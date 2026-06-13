Channel 4 News: Trump se připravuje oslavit své osmdesátiny, uzavře už dohodu s Íránem?
13. 6. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, sobota 13. června 2026: Bílý dům zítra uspořádá zápas v rámci šampionátu v smíšených bojových uměních (MMA) u příležitosti 80. narozenin Donalda Trumpa. Ukončí snad v den svých narozenin také válku s Íránem? Dobrý večer.
A birthday bash like no other.— Channel 4 News (@Channel4News) June 13, 2026
Donald Trump is bringing the UFC to the White House to celebrate his 80th and America's 250th birthday. pic.twitter.com/ZyqsvnZ6Nl
I na poměry Trumpovy administrativy se dnes ve Washingtonu, D.C. mísilo významné s bláznivým – zápas k 80. narozeninám a dělníci odstraňující prezidentovo jméno z Kennedyho centra, to vše v kombinaci s pokusem jeho administrativy ukončit konflikt na Blízkém východě.
K tomu všemu přidejte náhlé omezení přístupu pro neamerické občany k nejmodernějším modelům umělé inteligence. V posledních několika minutách americký prezident zveřejnil na sociálních sítích, že zítra, respektive dnes večer, bude s Íránem podepsána nějaká dohoda.
V časných ranních hodinách začala skupina dělníků odstraňovat jméno Donalda Trumpa z mramorové fasády Kennedyho centra pro múzická umění ve Washingtonu, DC poté, co federální soudce rozhodl, že pokusy Donalda Trumpa jednostranně přejmenovat tuto instituci byly protiprávní. To vše v době, kdy se Bílý dům snaží upoutat pozornost na svou dohodu o ukončení války v Íránu.
Jak se stavělo lešení, lidé skandovali, Sundejte to, narážka na nové jméno nalepené na této staré instituci. Písmena tvořící jméno Donald J. Trump se začala odlepovat těsně po třetí hodině ráno. Poté, co federální soudce rozhodl, že kontroverzní přejmenování Kennedyho centra na Trumpovo Kennedyho centrum bylo nezákonné.
A teď tahle plachta. To je typické pro Trumpa, zakrývat to, nechtít, aby veřejnost viděla, jak se jeho jméno odlepuje z jeho marnivého projektu, který vytvořil. Prezident Trump učinil z této národní instituce ústřední bod své vize proměnit kulturní krajinu Washingtonu podle svého obrazu. Pro jeho kritiky to však představovalo další příklad překročení pravomocí výkonné moci.
Ale navzdory všem politickým bitvám, kterým prezident čelí doma, jsou to jeho činy v zahraničí, které světovým lídrům nedávají spát. Prezident, který se hlásí k nezasahování, zřejmě opět zapomněl na své volební sliby, když včera v noci zahájil útoky na Venezuelu a popravil vůdce jednoho z nejznámějších zločineckých gangů v Latinské Americe, známého jako Nino Guerrero.
Ale co se týče nejnaléhavějších dohod, další slib bezprostředního průlomu s Íránem dnes podpořil hlavní zprostředkovatel Pákistán, jehož premiér naznačil, že dohoda o znovuotevření Hormuzského průlivu by mohla přijít v příštích 24 hodinách.
Araghčí: Každý den jsem v kontaktu s politickými představiteli a slyším je říkat, že nikdo nikdy nepochopil Írán tak, jak ho chápou nyní. To říkají. Írán z této války vyšel silnější.
Reportérka: Silnější možná proto, že i když se průliv znovu otevře, Írán nyní tvrdí, že za jeho používání bude muset účtovat poplatky. Ale dohoda, ať už bude jakákoli, uleví Donaldu Trumpovi před summitem G7 tento týden, kde by si lídři možná přáli, aby loňská panika ohledně Trumpových celních hrozeb byla stále největším problémem na pořadu jednání.
Než však odcestuje do Francie, uspořádá prezident zápas v kleci UFC, přičemž jako místo pro tiskovou konferenci využije historický Lincolnův památník a svou vlastní zahradu u Bílého domu promění v provizorní arénu. Akce bude připomínat 250 let americké nezávislosti, ale shoduje se s 80. narozeninami prezidenta. Show, spektákl, boření norem. To vše je pro Donalda J. Trumpa běžná denní rutina.
V posledních několika minutách tedy Donald Trump prohlásil, že dohoda o ukončení války s Íránem má být podepsána zítra, a dodal, že doufá, že vše proběhne rychle a hladce. Teherán je ohledně načasování mnohem opatrnější a není vidět žádné známky zastavení bojů mezi Izraelem a Hizballáhem. Pojďme nyní k našemu zahraničnímu korespondentovi, Secunderu Kermanimu v Bejrútu. Secundere?
Reportér: Podívejte, jak tomu u jednání v tomto konfliktu bývá, stále panuje určitá nejistota. Jak říkáte, prezident Trump oznámil online, že dohoda bude podepsána zítra. Dříve Íránci uvedli, že dohoda nebude podepsána v příštích 24 hodinách. Co se zdá pravděpodobné, je to, že pokud nakonec dojde k nějaké dohodě – protože všechny signály se momentálně jeví jako pozitivní – nebude to na osobním setkání. Obě strany ji podepíší elektronicky.
Prezident Trump také v tom příspěvku na internetu uvedl, že dohoda, kterou vyjednal, je mnohem lepší než ta, kterou měl s Íránem prezident Obama. To je dohoda, od které prezident Trump odstoupil a z níž se stáhl. Budeme si muset počkat, až se dozvíme přesné podmínky této dohody, jak se liší od Obamovy dohody a jak se liší od toho, co Íránci nabízeli před touto válkou, která samozřejmě přinesla tolik ztrát na životech a tak dále.
Co víme o podmínkách, na kterých se dohodnou?
Reportér: No, podívejte, mnoho věcí je stále nejasných, ale co víme, nebo co se jeví jako pravděpodobné, je to, že to povede k znovuotevření Hormuzského průlivu, že dojde k předání nebo zředění vysoce obohaceného uranu ze strany Íránu a že Írán v důsledku toho získá ekonomické výhody.
Co zatím není jasné, je, jak velký bude ekonomický prospěch, jaké bude zmírnění sankcí, do jaké míry dojde k uvolnění íránských aktiv, jaké poplatky by Írán mohl vybírat od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem a co bude s konfliktem tady v Libanonu mezi Izraelem a íránským spojencem Hizballáhem. Opravdu se Izrael zaváže k příměří? Dnes došlo k dalším útokům, izraelské jednotky ve skutečnosti postupují směrem k téměř opuštěnému jižnímu městu Nabatea. by se mohl zapojit kdokoli.
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