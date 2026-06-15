Psychologie dezinformace
15. 6. 2026
Ukazuje, že dezinformace funguje, protože odpovídá tomu, jak lidé přirozeně zpracovávají informace, spíše než proto, že je ze své podstaty přesvědčivá nebo fakticky důvěryhodná.
Analýza identifikuje čtyři hlavní mechanismy používané zlomyslnými aktéry, včetně autoritářských států a extremistických skupin. Za prvé, kognitivní zkreslení, jako je konfirmační zkreslení a motivované uvažování, způsobují, že jednotlivci přijímají informace, které podporují jejich stávající přesvědčení. Za druhé, emoční manipulace, zejména strach, pobouření a morální znechucení, zvyšují pozornost, sdílejí chování a uchovávání v paměti. Za třetí, rámování identity zahrnuje vkládání narativů do dynamiky „my versus oni“, čímž se víra mění v symbol skupinové loajality. Za čtvrté, vizuální přesvědčování, jako jsou zavádějící snímky a deepfake, vytváří přesvědčivou iluzi důkazů.
Tyto mechanismy nefungují izolovaně. Opakování, sociální posilování a algoritmické amplifikace se kombinují a v průběhu času udržují systémy víry. Vystavení dezinformacím může zkreslovat paměť, posilovat falešné přesvědčení, oslabovat analytické myšlení a zvyšovat společenskou polarizaci. Rozhodující je, že i po opravě falešných tvrzení jejich emocionální a asociativní účinky často přetrvávají a nenápadně formují chování a postoje.
Případové studie uvedené ve zprávě, včetně narativního konfliktu v nemocnici Al-Ahli a dezinformací sponzorovaných ruským státem na Ukrajině, ilustrují, že tato dynamika funguje jak během akutních krizí, tak i během dlouhodobých strategických kampaní. V obou situacích rychlost, emocionální dopad a shoda identity konzistentně převažují faktickou přesnost při ovlivňování vnímání veřejnosti.
Hlavním politickým důsledkem je, že dezinformace nejsou primárně informační otázkou; je to kognitivní a behaviorální problém. Efektivní reakce proto musí jít nad rámec reaktivního ověřování faktů a řešit základní psychologické zranitelnosti, které dezinformacím umožňují úspěch.
Večer 17. října 2023 zničila exploze část arabské nemocnice Al-Ahli v Gaze a odhadem zabila 100–300 lidí, kteří tam hledali útočiště. Téměř okamžitě následoval zuřivý boj o odpovědnost za výbuch. Palestinští představitelé obvinili izraelský nálet, zatímco izraelská armáda popřela zapojení a tvrdila, že explozi způsobila selhavší raketa Palestinského islámského džihádu (PIJ).
V následujících hodinách a dnech mlha protichůdných tvrzení, viscerálních obrazů a online spekulací extrémně ztěžovala veřejnosti rozeznání pravdy. Tento případ poskytuje živý mikrokosmos dezinformační dynamiky uprostřed krize: vyznačuje se vysoce emotivním obsahem, rychlým šířením falešných informací na sociálních médiích, recepcí narativů založenou na potvrzovacích zkresleních a úmyslným úsilím různých aktérů ovlivnit vnímání události.
Tato případová studie nezkoumá samotnou explozi; místo toho se zaměřuje na globální dezinformační soutěž, která se odehrála.
Soupeřící narativy a kognitivní zkreslení
Bezprostředně po incidentu byly jasně patrné konfirmační zkreslení a motivované uvažování, pokud z pozorovatelného chování odvodíme psychologické mechanismy. Po celém světě se počáteční přesvědčení lidí o incidentu shodovalo s jejich již existujícími sympatiemi k izraelsko-palestinskému konfliktu. Ti, kteří již dříve přikláněli k tomu, že Izrael byl agresorem, rychle přijali zprávy, že Izrael bombardoval nemocnici; mnozí uváděli vysoký počet obětí a kontext probíhajících izraelských náletů v Gaze jako „důkaz“ ještě předtím, než byly k dispozici jakékoli důkazy.
Naopak, zastánci izraelského pohledu byli skeptičtí k jeho vině a vnímaví k izraelskému tvrzení, že palestinská raketa selhala.
Příspěvky na sociálních sítích tyto rozpory odhalily: hashtagy a trendující témata se rychle rozdělily na dvě odlišné reality, jedna odsuzovala „izraelský válečný zločin“ a druhá vinila „selhání rakety palestinských teroristů“. Mnoho lidí si své názory utvořilo ještě předtím, než byly předloženy jakékoli forenzní důkazy.
V několika blízkovýchodních městech vypukly během několika hodin protesty, vyvolané přesvědčením, že Izrael úmyslně zaútočil na nemocnici. Zde bylo potvrzovací zkreslení posíleno emocionálními apely a faktory skupinové identity – tragédie v nemocnici potvrdila existující narativ každé frakce o té druhé (buď údajnou brutalitu Izraele, nebo bezohlednost militantů) a lidé měli tendenci preferovat vysvětlení, které odpovídalo perspektivě jejich skupiny.
Toto rozdělení vnímání bylo úmyslně zhoršováno zainteresovanými stranami. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ovládané Hamásem prohlásilo, že izraelský nálet zabil 500 civilistů, což bylo prohlášení, které opakovaly propalestinské hlasy po celém světě. Toto původní tvrzení, vydané oficiálním zdrojem na jedné straně, mělo význam pro propalestinské publikum a bylo opakováno v prvních zprávách, včetně hlavních médií, která jej citovala, čímž vytvořilo silný první dojem na mezinárodní úrovni.
Izraelští představitelé však toto tvrzení rychle a kategoricky popřeli. Během několika hodin Izraelské obranné síly (IDF) předložily alternativní vysvětlení prostřednictvím sociálních médií a tiskových zpráv: radar a zachycená komunikace naznačovaly, že raketa odpálená Palestinským islámským džihádem proti Izraeli selhala a dopadla na areál nemocnice.
Úředníci poukázali na absenci velkého kráteru jako důkaz, že nebyla použita standardní bomba IDF. Bez ohledu na standard důkazů ze strany aktérů, po obviněních a protiobviněních, každá strana vybrala a propagovala důkazy podporující její narativ, zatímco bagatelizovala nebo zdiskreditovala důkazy druhé strany – typický znak motivovaného uvažování.
Emoční manipulace a pobouření
Během tohoto incidentu byly emoce extrémně vysoké a dezinformační aktéři této intenzity zneužili. Grafické obrázky a videa z následků se široce šířily. Některé z těchto vizuálních materiálů byly autentickou dokumentací masakru, ale jiné byly zkresleny nebo selektivně zobrazeny. Například video široce sdílené na X (dříve Twitter), které ukazovalo objekt podobný raketě na obloze následovaný výbuchem; pro-izraelské zprávy tvrdily, že se prokázala porucha palestinské rakety (načasování údajně neodpovídalo útoku na nemocnici), zatímco propalestinské zprávy sdílely různá videa, která údajně ukazují, jak izraelská munice zasáhla nemocnici.
Později se ukázalo, že alespoň jedno široce sledované video pocházelo z roku 2022 a vůbec se netýkalo výbuchu v nemocnici. Tato epizoda je příkladem recyklace záběrů k vyvolání pobouření, ale v zápalu události jen málo diváků kontrolovalo časová razítka; emocionální dopad videa (děsivé vizuální záběry exploze) byl důležitější než jeho autenticita.
Pobouření a strach byly záměrně zesilovány. Jeden narativ v arabském a muslimském světě tvrdil, že Izrael úmyslně zaútočil na nemocnici plnou civilistů, což přirozeně vyvolává morální pobouření a obavy o bezpečnost ostatních nemocnic. To vedlo k protestům a dokonce i k hrozbám pro diplomaty (například ambasády v některých zemích byly napadeny davy).
V Izraeli a mezi jeho podporovateli se protiargumentovalo tím, že Hamás a jeho spojenci zinscenují nebo zveličují oběti, aby zdiskreditovali Izrael, což vyvolalo jiný druh pobouření – pocit, že jsou obětí pomlouvačné kampaně. Obě emoce lidem ztěžovaly přijetí opačných informací. Záplava dezinformací měla dopad na reálný svět, rozvířila veřejné mínění a dokonce narušila diplomacii – plánovaný summit s americkými a arabskými lídry byl uprostřed nepokojů zrušen.
To ukazuje, jak dezinformace mohou mít hmatatelné účinky kvůli manipulaci emocí ve velkém měřítku.
Role identity a polarizace
K incidentu v nemocnici Al-Ahli došlo během jednoho z nejvíce polarizovaných konfliktů na světě, ve kterém se identita a narativní loajalita staly klíčovými. Sociální identita ovlivnila nejen to, kterému příběhu lidé věří, ale také to, jak sdílejí nebo zpochybňují informace. Dokonce i ověřená fakta se stávají politizovanými. Když americká zpravodajská komunita a nezávislí odborníci na munici později vyhodnotili, že důkazy naznačují selhání palestinské rakety (na základě vzorce exploze, zachycené komunikace atd.), ti, kteří podporovali verzi izraelskho náletu tato zjištění z velké části odmítli a označili je za zaujatá nebo vykonstruovaná západními zájmy.
Izraelští představitelé a jejich podporovatelé mezitím posílili svůj narativ a citovali nezávislé analýzy, aby podpořili svou pozici. Příznivci každé strany se navzájem obviňovali z vedení dezinformační kampaně – vzájemného obviňování typického pro „narativní válku“.
Termín „narativní válka“ tuto situaci výstižně popisuje: ovládání příběhu bylo stejně cenné jako jakýkoli vojenský cíl, protože mohlo ovlivnit mezinárodní mínění a posílit domácí morálku.
Zajímavým aspektem souvisejícím s identitou bylo používání falešných účtů na sociálních sítích. Během hodin účet X vydávající se za novináře Al Džazíry tvrdil, že z první ruky věděl, že se jednalo o raketu Hamásu, která selhala (nyní smazán). Toto tvrzení zesílili někteří proizraelští influenceři, než Al Džazíra účet veřejně označila za falešný.
Využívání falešného účtu naznačuje úmyslný pokus využít vnímaný hlas vlastní skupiny (novinář z důvěryhodného regionálního zpravodajského zdroje) k propagaci narativu vnější skupině arabské veřejnosti.
Naopak se na sociálních sítích objevovaly neověřené zprávy od údajného nemocničního personálu nebo očitých svědků, kteří obviňovali Izrael, přičemž některé z nich nebylo možné potvrdit.
V takovém napjatém prostředí měli lidé tendenci důvěřovat zdrojům, které podporovaly jejich stranu, a nedůvěřovat těm, které byly spojeny s opozicí. Zhroucení důvěry v neutrální nebo průřezové informace bylo téměř úplné; například když některá západní média po počátečních chybách začala informovat o skepsi ohledně počtu 500 obětí a izraelské odpovědnosti, mnoho lidí na Blízkém východě tyto zdroje označilo za západní/sionistickou propagandu.
Na druhou stranu mnoho Izraelců odmítlo zdroje, které nadále obviňovaly Izrael jako sympatizanty Hamásu. Identita tak ovlivňovala vnímání: každá komunita si vytvářela vlastní sadu „důvěryhodných“ zdrojů, čímž posilovala zkreslení.
Vizuální prvky, důkazy a protichůdná tvrzení o pravdě
Obě strany předkládaly vizuální důkazy, ale také zpochybňovaly důvěryhodnost vizuálních prvků té druhé.
Izrael zveřejnil záběry z dronu a infračervená videa, která údajně ukazují odpálení rakety militantů a selhání ve vzduchu, jež údajně způsobilo výbuch nemocnice. IDF také zdůraznila snímky relativně neporušeného nemocničního komplexu (žádný velký kráter, některé budovy stojí, spálená auta atd.), aby argumentovala, že izraelská bomba nebyla použita, protože by vytvořila hluboký kráter.
Palestinské zdroje šířily hrůzné snímky desítek mrtvých civilistů, včetně dětí, kteří jsou oplakáváni a pohřbíváni, aby zdůraznily lidské oběti a implicitně je připsaly izraelské palebné síle. Výběr snímků byl strategický: Izrael zvolil snímky ve forenzním stylu (satelitní snímky atd.), které jsou méně viscerální, ale snaží se apelovat na analytickou důvěryhodnost; propalestinské zdroje si vybraly snímky lidského utrpení, které jsou více viscerální a morálně inspirativní. Publikum každé strany shledalo své vlastní vizuální prvky přesvědčivými, zatímco vizuální prvky soupeře byly vnímány jako podezřelé (nebo jednoduše ignorovány).
Alespoň jednou z dezinformací, která se objevila, bylo tvrzení o „Pallywoodu“ – hanlivém výrazu, který naznačuje, že Palestinci inscenují zranění pro propagandistické účely. Na některých izraelských a západních sociálních sítích se šířila fáma, že video ukazuje zraněného obyvatele Gazy v nemocnici, jak se „vrací k životu“, a že scéna byla zinscenovaná. Toto tvrzení bylo zesíleno oficiálním izraelským účtem, než bylo smazáno.
Ukázalo se, že je neopodstatněné – videa byla od různých lidí a kontextů – ale ukazuje, jak v atmosféře nedůvěry se mohou uchytit i konspirační teorie a dále zakalit příběh. V tomto případě se tvrzení „Pallywood“ snažilo zdiskreditovat samotné vizuální záběry tragédie, které ovlivňovaly globální empatii, tím, že naznačovalo, že jsou to padělky.
Ačkoli bylo později odvoláno, jeho počáteční šíření přispělo ke zmatku a dalo těm, kteří byli náchylní pochybovat o palestinských výpovědích, něco, čeho se mohli chytit.
Výsledky a analýza
V následujících dnech další důkazy (analýza výbuchu, zachycené zprávy zpravodajské služby atd.) poukazovaly na vysvětlení selhání rakety a mnoho významných zpravodajských organizací aktualizovalo svůj postoj tak, aby zohledňoval, že nemocnice byla pravděpodobně omylem zasažena raketou ozbrojenců.
Počáteční narativ se však již mezi mnoha populacemi uchytil. Průzkumy v zemích Blízkého východu ukázaly, že velká většina stále věří, že Izrael nemocnici úmyslně bombardoval, zatímco izraelské a mnoho západních publik z velké části věří opaku.
Tento přetrvávající rozkol demonstruje vytrvalost přesvědčení: jakmile se přesvědčení ustálí, (zejména ta spojená s identitou), odolávají změnám, i když se objeví nové informace.
Snahy ověřovatelů faktů o objasnění časových os nebo nezávislých analytiků o modelování exploze měly omezený dopad ve srovnání s emocionálně nabitými původními tvrzeními.
Z psychologického hlediska případ nemocnice Al-Ahli ukazuje, jak rychlé a emocionálně přesvědčivé dezinformace mohou převážit nad pravdou.
Využívaly:
- Zkreslení prvního dojmu: původní příběh (izraelský útok) dominoval titulkům po celém světě po kritické hodiny a formoval vnímání veřejnosti. Opravy nebo alternativní narativy musely s tímto původním otiskem bojovat.
- Konfirmační zkreslení: publikum přijalo narativ, který odpovídal již existujícím názorům, a sdílelo ho dále ve svých kruzích, čímž vytvářelo izolované sebeudržující se bubliny jednoho narativu proti druhému.
- Emoční posilování: grafické vizuální prvky a příběhy o utrpení zvyšovaly rozhořčení a oddanost věřenému narativu a transformovaly ho spíše v morální postoj než v předběžné přesvědčení.
- Přetížení a zmatek: obrovské množství protichůdných informací na sociálních médiích, včetně falešných účtů a starých videí, vytvořilo znalostní krizi, kdy mnoho lidí přestalo vyhodnocovat informace – někteří se drželi svých předsudků, jiní si si nebyli jisti ničím. Oba výsledky prospívají dezinformačním aktérům: buď publikum důvěřuje vaší straně, nebo se stane nerozhodným, což odkládá konsenzus a akci.
Tato kauza ilustruje dezinformace jako formu narativní války na bojišti. Každá strana použila informace jako zbraň k povzbuzení svých příznivců, získání mezinárodních sympatií a tlaku nebo blokování intervence. V takových konfliktech se pravda může stát obětí. Ukázalo se však, že je možné ověření v reálném čase, protože komunity zpravodajských služeb s otevřenými zdroji (OSINT) a investigativní novináři rychle shromáždili stopy.
Hlavní výzva je psychologická: zajistit, aby se důvěryhodné závěry dostaly k publiku ochotnému naslouchat, dříve než dezinformace nenávratně zaplní prázdnotu. Poučení z Al-Ahli zdůrazňují důležitost rychlého ověřování faktů a preventivního vzdělávání veřejnosti (například mediální gramotnosti k podpoře skepticismu vůči senzačním neověřeným zprávám) s cílem minimalizovat dopad narativních útoků.
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