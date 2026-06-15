Channel 4 News: Zvítězil Írán nad Trumpem?
15. 6. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, pondělí 15. července 2026, 19 hodin: Prezident Trump dorazil na summit G7 ve Francii a mohl oznámit, že bylo dosaženo dohody s Íránem. Podrobnosti však stále nejsou jasné. Prezident uvedl, že dohoda umožní tok ropy a ukončí námořní blokádu USA. Otevírá to cestu k dalším jednáním, přičemž je třeba ještě vyřešit klíčové detaily, včetně budoucnosti íránského jaderného programu. Náš politický redaktor Gary Gibbon je na summitu G7 ve Francii.
Reportér: Všichni účastníci tohoto summitu se budou ptát, kde se tato dohoda nachází na škále od prodloužení příměří po trvalé urovnání. Všichni velmi dobře znají bombastický styl Donalda Trumpa. Zajímá je, jak blízko k tomu je, o kolik se věc skutečně zlepšuje, pokud vůbec, oproti původní dohodě, kterou s Íránem uzavřel v roce 2015 prezident Obama a kterou Donald Trump zrušil. A tito ostatní lídři G7 budou, jak již sami ukázali, velmi ochotni chválit Donalda Trumpa, což bude nepochybně platit i v případě zítřejšího vystoupení Británie.
Očekávám, že Keir Starmer řekne, že jsme připraveni pomoci s odminováním Hormuzského průlivu a podobně, ale všichni si budou lámat hlavu nad detaily. A všichni ostatní lídři, v různé míře, ale prakticky všichni ostatní, by rádi, aby se pozornost soustředila někam jinam.
Tohle není válka, kterou většina z nich chtěla, a rádi by, aby se pozornost soustředila na Ukrajinu. Prezident Macron, který bude zítra předsedat, se bude snažit přesunout pozornost na Ukrajinu.
Očekávám, že uslyšíme trochu víc o některých sankcích, které jsou uvaleny na Rusko z různých zemí a tak dále. Ale tyto summity se stále více stávají hledáním společné půdy, která se zdá zmenšovat před našimi očima. Člověk to tak vnímá. Celé to hledání se promítá do problematiky logistiky těchto summitů.
Prezident Macron, stejně jako ostatní hostitelé, se obává, že prezident Trump by mohl odejít dříve. Dvakrát už odešel z G7 předčasně. Nabídl mu tedy jako lákadlo večeři ve Versailles na závěr, jen aby se ujistil, že zůstane až do konce.
Mimochodem, tento summit se koná o den později, než bylo plánováno, protože prezident Trump chtěl sledovat klecové zápasy na trávníku Bílého domu. Takže se všichni přizpůsobují prezidentovi a jedním z nich bude Keir Starmer. Nemusíme opakovat, v jakém písku se doma v domácí politice nachází, ale i tady se trochu topí.
Prezidenta Trumpa neviděl tváří v tvář od té doby, co ho naštval tím, že ho nepodpořil v otázce Íránu a nedovolil, aby britské základny byly použity k útokům na Írán. A k tomu všemu má teď ještě neshodu ohledně sociálních médií.
Moderátor: Díky, Gary. Gary Gibbon z Evianu. No, než v časných ranních hodinách odletěl na summit G7, pořádal americký prezident, jak řekl Gary, velmi netradiční akci, při které oslavil své 80. narozeniny a 250. výročí Ameriky šampionátem v ultimátním boji na trávníku Bílého domu. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Není pochyb o tom, co si Donald Trump přál k svým 80. narozeninám: konec války, aby se mohl soustředit na boj. Nad zemí svobodných, částečně jako Dr. Divný, částečně jako císařský Řím, se na jižním trávníku Bílého domu odehrál klecový zápas UFC Freedom 250, směsice trumpovského patriotismu, kapitalismu a televizní podívané.
"Nezdá se to skutečné."
Nic z toho se nezdá skutečné. Trump dříve zveřejnil, že bylo dosaženo dohody s Íránem o otevření Hormuzského průlivu, a řekl Wall Street Journal, že není spěch s odčerpáním vysoce obohaceného uranu z Íránu a že mu nikdy nešlo o změnu režimu. O něco více než 12 hodin později následoval tradičnější prezidentský příjezd na summit G7 ve francouzských Alpách.
Trump: "Všechno je velmi pěkné, děkuji."
Po boku prezidenta Macrona si užíval okamžitý efekt svého oznámení, vzestup na akciových trzích, pokles ceny ropy.
Trump: "Dohoda s Íránem, kterou jsme uzavřeli, přinese mnoho úspěchu pro svět, protože ropa tam byla opravdu nějakou dobu zablokovaná. Občas mi [Macron] volal a říkal: No tak, prosím, pojďme s cenami ropy. Ale cena ropy jde hodně dolů. Je to mnohem žhavější koupě."
Reportér: Každá strana propagovala svou vlastní verzi memoranda; USA tvrdily, že znamená trvalý bezplatný průjezd Hormuzským průlivem, Írán, že bude vybírat poplatky za služby. Íránská státní média uvedla, že USA byly donuceny k dohodě, která uvolní polovinu ze 24 miliard dolarů zmrazených íránských aktiv, přičemž USA trvaly na tom, že Írán bude muset splnit své závazky, než dostane jediný cent.
Íránská televize: "Mezi íránským lidem a americkou vládou panuje hluboce zakořeněná nedůvěra. Spojené státy mají před sebou ještě dlouhou cestu, než si získají důvěru íránského lidu."
Reportér: Po celou dobu války USA trvaly na tom, že jejich hlavním cílem je zabránit Íránu v získání jaderné zbraně, což se nyní má uskutečnit nikoli útoky, ale 60denními rozhovory. Uváděný návrh počítá s víceletým zákazem obohacování uranu, po kterém bude následovat omezení, spolu s blíže nespecifikovaným způsobem řešení současných íránských zásob uranu téměř zbraněhodné kvality.
Je pochybné, že jakákoli dohoda, která vznikne, bude výrazně odlišná nebo bude představovat významné zlepšení oproti dohodě, kterou jsme měli původně.
To vše jen zvyšuje tlak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, který tak nenáviděl dohodu Baracka Obamy a radoval se z rozhodnutí prezidenta Trumpa z ní vystoupit. Jeho blízkost k Trumpovi, tak často využívaná jako trumf doma, by se v tomto volebním roce mohla nyní proměnit v přítěž jak u spojenců, tak u protivníků.
Smotrich: "Dohoda s Íránem je špatná dohoda pro Izrael i pro celý svobodný svět. Írán nesmí mít jaderné zbraně."
"Jedním tahem pera byly smazány obrovské vojenské úspěchy našich pilotů na íránském nebi a hrdinství našich bojovníků na libanonské půdě."
Reportér: Jak Írán, tak zprostředkovatel Pákistán tvrdí, že ukončení bojů v Libanonu je součástí této počáteční dohody. Izraelský ministr obrany trvá na tom, že jeho jednotky zůstanou na jihu na neurčito a že Izrael v případě následného útoku Íránu odpoví plnou silou.
Během jednání hrozily události v Libanonu zmařením této dohody. Mohou to udělat i nyní, i po jejím oficiálním podpisu v pátek.
Moderátor: Pojďme se nyní obrátit na našeho zahraničního korespondenta Secundera Kermaniho, který je v Bejrútu. Secundere?
Reportér: Během tohoto konfliktu bylo zde v Libanonu zabito téměř 4 000 lidí.
Dnes zde panoval relativní klid, i když v důsledku izraelské palby zemřela alespoň jedna osoba. Jak jste slyšeli v reportáži, zdá se, že dohoda mezi USA a Íránem má zahrnovat i zdejší příměří, ale není jasné, co přesně říká, pokud vůbec něco, o přítomnosti izraelských vojsk v jižním Libanonu, kde okupují část území.
Izrael tvrdí, že nikam neodejde. Hizballáh zase prohlašuje, že nebude tolerovat pokračující izraelské útoky, jak jsme viděli po předchozím příměří.
Pro mnoho z více než milionu vysídlených lidí to však byla šance konečně se vrátit domů. Silnice, které byly opuštěné, nyní ožívají, jak se rodiny, které válka vyhnala z domovů, vrací do jižního Libanonu. Jejich cesta je lemována troskami a sutinami. Město Nabatea bylo během války městem duchů, zdevastovaným izraelskými útoky. Terčem se stali dokonce i záchranáři. Nyní pomáhají uklízet ulice. Z historického trhu města zbylo jen málo. Pražírna kávy Abu Aliho byla téměř sto let místní institucí.
Abu Ali: Normálně bych řekl, že když dostaneme ránu, opravíme to, dáme to do pořádku, ale tohle je úplně zničené.
Myslíte si, že svůj obchod znovu postavíte?
Bůh dá-li, zítra nebo za šest či sedm měsíců sem přijedete a uvidíte, co tu je.
Jedno z nejkrásnějších zařízení v Nabatiyy. Nálada mezi mnoha navrátilci je slavnostní, ale škody, které tu byly napáchány, jsou obrovské. No, tohle je prostě scéna naprosté a úplné devastace. Je to skoro jako by město zasáhlo zemětřesení. Samozřejmě, ve skutečnosti jsou všechny tyto škody způsobeny izraelskými údery. A ještě včera by pro nás bylo příliš nebezpečné vkročit do centra města. I teď jsou izraelské jednotky rozmístěny jen pár kilometrů odtud.
Nad hlavami slyšíme dron. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se chystali stáhnout z pozic, které obsadili.
V dálce zaznívá několik výbuchů. Místní úřady varovaly obyvatele, aby se nevraceli příliš brzy.
Dina chtěla co nejdříve zkontrolovat svůj dům, poté co byla mezi více než 1 000 000 vysídlených v této zemi. Jakmile se vrátí do svého bytu, Dina se vrhne na zem v modlitbě. Dalším krokem je zalévání pokojových rostlin. Její dům byl těžce poškozen při poslední vlně bojů v roce 2024, říká mi, a vrátila se teprve před pár měsíci, než začala tato poslední válka.
„Ještě jsem ani nedoplatila opravy,“ říká, „a už to začalo znovu.“
Navzdory opakovaným ničivým konfliktům s Izraelem, nebo právě kvůli nim, mnoho lidí v jižním Libanonu dlouhodobě podporuje Hizballáh, který vnímají jako odbojovou skupinu. Jiní v zemi viní Hizballáh z toho, že vstoupil do války s Izraelem. Ale ne tady. Daniel je Dinin synovec.
„Přišli jsme o všechno. Přišli jsme o materiální věci a ztratili jsme tolik přátel. To je na tom to nejhorší.“
Koho z toho viníte? Koho považujete za zodpovědného za všechno, čím jste si prošli? Izrael.
"Izrael. Veškerá zodpovědnost leží na Izraeli. Nakonec jsme lidé, kteří brání svou zemi. Aby bylo jasno, nikdo z nás tady není členem žádné skupiny. Ale bráníme svou zemi. Tuhle zemi milujeme a nikdo nám ji nemůže vzít."
Fronty aut směřujících zpět na jih jsou čím dál delší. Další střety mezi Hizballáhem a Izraelem však stále vypadají jako velmi reálná možnost. A uprostřed trosek si kladete otázku, jak dlouho potrvá, než bude tato země znovu vtažena do krvavého konfliktu.
No, celá tato smrtící a nákladná válka byla podle mého názoru pro Američany zkouškou limitů vojenské síly. Bude se hodně zkoumat, zda je tato dohoda s Íránem opravdu lepší než dohoda, které mohlo být dosaženo před válkou.
Premiér Netanjahu viděl, jak se jeho vztahy s USA zhoršují, zatímco íránský režim a Hizballáh stále pevně stojí na nohou. A co se týče Hizballáhu, který, jak si vzpomeňme, zahájil tuto poslední fázi konfliktu palbou na Izrael, no, izraelští vojáci nyní okupují ještě větší část libanonského území. Stručně řečeno, navzdory všem ztrátám na životech a všem ekonomickým škodám.
Co se vlastně, jak by se dalo říci, opravdu změnilo?
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