Trump "přestal věřit ve vítězství Ruska na Ukrajině"
17. 6. 2026
To je znatelný obrat oproti Trumpovu postoji po setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce v srpnu 2025, kdy věřil, že Ukrajina "nemá žádné karty" a měla by učinit územní ústupky. Jak uvedl jeden z představitelů G7 pod podmínkou anonymity, Spojené státy a evropští spojenci se shodují, že pozice Kyjeva se posiluje.
Tento posun se projevil na summitu G7 v Evianu ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron zorganizoval krátká jednání mezi Trumpem a Zelenským. Podle něj během rozhovoru Zelenskyj ukázal Trumpovi fotografie Katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Kyjevě poškozené ruským útokem, což Trumpa zaujalo.
"Rusko by mělo uzavřít dohodu," řekl Trump během schůzky s katarským emírem. "Je to všechno prostě směšné. Takže ano, udělám, co budu moci." Jeho slova neobsahovala předchozí požadavky na kapitulaci Zelenského. Navíc v rozhovoru s vůdcem SAE Trump poznamenal, že je otevřený zpřísnění sankcí proti Moskvě, zejména na pozadí konce války s Íránem. "Budeme to schopni udělat, protože ropa právě přichází," řekl.
Britský premiér Keir Starmer v rozhovoru pro Times Radio spojil změnu rétoriky s úpadkem ruské ekonomiky. "Ruská ekonomika byla tvrdě zasažena a to vytvořilo v Moskvě jinou atmosféru," vysvětlil Starmer. Kanadský premiér Mark Carney naopak na setkání se Zelenským řekl: "Situace v této válce se mění a to je součást toho, o čem jsme právě mluvili. Dnes vidíme jednotu v G7."
Podle Bloombergu Macron pozval Zelenského, aby zůstal v Evianu až do konce summitu, aby mohl pořádat další schůzky a pokračovat v dialogu s Trumpem.
Zdroj v angličtině: ZDE
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