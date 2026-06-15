EU potvrzuje, že Čína cvičí ruské vojáky pro válku na Ukrajině
15. 6. 2026
Evropské služby zaznamenaly výcvik ruské armády na několika místech v Číně. Mluvíme o stovkách lidí, z nichž někteří by mohli být později posláni na frontu na Ukrajinu.
EU připomněla, že tato data odporují oficiálnímu stanovisku Pekingu, který popírá jakoukoli účast na výcviku okupačních sil Ruské federace a prohlašuje svou údajnou neutralitu ohledně rusko-ukrajinské války.
Brusel také uvedl, že otázky vztahů s Čínou, zejména závislost evropského obranného průmyslu na čínských dodávkách, mají být projednány na setkání ministrů zahraničí EU v Lucembursku.
"Budou projednávány vztahy mezi EU a Čínou, přičemž ministři zahraničí se samozřejmě více zaměří na otázky zahraniční a obranné politiky, stejně jako na problémy závislosti obranného průmyslu na Číně nebo na dodavatelské řetězce našeho obranného průmyslu. A záleží na čínských ekonomických hráčích. Očekáváme diskusi o našich společných zájmech v potenciální krizi v regionu Dálného východu," vysvětlil zdroj.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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