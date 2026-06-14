Izraelské vraždění a útlak Palestinců pokračují

14. 6. 2026

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Izraelští osadníci zapálili pozemky Palestinců v rovině Marj Si’a mezi městy Al-Mughayyir a Abu Falah, severovýchodně od Ramalláhu. Při izraelských útocích na Gazu zahynuli nejméně tři Palestinci, přičemž počet obětí v této enklávě stále stoupá, a to i přes „příměří“ vyhlášené před několika měsíci.

Zatímco Spojené království uvaluje sankce na osadnické farmy, Izrael je naopak rozšiřuje.

Izraelská armáda vydala příkazy k nucenému vysídlení obyvatel více než dvou desítek měst a vesnic v jižním Libanonu, z toho 25 v okrese Nabatieh a čtyř v okrese Sidon. Vyšetřování izraelské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti odhalilo, že po událostech ze 7. října 2023 bylo naverbováno přibližně 7 000 izraelských osadníků pod záminkou ochrany osad a předních základen na okupovaném Západním břehu.Přestože 61 demokratických poslanců Sněmovny reprezentantů vyzvalo Trumpovu administrativu, aby vyvinula tlak na Izrael, aby umožnil 11 000 pacientům s rakovinou z Gazy přístup k léčbě na okupovaném Západním břehu a ve východní části okupovaného Jeruzaléma, Izrael v pátek přechod v Rafahu nadále udržoval uzavřený Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje okamžik, kdy izraelští osadníci rozbili okna dvou aut, v jednom z nichž seděly tři děti, a zapálili je ve snaze upálit děti zaživa. Podle palestinských úřadů si izraelský útok na jižní část Gazy vyžádal dva mrtvé a jednoho zraněného. Navzdory příměří pokračují izraelské útoky na tuto enklávu každý den. Po celém Izraeli probíhají protivládní protesty, pět osob bylo zadrženo. V sobotu se před izraelskou ambasádou v Londýně sešly stovky aktivistů v rámci mezinárodní kampaně „Red Ribbons“, aby požadovaly propuštění Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích a odsoudily izraelskou genocidu v Gaze. S odvoláním na chybějící stavební povolení vydaná Izraelem zahájily izraelské okupační úřady dnes ráno demolici několika domů ve městě Barta'a na severu okupovaného Západního břehu. Minulý týden izraelské úřady v tomto městě zbouraly nejméně 15 domů.






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Obsah vydání | 12. 6. 2026