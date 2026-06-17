Německo otevírá centrum zaměřené na obranu proti hybridním hrozbám
17. 6. 2026
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt slavnostně otevřel v Berlíně Společné centrum pro boj proti hybridním hrozbám, jehož cílem je zlepšit sdílení informací a reakci na potenciální hrozby.
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v úterý otevřel nové centrum, jehož úkolem je odrážet hybridní hrozby, zatímco Evropa reaguje na rostoucí počet kybernetických útoků a vpádů dronů uprostřed zvýšených obav z Ruska.
V berlínském zařízení budou společně působit představitelé policie, zpravodajských služeb a dalších orgánů, aby zlepšili sdílení informací a umožnili plynulejší reakci na potenciální hrozby.
Hybridní válka označuje kombinaci vojenských, ekonomických, zpravodajských a propagandistických opatření. Patří sem destabilizace jiných států ovlivňováním veřejného mínění, například v období před volbami, a státem podporované kyberútoky na infrastrukturu a veřejnou správu.
Zatímco Německo v posledních letech zaznamenalo nárůst podezřelé činnosti čínských agentů, domácí zpravodajská služba považuje za původce největšího podílu hybridních hrozeb Rusko.
Útočníci kombinují fyzické operace s kyberútoky a nasazují zpravodajské důstojníky, zločinecké skupiny a dokonce i „agenty nižší úrovně“, uvedl Sinan Selen, předseda Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, jak se formálně nazývá domácí zpravodajská služba.
Ministr vnitra Dobrindt hovořil o rozhodnutí vlády ohledně plánovaného rozšíření pravomocí zahraničních a domácích zpravodajských služeb a dodal, že z nich musí být vytvořeny řádné „tajné služby“.
To by podle něj vyžadovalo poskytnutí větších pravomocí v online prostředí a schopnosti přijímat proaktivní protiopatření.
Zdroj v angličtině ZDE
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