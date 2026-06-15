Pravda vítězí
15. 6. 2026 / Petr Haraším
… akorát, že nevím jaká.
Ono je to složité. Má snad pravdu podporovatel izraelské genocidy Petr Fiala, že Česko správně plnilo pytlík NATO, nebo má pravdu jeho pravicový přítel a další podporovatel Izraele Andrej Babiš, že pytlík rozhodně neplnilo? Pravdě, jež vítězí, nepomohla ani slovutná AI, neboť potvrdila, že obě pravdy mohou být pravdivé. Z toho by se udělalo špatně nejedné lži. (zde, zde, zde i zde)
Co takhle chudoba? Máme ji? Nemáme? Jak by řekl klasik na scéně: „No, jak kdy a je to těžký.“ Jedna pravice dí, ta fialová, že chudoby u nás není, druhá, rovněž pravice, že chudoba byla, ale brzy není. Statistika pravdivě ukázala, jak jsme s chudobou zamávali zde.
Jelikož jsme v chudobě široko daleko premianti, česká pravice, ostatně jiný směr ani nemáme, je tudíž oprávněna zostřit boj proti sociálně slabým, kteří se u nás, v nárokové ekonomice prekarizované práce, mají nadmíru skvěle.
Jenže další pravda, taktéž statistická, oponuje zde, že ne. A ne zde. Pak si ale jeden není zrovna jistý, zda se má dobře či ne, a zda něco nedělá špatně, když si občas zajde do obchodu, na výlet, nebo dokonce na dovolenou.
Co superdávka? Minulá vláda, hlavně její sociální černé svědomí, tedy strana lidová, slibovala na Jurečku, Výborného a Grolicha, že si sociálně nejslabší polepší na pravicové trampolíně zde. Nepomohli zde, ba naopak nejslabším naložili fialoví navíc na hrb nejednu potíž zde. Takže, ona zmiňovaná pravda je kde? Pomohli hoši, či nepomohli, nebo odpomohli?
Jak je to v Čechách s podporou fašismu, nacismu a sionismu? Má pravdu bývalá koalice, současná opozice, že bývalá opozice, současná koalice, je nahnědlá zde, zde a zde?
Nebo měl pravdu Babiš zde? Ano, nesnadné. Za podněcování k nenávisti byla ostatně přece odsouzena SPD zde.
Jenže daleko víc zle dopadl ministr vlády Petra Fialy Martin Dvořák z hnutí STAN zde.
Šéf hnutí STAN Vít Rakušan však ví, co se sluší a patří a coby silný vůdce dobře radí ve věcech rasismu, případně nacismu, zde, bohužel nikoli sobě a své straně.
Pikantní je, že za Dvořákovy hrubé rasistické věty, které se dají srovnat se slovy nacisty Goebbelse, se bude omlouvat ministr zahraničí Macinka, což je naprostý výsměch vzhledem k jeho rasistickým až nacistickým postojům zde.
Ministr Martin Dvořák tak čelí, prostřednictvím Macinky, nahnědlým proviněním, leč bývalý premiér Petr Fiala zatím ne, protože má ochranu z nejvyšších míst policie a justice, pročež kličkuje před spravedlností jako izraelský zajíc. Sám se dopouští nejhrubší nahnědlé propagandy a schvalování genocidy v Gaze, leč varuje před propagandou a nacistickým lhaním zde.
Dokonce v ve svém projevu zmiňuje okupace, zábor území a mezinárodní právo, ty vole, ty krávo! Pokrytectví a morální dno reinkarnovaného Masaryka Petra Fialy neznají hranic, nemají dno, a to se chce vrátit do čela státu jako záruka demokracie, slušnosti a víry.
Je pravda, co českému národu hlásají veřejnoprávní média skrze hlásné dezinformační trouby televizní (Szánto, Borek) a rozhlasové (Fingerland, Tachecí) ohledně práva Izraele na sebeobrannou genocidu všude po Blízkém východě?
Nebo je pravda to, co zveřejňují média světová nedbající na všudypřítomnou izraelskou propagandu v českém pravicovém království? Zvláště zde odborník na vše, paní Tachecí, neudržela nervy na uzdě a poučuje kapacity o své pravdě.
Kde je tedy ona tolik ceněná pravda, dle které se má každý jeden orientovat? Na straně nahnědlé demokratické pravice, nebo na straně stejně nahnědlé populistické pravice?
Na straně Eurostatu, ČSÚ či na straně odborníků z PAQ Research? Na straně české veřejnoprávní služby, nebo na stránkách nezávislých a objektivních médií, domácích i světových?
Na straně bývalého premiéra z ODS nebo na straně současného premiéra z ANO ohledně výdajů do naší obrany? Nevím, raději si pustím předrevoluční song „Pravda víťazí“ od Tublatanky s dobrým pocitem, že pravda a láska jasně zvítězily nad občany Česka. Pravicová pokroucená nahnědlá pravda a všeobjímající láska ke zlaťákům.
Petr Haraším Orlau
Komentář nevidomého ze země, kde Knihovnu pravdy a lásky vybudovala nenávistná fosilní a bytová oligarchie za ukradené prachy ze zaostalého regionu uhlí, špíny a neslušných pravd o lidské chudobě.
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