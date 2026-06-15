Krize na Blízkém východě: Trump tvrdí, že lodě přepravující ropu opouštějí Hormuzský průliv poté, co USA a Írán dosáhly dohody
15. 6. 2026
Předběžná dohoda by měla být podepsána v pátek, Izrael však vyloučil stažení svých vojsk z Libanonu
Trump tvrdí, že lodě přepravující ropu opouštějí Hormuzský průliv
V příspěvku na Truth Social americký prezident Donald Trump právě prohlásil, že lodě přepravující ropu „začínají opouštět“ Hormuzský průliv, i když mnoho přepravců tvrdí, že podmínky pro plavbu touto vodní cestou zůstávají nejasné a považují za příliš riskantní, aby lodě znovu zahájily plavbu. Trump napsal:
Lodě začínají opouštět Hormuzský průliv, mnohé z nich naložené ropou. Plují po jižní „dálnici“, která je naprosto bezpečná a nedotčená. Existují i jiné trasy!!!
Přepravní společnosti a pojišťovny budou mít pocit, že průliv je pro plavbu bezpečnější poté, co bude podepsána rámcová mírová dohoda s Íránem a budou odstraněny zbývající miny.
Byla dosažena rámcová mírová dohoda mezi USA a Íránem, uvedli Donald Trump a vysocí íránští představitelé, čímž se 15týdenní konflikt prozatímně ukončil a přinesl naději na úlevu pro Blízký východ i světovou ekonomiku.
Od prvního útoku amerických a izraelských sil na Írán 28. února zahynuly v konfliktu tisíce lidí, většina z nich v Íránu a Libanonu.
Několik hodin po oznámení příměří mezi USA a Íránem se obyvatelé jižního Libanonu začali hromadně vracet do svých vesnic. Jeden muž natáčel, jak vjíždí do vjezdu do Hareesu, ale jeho příjezd byl přerušen, když auto před ním náhle sjelo ze silnice. Méně než 100 metrů před ním stálo uprostřed silnice izraelské obrněné vozidlo; muž se snažil rychle otočit.
„Bylo to plné výbušnin. Myslím, že pořád chtějí něco vyhodit do vzduchu,“ řekl Abdullah al-Ali, městský úředník v Hareesu. Ali dodal, že vjezd do města byl zablokován poté, co byly v oblasti objevena další dvě vozidla naložená výbušninami, která tam zanechali Izraelci.
Libanonská armáda a civilní obrana vyzvaly lidi, aby se nevraceli do svých vesnic, a varovaly, že válka, která si v Libanonu dosud vyžádala téměř 3 800 životů, ještě neskončila. Jejich slova podtrhlo izraelské ostřelování lidí, kteří se pokoušeli vrátit do svých domovů na jih od města Nabatieh, stále okupovaného izraelskými vojáky.
Jednalo se o třetí příměří vyhlášené v Libanonu za méně než dva měsíce; čtvrté za dva roky. Tentokrát válkou unavení Libanonci nepřivítali zdánlivé příměří tak jako dříve, s prsty zvednutými ve znamení vítězství, ale s otázkou. Vydrží to?
Trump, Vance a předseda íránského parlamentu podepsali memorandum o porozumění
Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem podepsali prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf, uvedl v pondělí vysoký americký úředník.
Základní struktura dohody mezi USA a Íránem, k níž došlo v neděli pozdě večer – návrat k předválečnému status quo – byla ze strany Íránu nabízena již více než měsíc. Stejně tak i konkrétní architektura: okamžité zvrácení důsledků americko-izraelské války prostřednictvím znovuotevření Hormuzského průlivu a odložení skutečných jednání o íránském jaderném programu, který je údajnou příčinou války.
Koncepce 60denního příměří k vyřešení těchto otázek je rovněž na stole již více než měsíc.
Bylo však zapotřebí rostoucího tlaku na americkou a íránskou ekonomiku, aby obě strany politicky uznaly, že návrat k totální válce pravděpodobně neřeší patovou situaci, a pokud ano, bude nutné dosáhnout kompromisů.
Obě strany musely ustoupit v komplexních otázkách, které bránily dohodě: budoucí správa Hormuzského průlivu, ekonomické úlevy – včetně zmírnění sankcí –, které bylo třeba Íránu nabídnout, a program odložených jaderných rozhovorů, včetně toho, jaké předběžné podmínky budou stanoveny a kolik nejasností bude možné tolerovat.
Íránští vyjednavači nyní odcestují do Dauhá, aby se pokusili vyřešit některé nejisté aspekty provádění dohody před pátečním podpisovým ceremoniálem v Ženevě – městě, které američtí vyjednavači opustili 28. února, v den, kdy válka začala, když Íránci nabízeli mnohem výhodnější jadernou nabídku než nyní.
Lodní doprava Hormuzským průlivem zůstala v pondělí prakticky zastavena, jak naznačovaly sledovací platformy, a to navzdory
tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavba se obnovuje v rámci jeho dohody o ukončení války s Íránem.
Trump v pondělí v příspěvku na své platformě Truth Social uvedl, že naložené ropné tankery se „začínají pohybovat“ z průlivu, zřejmě po trase poblíž Ománu.
Při oznámení dohody s Íránem v neděli uvedl, že průliv by se mohl znovu otevřít ihned po plánovaném podpisu dohody v pátek.
V pondělí ve 14:00 GMT zaznamenala sledovací firma Kpler pouze jeden nákladní tanker přeplouvající průliv během dne s zapnutým transpondérem.
Izraelský útok dronem zasáhl auto v jižním Libanonu a zabil jeho řidiče, informovaly v pondělí libanonské bezpečnostní zdroje a státní média.
Tento útok byl prvním hlášeným smrtelným izraelským útokem v Libanonu od oznámení dohody mezi USA a Íránem.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve své nejnovější zprávě uvedlo, že při izraelských útocích na území během uplynulého dne bylo zabito nejméně šest lidí a dalších šest bylo zraněno. Uvedlo, že v tomto časovém úseku bylo nalezeno tělo další osoby.
Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od vstupu „příměří“ mezi Izraelem a Hamásem v platnost v říjnu 2025 bylo při izraelských útocích zabito 992 lidí.
Uvádí, že od října 2023, kdy Izrael zahájil útok na území v návaznosti na útok vedený Hamásem na jižní Izrael 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 vzato jako rukojmí, bylo při izraelských útocích v Gaze zabito 73 003 lidí, z nichž mnozí byli ženy a děti.
Libanonský premiér Nawaf Salam uvedl, že pokračují diplomatické snahy s USA s cílem dosáhnout úplného stažení izraelských vojsk z území v jižním Libanonu. Salam ve svém projevu před vládou řekl:
Od začátku války, která byla Libanonu vnucena, libanonská vláda neustále usiluje o její ukončení a o to, aby ušetřila Libanon a libanonský lid dalšího utrpení.
Dnes doufáme, že příměří oznámené Spojenými státy americkými a Íránskou islámskou republikou úspěšně ukončí tuto válku a zastaví zabíjení, ničení, vysídlování a všechny tragédie a utrpení, které jsou libanonskému lidu způsobovány.
Mohu jen upřímně poděkovat všem, kteří přispěli k dosažení tohoto výsledku.
Izraelský ministr obrany Israel Katz dnes ráno prohlásil, že izraelské ozbrojené síly se z rozsáhlého území, které obsadily v jižním Libanonu, nestáhnou navzdory dohodě mezi USA a Íránem.
Nawaf Salam uvedl, že vláda se těší na to, až se lidé vysídlení izraelskou válkou v Libanonu „co nejdříve“ bezpečně a důstojně vrátí do svých domovů.
Ve svém projevu v první den summitu G7 v Évian-les-Bains francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že společná mise Francie a Velké Británie, jejímž cílem je zajistit otevření Hormuzského průlivu, je připravena k nasazení „velmi rychle“, přičemž francouzská vlajková letadlová loď Charles de Gaulle je připravena být v této zóně „během dvou až tří dnů“.
„Děláme vše pro to, aby se tato dohoda stala realitou a aby se Hormuz mohl znovu otevřít,“ řekl Macron. Dodal, že jakékoli nasazení by proběhlo se souhlasem USA a „paralelně s Íránci“, což zajistí, že „znovuotevření Hormuzu proběhne mírově a trvale“.
V rozhovoru pro CNBC americký viceprezident JD Vance uvedl, že „dvěma velkými vítězstvími“ pro americkou veřejnost je okamžité znovuotevření Hormuzského průlivu, díky čemuž již ceny ropy klesly, a „dlouhodobý závazek“, že Írán nikdy nevyvine ani nezíská jadernou zbraň.
Řekl:
Dohoda je v zásadě postavena na dvoustupňovém ověřovacím procesu. Říkáme Íráncům: „Jste vítáni v ekonomice bez sankcí, jste vítáni zpět ve světové ekonomice. Ale pouze pokud dodržíte závazky, které v této dohodě přijímáte.“ To je tedy páka a zároveň mechanismus, kterým můžeme ovlivňovat jejich jaderný program.
Vance dále uvedl, že se očekává, že průliv bude „bezplatný“ na „dlouhou dobu“, čímž zopakoval včerejší komentáře Donalda Trumpa. „To je přesně ten druh věcí, které budeme řešit v těchto technických jednáních,“ řekl.
Íránská státní média informovala, že průliv bude otevřen pro bezplatný průjezd obchodních plavidel na dobu 60 dnů. Po uplynutí této lhůty bude vodní cestu spravovat Írán a Omán a přesný systém jejího řízení od té doby není jasný.
Trump tvrdí, že lodě přepravující ropu opouštějí Hormuzský průliv
V příspěvku na Truth Social americký prezident Donald Trump právě prohlásil, že lodě přepravující ropu „začínají opouštět“ Hormuzský průliv, i když mnoho přepravců tvrdí, že podmínky pro plavbu touto vodní cestou zůstávají nejasné a považují za příliš riskantní, aby lodě znovu zahájily plavbu. Trump napsal:
Lodě, z nichž mnohé jsou naložené ropou, začínají opouštět Hormuzský průliv. Plují po jižní „dálnici“, která je naprosto bezpečná, zabezpečená a nedotčená. Existují i jiné trasy!!!
Přepravní společnosti a pojišťovny budou mít pocit, že průliv je pro plavbu bezpečnější poté, co bude podepsána rámcová mírová dohoda s Íránem a budou odstraněny zbývající miny.
Hizballáh uvítal memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem s tím, že vedlo k komplexnímu příměří na všech frontách, včetně Libanonu.
V písemném prohlášení tato Teheránem podporovaná skupina varovala Izrael, že nepřijme žádné útoky, které porušují suverenitu Libanonu nebo jsou namířeny proti jeho obyvatelstvu.
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