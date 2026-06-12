Policie byla měsíce varována ohledně adres, na které se zaměřily nepokoje v Belfastu
12. 6. 2026
Monitorovací skupina varovala severoirskou policii opakovaně po dobu osmi měsíců poté, co sítě krajní pravice začaly šířit takzvaný seznam adres k likvidaci
Monitorovací skupina v uplynulých osmi měsících opakovaně varovala Policii Severního Irska (PSNI), že protiimigrační aktivisté šíří adresy nemovitostí, které byly terčem nepokojů v Belfastu tento týden.
The Accountability Project Northern Ireland, dobrovolnická skupina založená loni v létě za účelem monitorování protiimigračních aktivit na internetu, zaslala severoirské policii mezi listopadem 2025 a červnem 2026 desítky zpráv.
Varovala před rostoucím zájmem protiimigračních a krajně pravicových osobností o domy s více nájemníky (HMO), což poprvé zaznamenala v srpnu 2025.
Mezi krajně pravicovými skupinami koluje od srpna 2025 seznam adres, který byl zaslán severoriské policii v lednu 2026. Tyto adresy patřily mezi místa, která se stala terčem protiimigračních nepokojů v tomto týdnu.
Aktivisté svědčí, že podobný seznam koloval v posledních dnech na sociálních médiích a v aplikacích pro zasílání zpráv. Severoirská policie varovala na začátku tohoto týdne před sdílením adres domů a dodala, že to způsobilo rodinám a obyvatelům „velké utrpení“.
Zprávy zaslané policii se silně zaměřovaly na dění v oblasti Newtownabbey severně od Belfastu, která byla v posledních dnech centrem některých z nejzávažnějších nepokojů. V pořadu Today na BBC Radio 4 John Blair, člen shromáždění za Alianci za South Antrim, uvedl, že v této oblasti došlo k „výtržnostem davu, který se dopouštěl násilí a ničení“.
Zprávy zaslané policii také citovaly příspěvek na Facebooku, v němž se uvádí, že domy s více nájemníky (HMO) v oblasti Glengormley „budou nyní považovány za lovnou zvěř a bude s nimi naloženo odpovídajícím způsobem“. Dále se v něm uvádí: „Kdokoli bude přistižen při financování nebo pomoci těmto zvířatům s ubytováním, bude odsouzen jako stejně vinen.“
Glengormley patřilo mezi oblasti postižené protiimigračními nepokoji v posledních několika dnech, při nichž maskovaní muži zapalovali domy.
Aktivisté bojující proti rasismu vyjádřili svůj hněv a frustraci nad tím, že měsíce varování nebyly v období před nynějšími nepokoji, během nichž hořely domy a auta a na hlavních silnicích byly zřízeny rasistická kontrolní stanoviště, nijak zohledněny.
Komunitní skupiny popsaly, jak pomáhaly ohroženým rodinám opustit tyto oblasti, zatímco dobrovolníci organizovali podporu pro studenty z etnických menšin, kteří cestovali na své maturitní zkoušky. Aktivisté také uvedli, že někteří pracovníci z etnických menšin odcházeli z práce dříve, protože se obávali o svou bezpečnost při cestě domů.
Desítky zpráv týkajících se útoků na HMO byly součástí přibližně 50 podání zaslaných policii od srpna 2025 do současnosti.
Mluvčí organizace Accountability Project Northern Ireland uvedl: „Viděl jsem seznam cílů, který v současné době koluje v Belfastu, a okamžitě jsem ho poznal jako stejný seznam, který byl v lednu zaslán policii. Skutečnost, že obavy z eskalace byly vzneseny již před několika měsíci, a přesto byly některé z uvedených ulic nyní napadeny, vyvolává vážné otázky ohledně toho, zda byla na tato varování reagováno.“
Zprávy zaslané policii monitorovací skupinou identifikovaly v těchto příspěvcích a demonstracích před nájemními nemovitostmi protiimigrační a krajně pravicové osobnosti známé síti i policii.
Monitorovací skupina opakovaně varovala, že jazyk používaný v souvislosti s HMO protiimigračními a krajně pravicovými aktivisty se stává stále nepřátelštějším a rasově podbarveným, přičemž příspěvky vykreslují žadatele o azyl a uprchlíky jako hrozbu a podněcují odpor proti nemovitostem, o nichž se předpokládá, že je ubytovávají.
Policie byla informována, že lidé v HMO jsou popisováni jako „muži v bojeschopném věku“, kteří by mohli být „násilníci“ a „vrahové“, a že se objevují výzvy, aby lidé „začali bojovat“ a „doufáme, že tyto protesty budou stále větší“.
V dubnu skupina varovala policii, že HMO jsou na internetu vykreslovány jako ubytování pro „cizince“ a lidi, „kteří nejsou odtud“, a že takové narativy by mohly přispět k útokům na nemovitosti a jednotlivce.
Další zprávy dokumentovaly týdenní protesty proti HMO, rostoucí zmínky o „rušném létě“ a snahy zaměřit se na realitní kanceláře a akce týkající se nemovitostí.
V e-mailu zaslaném tému inspektorovi severoirské policie dne 5. června skupina zdůraznila eskalující obavy a uvedla, že někteří členové menšinových etnických komunit si dělají zásoby potravin, protože si nejsou jisti, co se může v nadcházejících měsících stát. Policie neodpověděla.
O tři dny později vypukly nepokoje poté, co byl pobodán Stephen Ogilvie. Súdánský uprchlík byl obviněn z pokusu o vraždu. Rodina oběti pobodání násilné protesty odsoudila.
Mluvčí organizace End Deportations Belfast uvedl, že strategie použitá při nepokojích v Belfastu je stejná jako ta, která se v Severním Irsku používá od 70. let. „Stavěli silniční zátarasy a kontrolovali doklady řidičů v okolí nemocnic,“ řekl. „Tyto zátarasy mají za cíl vytížit policejní zdroje, a poté se vydají a páchají pogromy v konkrétních oblastech.“
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