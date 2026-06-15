Omezení výroby, zrušení investic nebo ořezání regionálního vysílání. Česká televize upřesňuje možné důsledky vládních škrtů
15. 6. 2026
15. června 2026
Rozhodnutí vlády z dnešního dne převést financování České televize do státního rozpočtu by podle aktuálních parametrů neznamenalo jen změnu způsobu výběru televizních poplatků, ale především snížení příjmů České televize o víc než jednu miliardu korun ročně. Takový zásah by se nevyhnutelně promítl do rozsahu veřejné služby, kterou Česká televize poskytuje divákům. Neopomenutelným problémem je také možný vliv politiků na každoroční rozpočet veřejnoprávní televize.
„Česká televize bude vždy postupovat odpovědně a hospodárně. Je ale potřeba říci jasně: pokud má plnit zákonem stanovenou veřejnou službu, schválené dlouhodobé plány a memorandum pro období 2026 až 2030, musí k tomu mít odpovídající a předvídatelné financování. Snížení rozpočtu o zhruba jednu miliardu korun by nevyhnutelně znamenalo omezení služby, kterou Česká televize poskytuje veřejnosti,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Pokud by platila vládou prezentovaná suma 5,74 mld Kč, ve vztahu k plánovanému a schválenému rozpočtu ČT na rok 2027 by došlo ke snížení o 1,3 mld Kč. Takové snížení nelze vyrovnat pouze provozními úsporami, kterými Česká televize prošla v období 2008–2025, kdy výše televizního poplatku stagnovala. Není přitom pravda, že ČT nehospodaří transparentně a úsporně. Kromě výše uvedené schopnosti vyrovnat se s inflací bez navýšení poplatků za minulých 18 let při zachování rozsahu a úrovně vysílání, ČT každoročně prochází podrobným auditem bez výhrad. Žádné nedostatky nenašel ani mimořádný audit nařízený loni na podzim generálním ředitelem Hynkem Chudárkem.
Nově navržené škrty by měly dopad na výrobu napříč programy, včetně sportu nebo zpravodajství, a to včetně zahraničního, na regionální vysílání nebo na podporu české kinematografie. Česká televize by zároveň musela přehodnotit plánované investice, například výstavbu nového komplexu pro zpravodajství nebo nové budovy Televizního studia Ostrava. Dalším důsledkem musí být revokace Memoranda o způsobu naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, které Česká televize nebude schopná ve stávající podobě naplnit. V neposlední řadě se toto výrazné snížení rozpočtu promítne i do personální politiky České televize. Management již v minulosti avizoval případnou nutnost propouštění zaměstnanců, a to v řádech až několika stovek pracovních míst.
Zdůrazňujeme, že pro vedení České televize i nadále zůstává preferovanou variantou financování prostřednictvím televizních poplatků, a to jako nezávislý a prověřený model.
Tiskové oddělení České televize
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