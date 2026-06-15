Destruktivisté
15. 6. 2026
Elitní instituce nejvíce spojované s wokeness jako jakousi novou morální politikou – univerzity, mediální organizace, neziskové organizace, nadace, nakladatelství, muzea, profesní sdružení a velké korporace – se stále zdály být pevně pod její kontrolou. Byrokracie DEI se stále rozšiřovaly. "Zrušení" stále měla skutečný společenský a profesní význam. Korporátní Amerika stále mluvila jazykem "spravedlnosti" s misionářskou jistotou.
V původní formulaci z roku 2022 Cowen naznačil, že hnutí přežije jako subkultura: vzdělaná, majetná, nepřiměřeně bílá a institucionálně vlivná. Ale už neovládá morálku země. Kyvadlo, myslel si, se začalo houpat. Vzpoury školních rad, rostoucí netrpělivost vůči akcím "rušení", odpor proti postupnému překračování pravidel a bezpráví ve městech jako San Francisco a Los Angeles a naprostá neatraktivnost kulturního stylu hnutí naznačovaly, že wokeismus už je za vrcholem.
O čtyři roky později, v The Free Press, se Cowen k tématu vrátil s temnějším tónem. S odstupem času měl pravdu, že woke dosáhlo vrcholu. DEI se stáhlo v mnoha institucích. Univerzity byly opatrnější. Veřejný zájem o "rušení" poklesl. Trump porazil Kamalu Harris a Trumpova administrativa jednala agresivně proti politikám DEI a pozitivní diskriminaci. Nákup Twitteru, nyní X, Elonem Muskem výrazně posunul jednu z ústředních arén elitního diskurzu doprava.
Nyní však Cowen varuje, že energie, které kdysi pohlcoval wokeismus, se mohou znovu objevovat v nebezpečnějších podobách. Podle jeho vyprávění nerozumná stránka wokeismu – touha po kontrole, morálním nátlaku a trestání nepřátel – pouze změnila cíle. Staré boje o zájmena, jazyk a reprezentaci ustoupily tvrdší politice hněvu, sympatií k politickému násilí a otevřenému nepřátelství vůči ekonomickým a technologickým základům moderního života.
Richard Hanania zhustil Cowenovu argumentaci do typicky přímočaré formulace: "Raději bych si pamatoval spoustu podivných zájmen než viděl, jak socialismus ničí ekonomiku. To nejsou stejně špatné věci."
Jako hierarchie škod je to v podstatě správné. Společnost dokáže přežít únavné jazykové normy snáze než ekonomický vandalismus, politické násilí nebo obecný útok na podmínky prosperity. Rituály zájmen mohou být otravné, donucovací a občas absurdní, ale samy o sobě neničí dodavatelské řetězce, nebrzdí investice ani nezabíjejí lidi. Pokud je volba mezi nepříjemnou symbolickou politikou a zničením motoru tvorby bohatství, Hananiovy preference není těžké pochopit.
Ale nástupcem wokeismu není socialismus, alespoň ne v klasickém smyslu. Socialismus chtěl společnost reorganizovat – často katastrofálně – ale chtěl ji organizovat. Měl program: kdo by měl vlastnit továrnu, jak by měla být plánována výroba, jak by měly být strukturovány ekonomiky.
Nová radikální nálada je jiná. Nemá velký zájem navrhovat náhradní řád – její instinkt je trestající a obstrukční. Nebezpečím je nyní to, co bych nazval destruktivismem: víra, že nejnutnější formou politického jednání je zničit systémy, které považujeme za utlačující.
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