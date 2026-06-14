Izraelské vraždění a útlak Palestinců pokračují
14. 6. 2026
Při izraelských útocích na Gazu zahynuli nejméně tři Palestinci, přičemž počet obětí v této enklávě stále stoupá, a to i přes „příměří“ vyhlášené před několika měsíci.
Israeli settlers set fire to Palestinians’ lands in the Marj Si’a plain between the towns of Al-Mughayyir and Abu Falah, northeast of Ramallah. pic.twitter.com/6izWIsKiE3— Quds News Network (@QudsNen) June 13, 2026
At least three Palestinians have been killed in Israeli attacks on Gaza, as casualties continue to mount in the enclave despite a “ceasefire” declared months ago. https://t.co/RavpxY29WR— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 13, 2026
Zatímco Spojené království uvaluje sankce na osadnické farmy, Izrael je naopak rozšiřuje.
Izraelská armáda vydala příkazy k nucenému vysídlení obyvatel více než dvou desítek měst a vesnic v jižním Libanonu, z toho 25 v okrese Nabatieh a čtyř v okrese Sidon.
As the U.K. sanctions settler farms, Israel expands them https://t.co/qP16swWySa— Haaretz.com (@haaretzcom) June 14, 2026
Vyšetřování izraelské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti odhalilo, že po událostech ze 7. října 2023 bylo naverbováno přibližně 7 000 izraelských osadníků pod záminkou ochrany osad a předních základen na okupovaném Západním břehu.
BREAKING: The Israeli military has issued forced displacement orders for residents of more than two dozen towns and villages in southern Lebanon, including 25 in Nabatieh district and four in Sidon district.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/frTIJuLOUh pic.twitter.com/GFlVpy8Wdx
Přestože 61 demokratických poslanců Sněmovny reprezentantů vyzvalo Trumpovu administrativu, aby vyvinula tlak na Izrael, aby umožnil 11 000 pacientům s rakovinou z Gazy přístup k léčbě na okupovaném Západním břehu a ve východní části okupovaného Jeruzaléma, Izrael v pátek přechod v Rafahu nadále udržoval uzavřený
An investigation by Israeli Public Broadcasting Corporation has found that around 7,000 Israeli settlers were recruited following the events of October 7, 2023, under the stated pretext of protecting settlements and outposts across the occupied West Bank.— Quds News Network (@QudsNen) June 14, 2026
According to the… pic.twitter.com/C3mGdeD7qg
Záznam z bezpečnostní kamery zachycuje okamžik, kdy izraelští osadníci rozbili okna dvou aut, v jednom z nichž seděly tři děti, a zapálili je ve snaze upálit děti zaživa.
Despite calls from 61 House Democrats for the Trump administration to pressure Israel into allowing Gaza’s 11,000 cancer patients access to treatment in the occupied West Bank and the eastern part of occupied Jerusalem, the Rafah Crossing remained closed by Israel on Friday,… pic.twitter.com/oIfltoGnUk— Quds News Network (@QudsNen) June 14, 2026
Podle palestinských úřadů si izraelský útok na jižní část Gazy vyžádal dva mrtvé a jednoho zraněného. Navzdory příměří pokračují izraelské útoky na tuto enklávu každý den.
CCTV footage documents the moment Israeli settlers smash the windows of two cars with three children inside one of them, and set the cars on fire, in an attempt to burn the children alive. pic.twitter.com/hn4AxvxWoy— Quds News Network (@QudsNen) June 13, 2026
An Israeli strike on southern Gaza has killed two people and injured another, according to Palestinian authorities. Despite a ceasefire, Israeli attacks on the enclave continue daily. pic.twitter.com/IikhQXVVAH— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 14, 2026
Po celém Izraeli probíhají protivládní protesty, pět osob bylo zadrženo.
V sobotu se před izraelskou ambasádou v Londýně sešly stovky aktivistů v rámci mezinárodní kampaně „Red Ribbons“, aby požadovaly propuštění Palestinců zadržovaných v izraelských věznicích a odsoudily izraelskou genocidu v Gaze.
Anti-government protests take place across Israel, five arrested https://t.co/0SlUZ9nbs9— Haaretz.com (@haaretzcom) June 14, 2026
S odvoláním na chybějící stavební povolení vydaná Izraelem zahájily izraelské okupační úřady dnes ráno demolici několika domů ve městě Barta'a na severu okupovaného Západního břehu. Minulý týden izraelské úřady v tomto městě zbouraly nejméně 15 domů.
Hundreds of activists gathered outside the Israeli embassy in London on Saturday as part of the international Red Ribbons Campaign, demanding the release of Palestinians held in Israeli prisons and condemning Israel's genocide in Gaza.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 14, 2026
Demonstrators also called for the immediate… pic.twitter.com/EVNA0zGPpt
Citing a lack of Israeli-issued building permits, Israeli occupation authorities embarked on demolishing several homes this morning in the town of Barta'a, north of the occupied West Bank.— Quds News Network (@QudsNen) June 14, 2026
Last week, at least 15 homes were demolished in the town by Israeli authorities. pic.twitter.com/IJaJnmzmNZ
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