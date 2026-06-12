Na rozdíl od Česka, podpora Izraele v USA a v západní Evropě silně poklesla
12. 6. 2026
Podpora Izraele ze strany veřejnosti výrazně poklesla jak ve Spojených státech, tak v západní Evropě, a to především kvůli vysokému počtu civilních obětí v Gaze, nespokojenosti s izraelskými vojenskými strategiemi a prohlubujícím se generačním a stranickým rozkolům. [1, 2, 3, 4]
Spojené státy
Ve Spojených státech, které byly historicky jedním z nejvěrnějších spojenců Izraele, se sympatie výrazně přesunuly na stranu Palestinců. [1, 2]
- Klesající obliba: Průzkumy ukazují, že více než polovina dospělých Američanů nyní vyjadřuje k Izraeli nepříznivý názor. Významný průzkum Pew Research Center ukázal, že nepříznivé názory vzrostly z 42 % v roce 2022 na více než 53 % v posledních letech. Průzkum Gallup to potvrdil a odhalil, že pouze 46 % Američanů vyjadřuje podporu Izraeli, což je nejnižší úroveň zaznamenaná za posledních 25 let. [1, 2, 3]
- Posun sympatií: Poprvé nyní více Američanů sympatizuje s Palestinci než s Izraelci. [1, 2]
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Politické a generační rozdíly: Pokles obliby je způsoben především mladými dospělými („generací TikTok“) a demokraty. Mladší demografické skupiny drtivě upřednostňují Palestince před Izraelci, což je trend, který má stále větší dopad na primární volby a vytváří rozkoly jak v Demokratické, tak v Republikánské straně. [1, 2, 3, 4]
Západní Evropa
V západní Evropě klesla podpora Izraele mezi veřejností na jednu z nejnižších úrovní, jaké kdy byly zaznamenány. [1]
Rekordně nízká sympatie: Nedávný průzkum YouGov v šesti hlavních západoevropských zemích (Francie, Německo, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Dánsko) odhalil, že pouze 7 % až 18 % respondentů více sympatizuje s izraelskou stranou. [1, 2]
Rostoucí sympatie k Palestincům: Naproti tomu 18 % až 33 % Evropanů více sympatizuje s palestinskou stranou – tato čísla vykazují trvale vzestupný trend. Německo je jedinou ze sledovaných zemí, kde zůstává nálada poněkud vyrovnaná. [1, 2]
Kritické názory na vojenské akce: Evropané jsou převážně kritičtí vůči izraelské vojenské strategii, přičemž pouze 6 % až 16 % respondentů v těchto šesti zemích se domnívá, že nasazení pozemních jednotek a širší vojenské reakce byly přiměřené. [1]
Diskuse