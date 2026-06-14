Rusko prohrává válku na Ukrajině a Putin je zoufalý. Právě v takových chvílích je však nejnebezpečnější
14. 6. 2026
Neočekávejte, že ruský prezident bude usilovat o mír. Místo toho by mohl pokračovat v rozšiřování války za hranice Ukrajiny – s katastrofálními riziky pro nás všechny, píše Simon Tisdall.
Téměř všichni se shodují, že Vladimir Putin má na Ukrajině velké potíže. Zdá se, že všichni – tedy Volodymyr Zelenskyj, jeho evropští podporovatelé i západní vojenští analytici a komentátoři – jsou přesvědčeni, že ruského diktátora čeká ponížení. Samozřejmě se všichni mohou mýlit. Ale co když mají pravdu? Jak by mohl zoufalý, zahnaný do kouta Putin, který se bojí o svou politiku i o sebe, reagovat na vyhlídku porážky? Soudě podle minulosti bude eskalovat, ne kapitulovat. Jeho možnosti sahají od trollování na YouTube až po vedení jaderné války.
Pro Ukrajinu jsou nejnovější zprávy převážně dobré. Pomocí sofistikovaných dronů a raket ukrajinské výroby donutila útočníky ustoupit. Počet ruských mrtvých a zraněných údajně dosahuje 30 000 měsíčně. Jejich postup se zastavil – a na některých místech byl dokonce zvrácen. Ukrajinské letecké údery hluboko na ruském území přibližují válku k oklamané a rozčarované veřejnosti. Petrohrad hoří. Nedostatek paliva vyvolává panické nákupy. Ceny a daně rostou. Putinova „speciální vojenská operace“ z roku 2022, která měla přinést rychlé vítězství, nyní trvá déle než první světová válka.
Ukrajinci stále denně trpí stále bezohlednějšími leteckými útoky. Ale v rozhovoru pro Guardian minulý týden zněl Zelenskyj optimisticky, že noční můra se možná blíží ke konci. Jeho názor do jisté míry podporují západní experti. Jack Watling, specialista na pozemní válčení z Royal United Services Institute, tento měsíc napsal, že bojová síla Ruska na bojišti slábne a příměří může být na dosah. „Putinovu krutost převyšuje jen její marnost. Pomalu, ale jistě prohrává svou válku,“ napsal americký komentátor Seth Stodder.
To je vše hezké a dobré. Vyvstávají však tři nepříjemné otázky. Za prvé, uvědomuje si Putin vůbec, že prohrává? Ruský vůdce je konzervativní násilník staré školy. Myslí si, že Rusko je stále supervelmocí, a ne tím, čím ho udělal: opovrhovaným darebáckým státem a čínským klientem. Putin, který je mimo realitu, nepoužívá smartphone ani internet. Říká se, že se spoléhá na aparátčíky ze svého nejbližšího okolí, loajální generály, špiony a státní média, kteří mu říkají to, co chce slyšet. Pokud je to tak, bude prostě pokračovat bez ohledu na okolnosti.
Toto hodnocení však vyvolává druhou, alarmující otázku: co udělá Putin, pokud a až praskne jeho kremelská bublina a najednou mu dojde, že se blíží drtivá strategická a osobní porážka? Neočekávejte, že bude žádat o mír. Teprve minulý týden pohrdavě odmítl Zelenského nabídku jednání o příměří a tvrdohlavě zopakoval svůj seznam válečných cílů.
Pravděpodobnější reakcí Putina by bylo zdvojnásobit sázky rozšířením aktivní válečné zóny za hranice Ukrajiny, což by potenciálně vtáhlo evropské členské státy NATO do otevřené a přímé konfrontace, které se dosud vyhýbaly. V mnoha ohledech se to již děje. Proto zaznívá sbor naléhavých varování od evropských šéfů bezpečnostních, zpravodajských a vojenských složek o tom, jak se ruská sabotáž, podvratná činnost a nátlak zrychlují, čím více se Rusko na Ukrajině potýká s obtížemi.
„Frontová linie je všude,“ varovala šéfka MI6 Blaise Metreweli. „Export chaosu je charakteristickým rysem, nikoli chybou, ruského přístupu k mezinárodnímu angažmá.“ Bylo to podle ní výsledkem Putinova „agresivního, expanzionistického a revizionistického myšlení“. Keir Starmer uvádí, že západní zpravodajské služby se domnívají, že Rusko by mohlo zaútočit na členskou zemi NATO v příštích čtyřech letech – což činí zuřivou hádku o budoucích výdajích na obranu Spojeného království o to relevantnější.
Anne Keast-Butlerová, šéfka britské zpravodajské agentury GCHQ, minulý měsíc konstatovala, že moskevské síly „ustupují na bojišti“. Putinova reakce spočívala v zesílení tlaku na spojence a sousedy Ukrajiny, zejména prostřednictvím kybernetických útoků a skrytých dezinformačních kampaní. Moskva „neúnavně útočí na kritickou infrastrukturu, demokratické procesy, dodavatelské řetězce a důvěru veřejnosti“, uvedla.
Ruská ofenzíva se stává i fyzicky agresivnější. Vpády ozbrojených dronů a stíhacích letadel do vzdušného prostoru NATO se množí. Rusko je obviňováno z tisíců incidentů rušení GPS, které narušují civilní leteckou a námořní dopravu. Došlo k sabotáži polské železniční sítě, která zásobuje Ukrajinu. Podobné útoky postihly i Německo a Spojené království. Byly přerušeny baltské podmořské ropovody a internetové kabely. V této nevyhlášené válce se jako nové fronty objevují norská pozemní hranice s Ruskem, Severní moře a přístupy k Severnímu Atlantiku.
Rozšiřující se bojiště má silný geopolitický rozměr. EU, která minulý týden uvalila další sankce na Rusko, konečně zahajuje formální jednání o členství s Ukrajinou. Na příštím summitu NATO dojde k obnovení slibů solidarity, navzdory ústupkům ze strany USA. Na východní hranici Evropy, naposledy v Moldavsku a Arménsku, byly ruské vlivové kampaně odraženy. Porážka Viktora Orbána v Maďarsku byla velkou ranou pro Putina a pro-moskevské krajně pravicové populisticko-nacionalistické síly. Západní Balkán je dalším testovacím polem.
Očekává se, že Rusko dále zintenzivní operace hybridní války po celé Evropě, uvedl think tank Centre for Democracy & Resilience. Klíčovým cílem je podkopat koordinovanou akci Západu šířením strachu a zmatku. Brzy, jak naznačil, budou evropské státy muset upustit od jednorázových reakcí, uznat, že jsou kolektivně napadeny, a zasáhnout zpět tím, že Rusku uvalí větší „přímé, asymetrické náklady“. V kontextu největšího plánovaného zbrojení v Evropě od 30. let minulého století je to jen krůček k přímému vojenskému konfliktu mezi Východem a Západem.
Čím silnější bude odpor, tím extrémnější může být Putinova reakce. Jeho původní rozhodnutí riskovat plnohodnotnou invazi na Ukrajinu nebylo racionální. Od té doby se uchýlil k groteskním pěchotním útokům „lidskou vlnou“, hromadným únosům dětí, nesčetným válečným zločinům proti civilistům, bezohledným útokům na jaderné elektrárny a „šíleným“ úderům hypersonickými balistickými raketami. To nejsou činy normálního, rozvážného člověka. Když tedy bývalý prezident Dmitrij Medveděv, Putinův mluvčí, vyhrožuje Evropě jadernými zbraněmi, jak to často dělá, nelze toto vrcholné šílenství zcela vyloučit.
Jak to skončí? Možná to neskončí. Třetí nepříjemná otázka vyplývající z Putinovy krachující kampaně na Ukrajině se týká podoby jakékoli budoucí „mírové“ dohody. Ukrajina a Evropa touží po tom, aby to všechno skončilo. S vědomím toho se Putin může pokusit konflikt zmrazit, zatímco se bude reorganizovat a znovu vyzbrojovat; nebo by mohl přijmout Zelenského nabídku příměří, aniž by se upřímně zavázal k trvalému urovnání. V tom spočívá pro Kyjev velké nebezpečí. Veřejný tlak na stažení vojsk a uspořádání nových voleb by mohl narušit křehkou jednotu Ukrajiny. Pokud by se zdálo, že ruská hrozba ustupuje, evropské vlády by mohly omezit vojenskou podporu. Příměří bez pevných, předem dohodnutých bezpečnostních záruk by mohlo Ukrajinu učinit více, nikoli méně, zranitelnou vůči obnovené agresi.
Současný západní optimismus může být na místě. Je však dobré si připomenout, že hlavním původcem veškeré této bolesti a utrpení je jediný člověk – nikoli historie, geografie, identita či ideologie. Ruský lid má odpovědnost vůči Ukrajině, světu i sobě samému, aby ho zbavil moci, jak již bylo dříve argumentováno zde. Bez Putina je možné všechno. S ním to bude válka bez konce.
Zdroj v angličtině ZDE
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