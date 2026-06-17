Ruská fregata vystřelila na britskou jachtu, na níž pluli důchodci
17. 6. 2026
Zdroje pro list The Telegraph uvedly, že jachta byla soukromou zábavnou lodí. Ruská loď několikrát varovala posádku, aby se nepřibližovala, ale když loď pokračovala v plavbě, ozvaly se výstřely. Nevznikly žádné oběti ani škody.
Britské ministerstvo obrany potvrdilo, že incident vyšetřuje. Podle vojenských zdrojů incident nesouvisí s nedávným zadržením ruského tankeru Smyrtos. Operace zadržení trvala šest hodin. Plavidlo bylo dočasně přesunuto na kotviště u jižního pobřeží Anglie, aby se "prověřily ekologické nebo bezpečnostní problémy".
Střelba v Lamanšském průlivu za účasti ruské lodi proběhla na pozadí setkání lídrů G7 v Evianu ve Francii, kde diskutovali zejména o válce na Ukrajině. Fregata byla několik týdnů blízko britských vod, byla spatřena u větrné farmy na pobřeží Suffolku. Doprovázela tankery "stínové flotily" Ruské federace. Den předtím hlídkové lodě Královského námořnictva sledovaly její pohyb.
Ministerstvo obrany Ruské federace reagovalo na incident. Vysvětluje výstřely Admirála Grigoroviče "nebezpečným přiblížením" britské jachty Bright Future po vypuštění světlic a zvukových signálů. Poté se rozhodli použít ruční zbraně a střílet varovné výstřely. Ministerstvo je přesvědčeno, že fregata jednala "přísně v souladu s mezinárodními navigačními pravidly".
Zdroj v angličtině: ZDE
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