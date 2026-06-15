V Indii narůstá rozhořčení nad zabitím indických námořníků Spojenými státy, zatímco se představitelé účastní summitu G7
15. 6. 2026
Vztahy jsou na nejnižší úrovni za poslední roky poté, co se Washington odmítl omluvit za úmrtí v Hormuzském průlivu
V Indii nadále narůstá rozhořčení nad odmítnutím USA omluvit se za smrt indických námořníků zabitých při útocích v Hormuzském průlivu, což dále vyvolává napětí ve vztazích mezi oběma zeměmi, zatímco se jejich lídři tento týden scházejí na summitu G7 ve Francii.
Minulý týden zahynuli tři indičtí námořníci, kteří pracovali na palubě komerčních ropných tankerů, když USA provedly raketové údery na plavidlo, které proplouvalo Hormuzským průlivem.
Jednalo se o první úmrtí od dubna, kdy americká armáda zahájila blokádu průlivu ve snaze oslabit íránskou ekonomiku a přimět íránskou vládu k uzavření mírové dohody.
Lhostejná reakce americké vlády na zabití námořníků vyvolala v Indii velké zděšení. Titulky o víkendu zněly jednoduše: „Žádná omluva z Washingtonu.“
Původní prohlášení americké vlády se zpočátku o úmrtích ani nezmínilo, místo toho pouze potvrdilo, že její síly provedly úder na plavidlo v průlivu, které údajně porušovalo sankce a které bylo „neochotné spolupracovat“.
Indická vláda nejprve útoky odsoudila „důrazným protestem“ a předvolala vysokého amerického diplomata, aby mu sdělila, že útoky musí přestat.
Vzhledem k tomu, že tlak ohledně útoku v Dillí stále rostl, indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar hovořil přímo s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a dal tak najevo, že Indie tuto záležitost nenechá jen tak.
„Takové smrtící akce proti obchodní lodní dopravě nejsou ospravedlnitelné,“ uvedl Jaishankar ve svém prohlášení.
Rubio však vypadal, že nelituje, když znásobil ospravedlnění USA a zároveň odmítl vyjádřit jakoukoli soustrast. „Porušení americké blokády a nelegální přeprava íránské ropy nebudou tolerovány,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.
Tato strohá výměna názorů pravděpodobně zvýší tlak na vztahy mezi Dillí a Washingtonem, které byly kdysi považovány za pevné a prosperující, ale v posledních měsících se kvůli ekonomickým a politickým napětím staly stále složitějšími a napjatějšími.
Modi již odletěl do Francie, aby se zúčastnil summitu G7, kde se podle očekávání setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Mnozí očekávají, že smrt indických občanů bude v jejich diskusi hrát významnou roli.
V Indii se zvyšuje politický tlak na Modiho, aby veřejně vyjádřil své námitky. Rodiny tří zemřelých námořníků vystoupily na veřejnosti s požadavkem na vysvětlení, jak se tito muži stali kolaterálními oběťmi konfliktu, a s výzvou k repatriaci jejich těl.
„Mám jen jeden požadavek: aby byly převezeny ostatky mého syna,“ řekl Rajesh Sharma, otec 23letého Aditya Sharmy, který byl jedním ze zabitých námořníků. „Chci vědět, co se stalo v jeho posledních okamžicích. Byla mu poskytnuta nějaká záchranná pomoc? Jaké okolnosti vedly ke smrti tří členů posádky z naší země?“
V neděli indický opoziční vůdce Rahul Gandhi obvinil premiéra z „mlčení“ ohledně zabití nevinných indických občanů, kteří pouze vykonávali svou práci, a z podlézání americké vládě. „Zahraniční mocnosti zabíjejí naše občany. Naše vláda tiše poslouchá rozkazy jako poslušný sluha a naši občané jsou ponecháni napospas osudu,“ řekl Gandhi.
Útoky také dále podnítily protamerické nálady v Indii, které již panují kvůli pohrdání, s jakým Trumpova administrativa podle všeho zachází s Indií, zatímco tvrdí, že je strategickým spojencem. Indie nesla nejtěžší břemeno Trumpových cel, což způsobilo ekonomickou devastaci, a analytici popsali prohlubující se „deficit důvěry“ mezi oběma zeměmi, zejména proto, že se Trump sblížil s Pákistánem.
Nedávná návštěva Rubia v Dillí byla vnímána jako málo přispívající k obnovení vztahů. Zatímco Trump a Modi měli v minulosti přátelský vztah, setkají se na G7 s vztahy na nejnižší úrovni za poslední roky.
Shashi Tharoor, opoziční poslanec a předseda indického parlamentního výboru pro zahraniční věci, označil Rubioovo prohlášení v reakci na úder za „hluboce šokující“. „Jak může být ‚přítel‘ a strategický partner tak hluboce necitlivý?“ zeptal se Tharoor. „Prakticky každá obchodní loď plující těmito klíčovými vodami má na palubě indickou posádku. Jsou nyní všichni považováni za legitimní cíl pro americké rakety?“
Analytik americké zahraniční politiky Derek J. Grossman byl ve své analýze Rubioovy reakce rovněž zdrcující. „Rubiova slova byla velmi necitlivá a ještě více rozdmýchají protiamerické nálady,“ řekl. „Ani nevyjádřil soustrast nad ztrátou indických životů. To je ale ‚přítel‘, jakým je Trumpova Amerika pro Indii.“
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