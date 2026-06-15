Trump údajně sdělil Putinovi, že je připraven pomoci ukončit válku na Ukrajině
15. 6. 2026
Donald Trump sdělil Vladimíru Putinovi, že ukončení probíhající ruské války na Ukrajině je zásadní a že je připraven pomoci, informovala ruská agentura TASS.
Během nedělního telefonátu Trump také informoval ruského prezidenta, že USA se blíží k mírové dohodě s Íránem, zatímco válka USA a Izraele proti této zemi pokračuje, uvedl Putinův poradce Jurij Ušakov. Telefonát mezi Trumpem a Putinem, který trval asi hodinu, Ušakov popsal jako „přátelský a upřímný“.
Trump také hovořil s Volodymyrem Zelenským o způsobech, jak ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou před zasedáním G7 ve Francii tento týden. „Přeji prezidentu Trumpovi mnoho úspěchů, především v jeho snahách o ukončení ruské války proti Ukrajině,“ uvedl ukrajinský prezident na aplikaci Telegram.
Zelenskyj dodal: „Mluvili jsme o tom, co by mohlo v tuto chvíli přispět k nastolení míru, a informoval jsem prezidenta o nejnovějším vývoji na bojišti a o tom, jak se naše pozice posílila,“ řekl. „Máme několik dobrých nápadů, které by mohly přispět k nastolení míru.“
Boje mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují již více než čtyři roky od té doby, co Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu. Válka nyní trvá déle než první světová válka, která trvala 1 566 dní. Mírová jednání jsou z velké části pozastavena, zatímco válka v Íránu pokračuje, ale Trumpovi úředníci nedávno prohlásili, že chtějí, aby válka na Ukrajině skončila „co nejrychleji“, podle jednoho vysokého úředníka, který informoval novináře o schůzce G7 naplánované na tento týden.
Během hovoru, který trval 55 minut, Putin také popřál Trumpovi k jeho 80. narozeninám „neformálním“ způsobem, uvedl Ušakov.
„Vážený pane prezidente, drahý Donalde, z celého srdce blahopřeji vám, tak výjimečné a pozoruhodné osobnosti a politikovi, k vašim 80. narozeninám!“ uvedl Putin ve svém pozdravu na webových stránkách Kremlu, z něhož citovaly ruské zpravodajské agentury.
V pozdravu Putin uvedl, že „si cení vzájemného porozumění mezi námi, které nám umožňuje otevřeně a upřímně diskutovat i o těch nejsložitějších otázkách na bilaterální a mezinárodní agendě.“
„Jsem přesvědčen, že společně bychom mohli rusko-americkým vztahům skutečně vtisknout novou kvalitu a také mnoho udělat pro zajištění bezpečnosti a stability na světové scéně,“ napsal Putin.
Oba lídři se naposledy setkali na Aljašce v srpnu 2025 ve snaze dosáhnout urovnání války mezi Ukrajinou a Ruskem.
Zelenskyj také popřál Trumpovi všechno nejlepší k narozeninám během jejich nedělního rozhovoru, informovala agentura Reuters.
Trump již dříve oznámil plány na oslavu svých narozenin, které připadají na neděli, zápasem v kleci na jižní louce Bílého domu. Akce „UFC Freedom 250“ v hodnotě 60 milionů dolarů bude zahrnovat 28 metrů vysokou ocelovou konstrukci, kterou někteří přirovnávají ke Koloseu, a bude hostit sedm zápasů.
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