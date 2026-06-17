Epidemie eboly v Kongu může být podle Africa CDC nejhorší v historii
17. 6. 2026
V Kongu bylo hlášeno přes 800 případů vzácného kmene Bundibugyo, pro který neexistuje ověřená léčba ani vakcína, z nichž 192 bylo smrtelných. Nemoc, která se přenáší tělesnými tekutinami i po smrti, se rychle šíří ve třech provinciích, ukazují vládní údaje.
"Pokud epidemii brzy nezastavíme, bude horší než to, co jsme měli v západní Africe a východní DRC," řekl generální ředitel Africa CDC Jean Kaseya na virtuálním setkání afrických hlav států v Burundi.
Jeho varování, které odráželo podobnou projekci amerického CDC, se týkalo epidemie, která zasáhla Guineu, Libérii a Sierru Leone v letech 2014 až 2016, při níž zahynulo přes 11 000 lidí, a méně smrtelnou epidemii v roce 2018 v Kongu.
Úředník Červeného kříže v úterý samostatně uvedl, že epidemie eboly ve východní části Demokratické republiky Kongo ještě nedosáhla vrcholu.
"Obáváme se, že by to mohlo trvat jeden rok, než tato nemoc skončila," řekl novinářům Bruno Michon, provozní manažer Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, prostřednictvím videopřenosu z východního Konga.
Kritické výzvy
Reakci brzdí nedostatek léčebných center a odpor komunity vůči přísným hygienickým opatřením. Zdravotníci uvedli, že i po více než měsíci od vyhlášení epidemie není skutečný rozsah znám.
Michon uvedl, že týmy IFRC, které pomáhají s zapojením komunity a bezpečným a důstojným pohřbem obětí eboly, v posledních dnech čelily slovnímu zneužívání, výhrůžkám a útokům.
Kaseya z Africa CDC uvedl řadu zásadních výzev, včetně nedostatečných zdrojů na sledování kontaktů více než 800 potvrzených případů eboly.
"Sledujeme jen 12 % našich lidí. To je pro nás hlavní ukazatel. To znamená, že zatím neznáme rozsah tohoto výskytu," řekl. Také je velký nedostatek pohřebních týmů a hlášený nedostatek osobních ochranných prostředků, uvedl.
Rostoucí náklady
Africké CDC požaduje 518 milionů dolarů na společný plán se Světovou zdravotnickou organizací, jehož cílem je omezit epidemii v Africe, přičemž varuje, že pokud podpora nebude poskytnuta, může to později stát desítky miliard dolarů.
"Pokud ji nebudeme mít během příštích čtyř týdnů, nebudeme znovu žádat o 500 milionů, budeme žádat asi 1,5 miliardy dolarů. Pokud to odložíme, bude to 7,5 miliardy dolarů," řekl Kaseya.
"Pokud dnes neinvestujeme jasnými kroky k řešení všech těchto slabin, o kterých mluvíme, budeme reagovat na epidemii, která by stála hodně peněz."
Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na stejném setkání uvedl, že zvýší svůj závazek bojovat proti ebole na 13,5 milionu dolarů. Čína také uvedla, že poskytne více nouzové podpory.
Zdroj v angličtině: ZDE
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