Trump novinářům během svého setkání s Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem, prezidentem Spojených arabských emirátů, v rámci summitu G7.
„Mohlo by to jít rychleji, mohlo by to trvat i déle, ale mohlo by to jít rychle.“
Íránská státní média uvádějí, že íránské ropné tankery obnovily plavbu po dohodě s USA
Íránská státní televize uvedla, že íránské ropné tankery a další plavidla obnovily plavbu po uzavření dohody s Washingtonem, což se jeví jako uvolnění námořní blokády ze strany USA.
„Tři íránské ropné tankery v současné době plují v severní části Indického oceánu a další dva, které přepravují základní zboží a krmivo pro hospodářská zvířata, jsou na cestě a směřují k jižním přístavům,“ uvedl reportér státní televize z místa v Hormuzském průlivu.
Dodal, že „byla provedena operace k zrušení námořní blokády“, čímž narážel na opatření USA platné od dubna.
Katar, klíčový zprostředkovatel mezi USA a Íránem, uvedl, že věří, že rámcová mírová dohoda by mohla přinést bezpečnost na Blízký východ.
„Jsme opatrně optimističtí, že podpis memoranda o porozumění povede k další fázi regionální bezpečnosti prostřednictvím jednání, která se budou konat o jaderném programu a dalších otázkách,“ řekl novinářům v Dauhá mluvčí ministerstva zahraničí Majed Al Ansari, přičemž ocenil zprostředkovatelské úsilí Pákistánu.
„Nyní jsme na správné cestě k regionální bezpečnosti. Je zřejmé, že nás čeká mnoho výzev, ale pojďme tento okamžik vnímat jako příležitost k určitému optimismu,“ řekl.
„Jednáme o různých otázkách: o Hormuzském průlivu, regionální bezpečnosti a neútočení, a také o dobrých sousedských vztazích mezi tímto regionem a Íránem,“ dodal.
„Mluvíme samozřejmě o jaderném programu, ale také o dalších otázkách týkajících se proxy skupin, raket a dalších problémů, které v regionu hrají významnou roli již po desetiletí. Tyto otázky nelze vyřešit během pouhých několika dní.“
Podle libanonské státní tiskové agentury National News Agency (NNA) libanonský prezident Joseph Aoun a premiér Nawaf Salam zdůraznili nutnost trvalého příměří v Libanonu, úplného stažení izraelských vojsk z území na jihu, návratu libanonských vězňů a rozmístění libanonské armády na „mezinárodně uznávané hranice“.
Aoun a Salam označili memorandum o porozumění mezi USA a Íránem za „pozitivní krok“ směrem k uklidnění situace v celém regionu.
Jejich setkání v paláci Baabda se podle NNA zaměřilo také na „přípravy“ na další kolo jednání mezi Izraelem a Libanonem, které se má konat příští týden ve Washingtonu. Hizballáh není účastníkem těchto jednání.
Tato militantní skupina, kterou Írán již desítky let financuje a podporuje, dohodu mezi USA a Íránem uvítala, varovala však, že nebude akceptovat žádné útoky, které by porušovaly suverenitu Libanonu nebo byly namířeny proti jeho obyvatelstvu.
Trump tvrdí, že Írán má nyní „racionální“ vedení díky americko-izraelským útokům na tuto zemi, při nichž zahynuly významné íránské osobnosti. To však není pravda, protože mocní íránští zastánci tvrdé linie jsou nyní povzbuzeni tříměsíční konfrontací, kterou podle nich Teherán vyhrál.
Navzdory své zjevné podrážděnosti vůči Netanjahuovi Trump uvedl, že jeho vztah s izraelským lídrem je „velmi efektivní“. Řekl, že jejich vztah je „neuvěřitelný“ – ale zdůraznil, že bez jeho podpory by Izrael neexistoval.
Americký prezident uvedl, že Libanon byl ze „všech zemí“ „zacházeno nejhůře“, protože se „nemůže bránit“ a musí se vypořádat s Hizballáhem, který podle něj představuje „problém pro ně“.
Trump novinářům řekl:
Ne, nejsem spokojený s tím, jak Izrael postupoval vůči Libanonu a Hizballáhu. Měli být schopni tu práci zvládnout rychleji. Trvá to prostě věčně a když se to stane, vrhá to negativní světlo na tu velkou dohodu – a tou je dohoda s Íránem.
Netanjahu musí být „vůči Libanonu zodpovědnější“, říká Trump
Trump také uvedl, že má „skvělý vztah“ s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ale dodal, že „musí být vůči Libanonu zodpovědnější“.
„Beze mě by Izrael neexistoval, protože žádný jiný prezident nebyl ochoten udělat to, co jsem udělal já,“ řekl novinářům.
Trump tvrdí, že izraelskou válku v Libanonu považuje za „drobnou“
Donald Trump také uvedl, že izraelskou válku v Libanonu považuje za „drobnou“ a věří, že jeho dohoda s Íránem může přežít, i kdyby izraelské útoky pokračovaly.
„Považuji to za drobnou válku,“ řekl Trump. „Írán je ta velká, ale máme tam venku tu malou trn v patě, která neustále vystrkuje hlavu, a tím je Hizballáh.“
Írán s Trumpovým hodnocením nesouhlasí, protože stále důrazněji tvrdí, že pokračující izraelské útoky v Libanonu poruší jeho dohodu s USA, a v tomto ohledu se snaží vykreslit USA a Izrael jako jeden celek.
Írán „nikdy nebude mít jadernou zbraň“ a „spadne na něj peklo“, pokud se o ni pokusí, říká Trump
Ve svých komentářích pro novináře Donald Trump také varoval, že na Írán „se snese peklo“, pokud se pokusí získat jadernou zbraň.
„Jediná věc, na které mi opravdu záleží, je, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň, a to říkám nahlas a jasně,“ uvedl s odkazem na dohodu s Teheránem.
Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program je mírový, a veřejně se nezavázal k tomu, že se vzdá obohaceného uranu, o kterém se předpokládá, že je uložen pod třemi jadernými zařízeními, která byla loni těžce poškozena americkými údery.
Trump čelí značnému politickému tlaku, aby v této otázce zajistil lepší dohodu než tu, kterou během svého prvního funkčního období zmařil. Vystoupil z mnohostranné dohody s Íránem z roku 2015, kterou vyjednal Barack Obama a která zrušila sankce proti Teheránu výměnou za omezení jeho jaderného programu, včetně mezinárodních inspekcí.
Írán na to reagoval zintenzivněním obohacování uranu a vyprodukoval více než 400 kg materiálu s čistotou blížící se úrovni potřebné pro výrobu bomby. Konečný osud tohoto uranu bude pravděpodobně klíčovým bodem jednání během nadcházejících širších rozhovorů.
Trump tvrdí, že dohoda mezi USA a Íránem vstupuje do „druhé fáze“
Podle agentury Reuters americký prezident uvedl, že dohoda s Íránem „postupuje do druhé fáze“, a dodal, že Washington v rámci této dohody do Íránu neinvestuje žádné peníze.
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