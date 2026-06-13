Channel 4 News: Trumpova vláda zakázala firmě Anthropic program umělé inteligence
13. 6. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, sobota 13. června 2026: Včera pozdě v noci učinila americká vláda dramatický krok, když vydala nařízení omezující přístup k nejnovějšímu modelu antropické umělé inteligence s názvem Fable od firmy Antropic pro všechny osoby, které nejsou americkými občany, včetně těch, kteří na něm pracovali, s odůvodněním, že se jedná o opatření z důvodů národní bezpečnosti:
V reakci na to firma model stáhla pro všechny uživatele s tím, že to je jediný způsob, jak může toto nařízení splnit. Fable byl vydán teprve před několika dny a byl široce považován za nejvýkonnější model dostupný veřejnosti. Nyní se ke mně připojuje Kieran Martin, bývalý šéf vládního Národního centra pro kybernetickou bezpečnost. Moc vám děkuji, že jste dnes večer přišel. Co si myslíte o zákazu, který včera pozdě v noci vydala Trumpova administrativa?
Kieran Martin: Přišlo to zcela nečekaně. Včera jsem byl ve Washingtonu, dnes ráno jsem přiletěl na schůzku různých odborníků na bezpečnost technologií s různými politickými názory, pro-administrativními, anti-administrativními a tak dále, a nikdo to nečekal.
Pravděpodobně se to ukáže jako neudržitelné, protože, jak jste řekla, ačkoli je to formulováno jako nařízení, které má z bezpečnostních důvodů zabránit cizím státním příslušníkům v přístupu k tomuto výkonnému novému modelu umělé inteligence, jediný způsob, jak to prakticky provést, je model zcela stáhnout, protože firma Anthropic zaměstnává tisíce cizích státních příslušníků a má miliony uživatelů, u nichž nelze zjistit, zda jsou Američané, či nikoli.
USA jsou posedlé tím, aby vyhrály závod v oblasti AI s Čínou. Toto opatření je zpomaluje. V krátkodobém horizontu to tedy nemá žádné další důsledky pro Británii, Evropu ani nikde jinde, protože důsledky jsou globálně stejné, včetně USA.
Myslím si však, že důležité dlouhodobé důsledky se týkají lidí v Británii, Indii, v celé Evropě a v zemích, které jsou tradičně přátelské vůči USA. V éře AI zuří velká debata o digitální suverenitě. A spousta lidí říká: „Podívejte, digitální suverenita stojí spoustu peněz. A Američané jsou nakonec, navzdory všem výstřednostem Trumpovy administrativy, spolehliví. Nepřeruší přístup přátelským zemím.“ No, právě se o to pokusili. Takže se to pravděpodobně v dlouhodobém horizontu ukáže, pokud to Američané rychle nezvrátí a nevyjasní, že jde o strategický vlastní gól.
Moderátorka: Britští výzkumníci to studovali, firmy to testovaly. Nemocnice to pilotovaly. Teď to nedělají jen kvůli nařízení Trumpovy administrativy. Co to vypovídá o této technologii a o tom, zda ji můžeme v budoucnu používat?
Kieran Martin: Přesně to samé samozřejmě platí i ve Spojených státech. Myslím tím, že američtí výzkumníci na tom stále mohou pracovat, ale bude pro ně velmi těžké to oddělit od občanů jiných zemí. Americké nemocnice to však používaly a nyní to nemohou dělat. Je to tedy stejný problém po celém světě.
Myslím tím, že to, co jsme viděli v souvislosti s tímto tématem, je docela důležité. V dubnu nám společnost Anthropic řekla o tomto novém modelu zvaném Mythos a uvedla, že jeho dopady na kyberbezpečnost jsou devastující.
Takže ho nevydáme a oni budou mít jakousi uzavřenou skupinu lidí, převážně v USA, ale udělali výjimku pro Británii a náš AI Security Institute to vyhodnotil, aby to připravil k vydání. Poté vydali Fable a řekli, že umí většinu věcí, které uměl Mythos, ale z důvodů kyberbezpečnosti jsme ho udělali velmi těžko zneužitelným.
Včera večer pak Trumpova administrativa, a to byl základ toho nařízení, řekla: ne, došlo k takzvanému „jailbreaku“, což znamená, že se firma vyhnula těmto bezpečnostním opatřením.
Z technických důkazů, které máme k dispozici, to tak ve skutečnosti není. V Bílém domě tedy probíhá jakýsi boj o kontrolu nad politikou v oblasti AI mezi lidmi, kteří nechtějí žádnou regulaci, a lidmi, kteří chtějí poměrně přísnou regulaci.
A lidé, kteří nechtěli regulaci, vyhrávali. Nyní se zdá, že najednou vyhráli lidé, kteří ve skutečnosti nerozumí tomu, jak regulaci provádět. Vydali tedy tento opravdu neohrabaný a neudržitelný příkaz. Myslím si tedy, že musíme počkat a uvidíme.
Moderátorka: Řekl jste „neudržitelný“. Co se týče toho, že jsme tento týden měli Muska, prvního bilionáře. Také tyto společnosti se chystají vstoupit na burzu a mají k dispozici spoustu peněz. Mohla by nastat situace, kdy se tyto firmy stanou obrovskými, stále většími a vlivnějšími než vlády?
Kieran Martin: Myslím tím, že dnešní lekce je, že existují vážná omezení, která může vláda Spojených států uvalit na Anthropic. A myslím, že to otřese důvěrou v americký ekosystém AI po celém světě, ale také v samotných USA. Uvidíme tedy, jaké to bude mít dopady v krátkodobém horizontu. Ale v dlouhodobém horizontu si myslím, že se to ukáže jako strategický vlastní gól pro USA, protože to je zpomalí. To zpomalí Anthropic.
Zpomalilo to společnost Anthropic natolik, že stáhla svůj velmi výkonný nový model. A donutí to ostatní svět zamyslet se nad tím, jak spolehlivé je spoléhat se na tyto giganty. Vymyslet alternativy je sice velmi nákladné, ale existuje i alternativní zdroj AI, který sice není tak dobrý, ale nejde o to, čemu říkáme proprietární AI, jako je tomu u Anthropic a OpenAI, kde ovládají technologii.
Jde spíše o to, čemu se říká „open weight“, a můžete si z toho vytvořit vlastní modely. Není to tak dobré, ale je to docela dobré. A myslím si, že země, které se strategicky zabývají důsledky této situace a které nejsou americké, dokonce ani velmi přátelské země, si budou říkat:
„Počkejte, můžeme se na tyto americké technologické giganty spolehnout?“
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