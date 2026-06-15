Trump: „Dohoda s Islámskou republikou Írán je nyní uzavřena“
15. 6. 2026
Nejvyšší íránský orgán pro národní bezpečnost v neděli varoval, že po izraelském útoku namířeném proti Hizballáhu, spojenci Teheránu, v jižních předměstích Bejrútu je odvetná reakce „bezprostřední“.
„Odpověď bojovníků islámu je na spadnutí,“ uvedla Nejvyšší rada národní bezpečnosti ve svém prohlášení na X. „Libanon je náš život a porušení červených čar Islámské republiky nebude tolerováno.“
Donald Trump na své platformě Truth Social potvrdil, že bylo dosaženo dohody mezi USA a Íránem
„Dohoda s Íránskou islámskou republikou je nyní uzavřena,“ napsal Trump. „Gratuluji všem! Tímto plně schvaluji bezplatné otevření Hormuzského průlivu a současně tím schvaluji okamžité zrušení námořní blokády Spojených států. Lodě celého světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“
Byla dosažena dohoda mezi USA a Íránem, říká pákistánský premiér
Byla dosažena dohoda mezi USA a Íránem, říká Shehbaz Sharif, pákistánský premiér, který působil jako prostředník.
„Po intenzivních jednáních s potěšením oznamujeme, že byla DOSAŽENA mírová dohoda mezi Spojenými státy americkými a Islámskou republikou Írán,“ napsal na X. „Obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu.“
Dodal: „Oficiální podpisová ceremonie se uskuteční v pátek 19. června ve Švýcarsku.“
„Vzhledem k tomu, že dohoda je nyní uzavřena, zprostředkovatelé tento týden uspořádají sérii setkání. Tyto diskuse před implementací položí základy pro technická jednání a oficiální podpisovou ceremonii.“
Katarští vyjednavači jsou stále v Teheránu, aby zajistili, že jednání budou pokračovat podle plánu, sdělil CNN diplomat obeznámený se situací. Katarští vyjednavači jsou v íránském hlavním městě v koordinaci s USA, uvedl zdroj.
Centrální velitelství USA (Centcom) uvedlo v prohlášení, že v rámci americké blokády proti Íránu dosud přesměrovalo 142 obchodních lodí a „vyřadilo z provozu“ devět plavidel.
Ali Akbar Velayati, poradce nejvyššího íránského vůdce, uvedl v prohlášení dne X, že „nastala hodina H“.
„Výpočetní chyba v Bejrútu vyčerpala trpělivost a byl vydán rozkaz,“ napsal. „Nastala hodina H a odpalovací zařízení se připravují.“
„Pokud nebude oheň zla v Libanonu uhašen, dvě mocné geografické zbraně – Hormuz a Bab al-Mandab – stisknou vaše ekonomické tepny až do bodu strategického udušení,“ dodal.
Íránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že za izraelské útoky v Libanonu jsou zodpovědné USA
Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že za porušení příměří ze strany Izraele v Libanonu považuje přímo zodpovědné USA, informuje agentura Reuters v návaznosti na nedávný izraelský útok na jižní předměstí Bejrútu.
Generální tajemník OSN António Guterres kritizoval izraelské údery na Bejrút, které ohrozily plány USA na podpis rámcové mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem v pozdějších hodinách dne.
„Útoky se odehrály navzdory příměří a v době, kdy se očekává, že Spojené státy a Íránská islámská republika dosáhnou dohody, která připraví půdu pro mírové řešení tohoto konfliktu,“ uvedl ve svém prohlášení.
„Vyzývám všechny strany, aby v tomto klíčovém okamžiku prokázaly maximální zdrženlivost, a pevně doufám v úspěšný výsledek probíhajících snah USA a Íránu,“ dodal.
Íránská státní televize uvedla, že lety na letištích v západní části země jsou zrušeny poté, co Teherán varoval, že bude reagovat na izraelský útok na Bejrút.
„Lety z letišť v západní části země byly až do odvolání zrušeny,“ informovala státní televize po varování od nejvyššího bezpečnostního orgánu Íránu.
Služba civilní obrany a nemocnice v Gaze uvedly, že izraelské útoky zabily v neděli nejméně šest lidí při nejnovějším násilí, které zasáhlo palestinské území navzdory několikaměsíčnímu příměří, informovala agentura AFP.
Izraelská armáda uvedla, že při útoku na jižní Libanon zabila vysokého velitele Hizballáhu.
Ali Mussa Dakdouk byl v pátek zasažen v oblasti jižně od řeky Litani, uvedly Izraelské obranné síly.
Popisují ho jako osobu, která „sloužila jako zdroj znalostí s rozsáhlými operačními zkušenostmi“.
IDF dodaly, že v posledních letech Dakdouk „hrál ústřední roli při přípravě teroristických útoků a bojových operací proti Izraeli a vojákům IDF“.
Poradce nejvyššího íránského vůdce reagoval na izraelský útok v Bejrútu příspěvkem na X: „Útočníkům dáme lekci, kterou budou litovat.“
Donald Trump byl v neděli nucen vyzvat k umírněnosti poté, co Izrael zahájil nové letecké údery na Bejrút, zatímco zprostředkovatelé se snažili uzavřít jednání o předběžné mírové dohodě mezi Íránem a USA, která by definitivně ukončila tříměsíční válku na Blízkém východě.
Trump nové izraelské údery bagatelizoval, ale řekl, že „všechny strany by se měly stáhnout“.
„Jsme velmi blízko dohodě, která přinese mír do regionu, včetně Libanonu … Neměly by se již konat žádné útoky ze strany Izraele kdekoli v Libanonu, ale neměly by se konat ani žádné útoky ze strany jakékoli jiné strany, včetně Hizballáhu, proti Izraeli. Toto by mohl být začátek dlouhého a krásného míru – nezmařme to!“ napsal americký prezident na svůj profil na sociálních sítích.
Trump dříve naznačil, že USA by mohly v neděli podepsat dohodu s Íránem, ale když na Blízkém východě nastal večer, nebylo po průlomu ani stopy. Místo toho íránští představitelé pohrozili vojenskou reakcí na izraelský útok na Bejrút, který zničil budovu v jižních předměstích libanonského hlavního města, zabil tři lidi a šest jich zranil.
Trump pro zpravodajský server Axios uvedl, že izraelský úder „podepsání dohody o několik hodin zpozdil“, a s použitím vulgárního výrazu dodal, že izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, že nemá žádný úsudek.
Izrael uvedl, že zaútočil na vysoké velitele Hizballáhu poté, co tato militantní islamistická organizace – která má úzké vazby na Teherán – vystřelila tři střely na severní Izrael.
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