Kreml utrácí dvě třetiny daní vybraných do rozpočtu za válku
15. 6. 2026
V období leden–březen státní pokladna obdržela 8,309 bilionu rublů příjmů: z toho 1,443 bilionu rublů tvoří ropa a plyn (meziročně -45 %) a 6,866 bilionu neropný a plynárenský sektor (+7 %). Současně bylo na vojenské výdaje vynaloženo 5,908 bilionu rublů – o 30 % více než v prvním čtvrtletí roku 2025 a pětkrát více než v lednu-březnu předválečného roku 2021.
To znamená, že vojenské výdaje odpovídaly dvěma třetinám rozpočtových příjmů, které byly na začátku roku zasaženy novými sankcemi na ropu, silným rublem a ochlazující se ekonomikou. Tato čísla vypadají "impozantně" a názory Kremlu budou pravděpodobně znepokojujené.
Navzdory zvýšení daní válečný účet "pohlcuje" rostoucí podíl prostředků, které každý rok přicházejí do rozpočtu. Pro srovnání, loni to bylo 43,34 %, v roce 2024 39,05 %, v roce 2023 32,05 %, v roce 2022 24,51 %. Podle Klugeho výpočtů šlo v předválečném roce 2021 na obranné položky 18,44 % rozpočtových příjmů.
Nárůst vojenských výdajů je způsoben tím, že Ministerstvo financí převedlo část loňských výdajů do rozpočtu pro ten rok, aby nedošlo k obrovskému deficitu a splnilo plán, který musel být během roku pětkrát zvýšen – z 1,2 na 5,8 bilionu rublů. V důsledku toho vojenské výdaje na začátku roku 2026 překročily plánovanou úroveň téměř dvakrát – 12 % HDP oproti 6,8 % HDP.
Při sestavování rozpočtu úředníci ministerstva financí počítali s možnou dohodou o Ukrajině s Donaldem Trumpem ve druhé polovině roku, uvedly zdroje obeznámené se situací pro Bloomberg. Podle nich ekonomický blok varoval Vladimira Putina, že deficit státní pokladny by mohl dosáhnout alarmujících rozměrů, pokud nebudou vojenské výdaje omezeny. Ministerstvo obrany však bylo proti a požadovalo nejen zachování těchto peněz v rozpočtu, ale také zvýšené financování armády.
Podle zdrojů Bloombergu Putin armádu podporoval a nařídil ministerstvu financí připravit snížení všech rozpočtových položek kromě obranných. Podle FT mohou být letos zmrazeny civilní výdaje ve výši 3 bilionů rublů a více než 7 bilionů v tříletém rozpočtu.
Ministerstvo financí původně plánovalo rozpočet na rok 2026 s očekáváním, že loňský deficit se sníží o 5,8 bilionu rublů na 3,8 bilionu kvůli zvýšení DPH a daní pro malé podniky. Ve skutečnosti však na konci května činila "díra" v státní pokladně 6 bilionů rublů – více než za celý loňský rok.
Zdroj v ruštině: ZDE
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