V Nizozemsku se pro případ války s Ruskem testuje tábor pro 2 000 válečných zajatců
17. 6. 2026
Samotný tábor lze otevřít během týdne. Plánuje se do výstavby těchto zařízení zapojit nejen vojenské, ale i civilní dodavatele, kteří obvykle budují infrastrukturu pro největší hudební festivaly. Nebude připomínat tradiční zajatecké tábory z minulosti s četnými strážními věžemi a reflektory. Bezpečnost bude zajištěna moderními sledovacími systémy. Kamery budou schopny reagovat na obraz a zvuk, drony budou létat nad územím a přenášet video v reálném čase.
Váleční zajatci mají být ubytováni v malých bílých kasárnách s palandami. Důstojníci a vojáci budou bydlet spolu, maximálně 20 lidí ve stejné místnosti. Jsou jim k dispozici prostory pro chůzi, společné sprchy, jídelna a první pomoc. Mobilní telefony a osobní elektronická zařízení budou zabaveny, ale bude jim umožněno psát dopisy příbuzným. "Mohou počítat s životními podmínkami alespoň tak dobrými, jaké mají naši vlastní vojáci," řekla generálka a velitelka operačního podpůrného velení nizozemských pozemních sil Nicole de Wolf.
Poslední taková cvičení se konala během studené války. Podle de Wolf armáda v posledních desetiletích prakticky ztratila zkušenosti s držením tisíců vězňů. Během misí v Afghánistánu musela nizozemská armáda zadržovat pouze dva nebo tři osoby, které mohly být drženy na vojenských základnách. "Pokud jste nepřítele odzbrojili, chcete ho co nejrychleji dostat pryč z fronty," říká de Wolff. Zajatí vojáci budou přepraveni stovky kilometrů dozadu. Tam budou registrováni, vyslýcháni a drženi až do možné výměny za zajaté Holanďany. Armáda tvrdí, že humánní zacházení s vězni není diktováno pouze požadavky mezinárodního práva. "Nedělej druhým to, co nechceš dělat sám," říká de Wolfe. Podle ní Nizozemsko očekává, že pokud budou jeho vojáci zajatí, budou s nimi také humánně zacházeno.
Zdroj v nizozemštině: ZDE
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