Evropa se připravuje na výrazné snížení příspěvku USA do NATO v případě války
15. 6. 2026
Americká strana na schůzkách v politickém a vojenském velitelství NATO představila plány na výrazné omezení své účasti v tzv. "modelu sil" aliance (NATO Force Model), který určuje složení vybavení a personálu přemístěného do Evropy, pokud to bude nutné.
Podle vysokého západního vojenského představitele mluvíme o snížení počtu strategických bombardérů, které evropské země nemají, asi o 30 %, stejně jako o 75–100 % snížení počtu průzkumných a útočných dronů a asi o 50 % v námořnictvu. Podle něj bude počet stíhaček snížen asi o třetinu, což potvrzuje The New York Times.
Na oplátku NYT, odkazující se na dokument předaný spojencům začátkem června, uvádí konkrétnější parametry: počet stíhaček F-16 a F-15E přidělených pro operace NATO v Evropě má být snížen ze 150 na 100, námořních průzkumných letadel z 26 na 15 jednotek a všech osm tankovacích letadel dříve dostupných pro evropské bojiště má být zcela staženo. Kromě toho Spojené státy přesouvají ponorku s řízenými střelami a útočnou skupinu letadlových lodí do jiných směrů, stejně jako stahují jednu ze dvou skupin strategických bombardérů určených k obraně Evropy.
Na tomto pozadí již evropští spojenci znepokojení takovými plány a nepředvídatelností politiky prezidenta Donalda Trumpa diskutují o scénářích, jak vést válku bez podpory USA. Podle zdrojů Bloombergu byla tato otázka jedním z klíčových témat na setkání ministrů obrany "Evropské pětky", kde diskutovali, jak dosáhnout srovnatelných vojenských schopností na úkor vlastních zdrojů. Termín škrtů zatím nebyl oficiálně oznámen, ale očekává se, že k tomu dojde v blízké budoucnosti.
Jak uvádí NYT, omezení americké účasti může proběhnout rychleji, než spojenci očekávali a omezí schopnost NATO provádět dálkové údery, námořní průzkum a sledovat ruskou podmořskou aktivitu. Současně Trumpova administrativa opakovaně vyzývala evropské země, aby převzaly větší odpovědnost za vlastní obranu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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