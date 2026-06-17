Šéfka Úřadu vlády si drží levný byt
17. 6. 2026
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Rád bych se jako místostarosta Prahy 3 odpovědný za oblast bydlení k téhle kauze jasně vyjádřil.
Paní Bartha se svým manželem přenechala do dlouhodobého užívání nájemní byt MČ Praha 3 třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. V bytě podle veřejně dostupných informací přitom již delší dobu nebydlí.
Paní Bartha se svým manželem přenechala do dlouhodobého užívání nájemní byt MČ Praha 3 třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. V bytě podle veřejně dostupných informací přitom již delší dobu nebydlí.
Toto jednání pokládám za neetické, a to zejména v době krize dostupnosti bydlení, kdy rodina paní Barthy platí nájemné ve výši třetiny až poloviny tržního nájmu a vlastní další lukrativní nemovitosti.
Podle mého soudu jde zároveň o hrubé porušení povinností vyplývající z nájemní smlouvy a příští týden předložím radě MČ Praha 3 návrh na schválení výpovědi z nájmu. Do té doby bude ještě úřad Prahy 3 podrobněji prověřovat právní rovinu celého případu a ověřovat, kdo byt fakticky užívá.
V městských nájemních bytech musí bydlet vždy osoba, která je subjektem nájemní smlouvy. Byt pak mohou obývat i další osoby, které jsou řádně nahlášené na služby. MČ Praha 3 přistupuje k problematice nedovolených podnájmů ke všem nájemníkům zcela rovným způsobem. Při podezření na nedovolený podnájem jsou v bytech prováděna místní šetření, a pokud jsou získány přesvědčivé důkazy, přikročí MČ Praha 3 k výpovědi z nájmu bytu.
MČ Praha 3 při pronajímání bytů postupuje již sedmým rokem podle Pravidel podporovaného bydlení a pronajímá byty osobám znevýhodněným na trhu s bydlením podle předem daných bodovaných kritérií. Byt dostane ten, kdo je v největší nouzi. Za 7 let se nám podařilo takto zabydlet 179 domácností, často samoživitelů nebo seniorů. V těchto bytech zároveň našlo stabilní bydlení i 180 nezletilých dětí. Smlouvy k sociálním bytům uzavíráme vždy na dobu určitou zpravidla 1 roku a při prodlužování těchto smluv znovu zkoumáme sociální situaci domácností.
MČ Praha 3 disponuje celkem 1800 byty, z toho asi 1200 jsou však staré nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Jednou z nich je i domácnost paní Bartha. Tyto smlouvy nelze vypovědět a podle práva můžeme u těchto smluv zvyšovat nájemné maximálně o 20% jednou za tři roky. Této možnosti využíváme. Když jsem nastupoval do vedení radnice, bylo nájemné za m2 a měsíc ve většině těchto bytů 94 Kč, následně jsme ho zvýšili na 114, pak 137 a letos až na 156 Kč. To je pořád pod základní sazbou nájemného v sociálních bytech, která je 180 Kč za m2.
V městských nájemních bytech musí bydlet vždy osoba, která je subjektem nájemní smlouvy. Byt pak mohou obývat i další osoby, které jsou řádně nahlášené na služby. MČ Praha 3 přistupuje k problematice nedovolených podnájmů ke všem nájemníkům zcela rovným způsobem. Při podezření na nedovolený podnájem jsou v bytech prováděna místní šetření, a pokud jsou získány přesvědčivé důkazy, přikročí MČ Praha 3 k výpovědi z nájmu bytu.
MČ Praha 3 při pronajímání bytů postupuje již sedmým rokem podle Pravidel podporovaného bydlení a pronajímá byty osobám znevýhodněným na trhu s bydlením podle předem daných bodovaných kritérií. Byt dostane ten, kdo je v největší nouzi. Za 7 let se nám podařilo takto zabydlet 179 domácností, často samoživitelů nebo seniorů. V těchto bytech zároveň našlo stabilní bydlení i 180 nezletilých dětí. Smlouvy k sociálním bytům uzavíráme vždy na dobu určitou zpravidla 1 roku a při prodlužování těchto smluv znovu zkoumáme sociální situaci domácností.
MČ Praha 3 disponuje celkem 1800 byty, z toho asi 1200 jsou však staré nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Jednou z nich je i domácnost paní Bartha. Tyto smlouvy nelze vypovědět a podle práva můžeme u těchto smluv zvyšovat nájemné maximálně o 20% jednou za tři roky. Této možnosti využíváme. Když jsem nastupoval do vedení radnice, bylo nájemné za m2 a měsíc ve většině těchto bytů 94 Kč, následně jsme ho zvýšili na 114, pak 137 a letos až na 156 Kč. To je pořád pod základní sazbou nájemného v sociálních bytech, která je 180 Kč za m2.
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