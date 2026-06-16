Součet celosvětových nákladů války USA a Izraele proti Íránu
16. 6. 2026
Od tisíců ztracených životů až po ekonomický šok, který pravděpodobně uvrhne miliony lidí do chudoby – svět za to draze platí
Bylo by těžké najít na Zemi člověka, kterého válka USA a Izraele proti Íránu nezasáhla. Několik tisíc lidí bylo zabito. Miliony dalších za to každý den platí v podobě vyšších cen potravin nebo u benzínových pump a tím, jak inflace ukrajuje z hodnoty jejich výdělků.
Pro mnohé konečný účet ještě nepřišel, ale nakonec přijde. Zaplatí za dlouhodobé škody způsobené největší hrozbou pro globální ekonomiku: nejistotou.
Nejistotu je těžké měřit, ale jedním ze způsobů je podívat se na geopolitické riziko, které brzdí investice a zaměstnanost. Ekonomové americké Federální rezervní banky Dario Caldara a Matteo Iacoviello vytvořili index, který sleduje zprávy o globálním napětí. Ukazuje, že válka s Íránem byla destabilizující více než pandemie covidu-19, ale byla srovnatelná s invazí na Ukrajinu v roce 2022 nebo do Iráku v roce 2003.
Jak tedy svět vyčísluje náklady této války? Některé náklady se počítají snáze než jiné, například účty za protiletadlové rakety, které stojí stovky tisíc dolarů za kus. Jiné se kvantifikují hůře, včetně škod způsobených íránským a libanonským nemocnicím a energetickým sítím. Mnohé nelze ocenit vůbec – ztracené životy, včetně 120 íránských žáků základní školy zabitých v první den války.
Pak jsou tu hypotetické náklady. Vysoký úředník OSN pro humanitární pomoc popsal tento konflikt z hlediska ušlých příležitostí a poznamenal, že 2 miliardy dolarů (1,5 miliardy liber) denně vynaložené na vojenské operace by jinak mohly pokrýt život zachraňující pomoc pro zhruba 87 milionů lidí.
A co ti, kteří z této války těží – ropné společnosti a akcionáři výrobců zbraní?
Zde je několik způsobů, jak byl dopad války vyhodnocen:
Ztráty na životech
Drtivá většina zabitých osob jsou Íránci a Libanonci.
V Íránu zabilo americké a izraelské bombardování více než 3 300 lidí a zranilo více než desetinásobek tohoto počtu, podle íránských úřadů. Bylo zničeno dvacet škol a poškozeno 240 zdravotnických a lékařských zařízení. Byly vyhozena do vzduchu vodovodní potrubí a poškozeny kulturní památky, včetně pěti památek světového dědictví a 54 muzeí.
Izrael otevřel druhou frontu války, když napadl svého severního souseda, Libanon, kde bojuje proti militantní skupině Hizballáh spojené s Íránem. Tato válka ve válce se nyní stala nejkrvavější částí širšího konfliktu – podle libanonských úřadů izraelské útoky zabily více než 3 700 lidí, včetně žen, dětí a zdravotníků. Rozsáhlé izraelské bombardování civilních oblastí vyhnalo z domovů více než 1 milion Libanonců – zhruba pětinu obyvatelstva země.
V Iráku, kde působí skupiny spojené s Íránem, bylo zabito více než 100 lidí a v Izraeli asi 50 lidí. Od začátku války s Íránem 28. února zemřelo nejméně 15 amerických vojáků a americké základny v celém regionu byly značně poškozeny.
Země Perského zálivu, včetně Spojených arabských emirátů, Kataru, Kuvajtu, Bahrajnu a Ománu, čelily íránským útokům dronů a raket, které zabily civilisty a poškodily hotely, letiště a kritickou ropnou a plynovou infrastrukturu.
Izraelské síly během konfliktu nepřestaly zabíjet Palestince, včetně desítek v Gaze a na Západním břehu, čímž se počet obětí v Palestině od začátku války v Gaze v roce 2023 zvýšil na více než 70 000.
Zpomalení globálního ekonomického růstu
Izrael po léta tlačil na USA, aby bombardovaly Írán, ale žádná administrativa ve Washingtonu s tím nesouhlasila, protože to považovala za kontraproduktivní a obávala se politického, bezpečnostního a ekonomického chaosu, který se nyní odehrává.
Konflikt nepřinesl změnu režimu ani neukončil íránské jaderné ambice, ale místo toho zanechal vlády a podniky zmítané v jeho následcích. Mírová dohoda byla oznámena, ale její podmínky, respektive způsob jejího provedení, zůstávají nejasné.
Ve své zprávě World Economic Outlook zveřejněné v dubnu Mezinárodní měnový fond uvedl, že globální ekonomika byla již na pokraji kolapsu po „vyšších obchodních bariérách a zvýšené nejistotě v loňském roce“, čímž narážel na celní válku Donalda Trumpa.
MMF a Světová banka snížily své prognózy pro globální ekonomiku, což ukazuje, jak válka v Íránu zpomalila růst.
Ekonomové investiční banky Goldman Sachs odhadují, že v důsledku války bude ekonomický růst USA o 0,5 procentního bodu nižší. I kdyby válka skončila rychle, USA budou potřebovat roky, aby ji splatily.
Ani Bílý dům nepopírá, že válka bude znamenat obrovské náklady, ale snaží se její pravděpodobnou cenu bagatelizovat. Jeden odhad z května pocházel od vysokého úředníka Pentagonu, který uvedl, že konflikt do té doby stál 29 miliard dolarů.
Justin Wolfers, profesor ekonomie a veřejné politiky na Michiganské univerzitě, napsal v New York Times, že při zohlednění všech makroekonomických dopadů bude muset typická americká domácnost za válku pravděpodobně zaplatit tisíce – nebo dokonce desítky tisíc – dolarů.
Začaly se objevovat závažné otřesy v podnikání. Největší světový výrobce automobilů, Toyota, oznámil ztrátu ve výši 3 miliard liber, protože ceny dílů a materiálů prudce vzrostly a tržby klesly.
Zdvojnásobení cen leteckého paliva
Mezinárodní energetická agentura, světový energetický regulátor zřízený v 70. letech jako reakce na ropnou krizi, jasně zhodnotila dopad konfliktu na fosilní paliva. „Válka na Blízkém východě způsobuje největší narušení dodávek v historii globálního ropného trhu,“ uvedla.
V reakci na americko-izraelské bombardování uzavřel Írán Hormuzský průliv, vodní cestu, kterou dříve procházelo asi 20 % světových dodávek ropy a plynu.
Tváří v tvář výzvám k znovuotevření této vodní cesty vyvinul Trump na Írán tlak, aby blokádu ukončil, ale neuspěl a později se rozhodl uvalit vlastní blokádu, což vedlo k dalšímu zvýšení cen pohonných hmot a hrozbě dlouhodobé inflace.
Ceny leteckého paliva se zdvojnásobily a byly zrušeny tisíce letů. Jedna americká letecká společnost již zkrachovala. Ačkoli dohoda oznámená tento týden vedla k poklesu cen ropy, snížily se pouze o několik amerických dolarů.
S cenami ropy dosahujícími maxim zisky velkých energetických společností prudce vzrostly. Z nejistoty a spěchu při nákupu protiraketové technologie těží také dodavatelé v oblasti obrany. Akcionáři rovněž oslavují, že akciové trhy prokázaly odolnost, z velké části díky boomu umělé inteligence, ačkoli panují obavy, že obchodníci náležitě nezohledňují riziko dlouhodobých otřesů.
Existuje však naděje, že v dlouhodobém horizontu by krize mohla přetvořit globální energetický řád, poukázat na závislost na fosilních palivech z Blízkého východu a urychlit přechod k obnovitelným zdrojům.
Nová krize uprostřed krize životních nákladů
Uzavření hranic vytvořilo úzké hrdlo, v němž se energetické výpadky kaskádovitě přenášejí přes výrobu chemikálií a hnojiv na ceny potravin, čímž se prohlubují ztráty nejchudších zemí světa.
Již se objevují známky toho, jak válka zatěžuje lidi a podniky po celém světě. V Asii, nejlidnatějším kontinentu, zavírají restaurace kvůli nedostatku plynu na vaření a čerpací stanice zavádějí příděly paliva. V Thajsku některé chrámy zastavily kremace.
Více než 800 lodí a zhruba 20 000 členů posádek zůstává uvíázlých západně od úzkého průlivu.
Následný růst cen ropy vyvolal obavy z ničivé inflace. Minulý měsíc turecká centrální banka zvýšila svou prognózu inflace na konci roku z 16 % na 26 %.
Mezitím se zhroutil vývoz životně důležitých komodit, jako jsou hnojiva potřebná pro produkci potravin.
OSN odhaduje, že v důsledku války by se 32 milionů lidí mohlo propadnout do chudoby, a to především kvůli dopadu na dodávky energie a hnojiv.
Zdroj v angličtině ZDE
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