Švýcarští voliči zamítli návrh na omezení počtu obyvatel na 10 milionů
15. 6. 2026
Voliči ve Švýcarsku zamítli bezprecedentní návrh krajní pravice na omezení počtu obyvatel země na 10 milionů v kontroverzním referendu přezdívaném „švýcarský brexit“.
Proti návrhu Švýcarské lidové strany (SVP) se vyslovilo 54,79 % voličů a 45,21 % bylo pro. Volební účast činila 58,86 %.
Jiný výsledek by švýcarskou vládu zavázal k omezení počtu obyvatel, který v současné době činí 9,1 milionu, na 10 milionů do roku 2050, a to zavedením přísných omezení týkajících se sloučení rodin, povolení k pobytu a azylu, pokud by počet obyvatel před tímto datem dosáhl 9,5 milionu.
Podle návrhů by v případě překročení hranice 10 milionů obyvatel před rokem 2050 byla švýcarská vláda povinna odstoupit od dohody o volném pohybu osob s EU, čímž by skončil přístup země na jednotný trh Unie.
SVP, která má v parlamentu nejvíce křesel, již léta podněcuje protiimigrační nálady, zejména pokud jde o pracovníky ze sousedních zemí EU.
Strana trvala na tom, že k řešení nárůstu počtu obyvatel je zapotřebí takzvaná „iniciativa udržitelnosti“, protože podle ní tento nárůst vyvíjí tlak na švýcarskou infrastrukturu, bydlení, sociální programy, přírodní zdroje a způsob života.
Počet obyvatel Švýcarska rostl mnohem rychleji než v okolních státech EU, od vstupu dohody o volném pohybu v platnost v roce 2002 se zvýšil o 23 %. Hospodářský výkon vzrostl ve stejném období o přibližně 24 %, jak ukazují vládní údaje. Podle oficiálních údajů není asi 27 % obyvatel Švýcarska občany této země.
Urs Bieri z průzkumné agentury GFS Bern řekl agentuře Reuters, že iniciativa neprošla, protože lidé nebyli o plánu přesvědčeni a obávali se možných vedlejších účinků, a to navzdory všeobecným obavám z růstu počtu obyvatel.
„Voliči se obávali negativních důsledků pro vztahy Švýcarska s EU a pro trh práce,“ uvedl. „Lidé se také obávají například toho, zda bude dostatek pracovníků v péči a ve zdravotnictví. Navíc panuje pocit, že v současném mezinárodním prostředí není pro malou zemi rozumné něco takového dělat.“
Sedmičlenná vláda, složená z ministrů čtyř největších švýcarských stran, včetně SVP, byla kolektivně proti této iniciativě a varovala, že by ohrozila národní stabilitu, poškodila ekonomiku a ublížila švýcarské prosperitě.
Obchodní skupiny se rovněž obávaly, že omezení počtu obyvatel by omezilo přístup k zahraničním pracovníkům a zároveň poškodilo ekonomiku a vztahy s Bruselem.
Průzkumy veřejného mínění předpovídaly těsný výsledek. Tato prognóza se shodovala s finálním průzkumem GFS Bern, který předpovídal, že návrh bude těsně zamítnut.
Švýcarský systém přímé demokracie umožňuje „lidové iniciativy“, které se předkládají k referendu, pokud během 18 měsíců získají 100 000 podpisů. Referenda, která se obvykle konají čtyřikrát ročně, jsou dlouhodobě oblíbeným nástrojem protiimigrační SVP.
Zdroj v němčině ZDE a v angličtině ZDE
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