Argument proti další dohodě s Íránem
15. 6. 2026
Írán pokračoval v přerušovaných útocích raketami a drony proti Izraeli — naposledy začátkem června — stejně jako proti americkým plavidlům a cílům v Perském zálivu. Současně Teherán udržuje omezení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. Tyto kroky ukazují, že režim zachází s pauzou spíše jako s taktickým oddechem než jako se strategickou změnou. Ačkoliv je údajně na stole možná dohoda, jednání o prodlouženém příměří a novém jaderném rámci přerušovaně pokračují, ale základní dynamika, která podkopala všechny předchozí dohody, zůstává pevně zachována.
Po léta se americká politika vůči Íránu pohybovala mezi maximálním tlakem a diplomatickým zapojením. Každý přístup přinesl dočasné efekty, následované íránskou adaptací a obnovenou výzvou. Společný komplexní akční plán (JCPOA) z roku 2015, kdysi označovaný za průlom, umožnil Íránu systematicky překračovat jeho základní limity od roku 2019 – rozšířil zásoby obohaceného uranu daleko nad dohodnuté limity, zvýšil úroveň obohacování na 60 %, hromadil zásoby vysoce obohaceného uranu řádově větší než limity JCPOA, jak opakovaně dokumentují zprávy MAAE, rozmístění pokročilých centrifug a omezení přístupu MAAE. Nešlo o drobné technické odchylky. Odrážely záměrné rozhodnutí urychlit jaderný program, který měla dohoda omezit. Obcházení sankcí prostřednictvím sofistikovaných stínových flotil mezitím udržovalo příjmy režimu a neutralizovalo západní ekonomický tlak.
Události roku 2026 tento vzorec nezměnily. Zabití nejvyššího vůdce Alího Chameneího a rychlé dosazení jeho syna Modžtáby – podporovaného Revolučními gardami a široce vnímaného jako tvrdý – přinesly kontinuitu spíše než umírněnost. Modžtábova raná veřejná prohlášení zdůrazňovala pomstu, odpor a pokračující užitečnost páky, jako je Hormuzský průliv. Režim prokázal odolnost při dekapitačních úderech, udržel kontrolu a neprojevil žádný vnitřní kolaps nebo ideologický obrat. Íránské síly a proxies pokračovali v omezených eskalacích i během současného okna příměří. To je vedení, se kterým by Spojené státy jednaly o jakékoli obnovené nebo nové dohodě.
Historie nabízí jen málo důvodů k optimismu, že nová dohoda bude trvalejší. Írán považoval mezinárodní závazky za nástroje hromadění výhod, vyhovoval při akutním tlaku a zrychlil zakázané aktivity, když tento tlak polevil. Ověřování bylo vždy Achillovou patou. Íránské území, historie nedeklarovaných zařízení – včetně těch odhalených v izraelském jaderném archivu z roku 2018, který odhaluje strukturovaný program zbrojení před JCPOA – a prokázaná schopnost zdržovat nebo bránit inspektorům činí robustní, okamžitý monitoring mimořádně obtížným. Dokonce i relativně komplexní ustanovení JCPOA se ukázala jako nedostatečná, když politická vůle v klíčových hlavních městech ochabla. Mechanismy vymáhání, ať už rychlé sankce nebo vojenské důsledky, závisely na trvalém závazku USA a spojenců – což se ukázalo jako nedosažitelné napříč různými administrativami.
Vnější aktéři situaci ještě komplikují. Čína a Rusko mají jasné motivace vidět přetrvávat revizionistický, protiamerický Írán. Čína se stala hlavní destinací íránské ropy prostřednictvím únikových sítí, které přečkaly sankce a dokonce i válečné narušení, a pokračovala ve velkých nákupech i uprostřed úderů. Rusko se zapojilo do vojenskotechnické spolupráce – včetně podpory íránských dronových schopností a protivzdušné obrany – která posiluje íránské asymetrické schopnosti. Ačkoliv obě mocnosti veřejně prosazují diplomacii a zdrženlivost, aby se zabránilo nekontrolované eskalaci, jejich materiální a diplomatická podpora opakovaně hodila Teheránu záchranné lano. Jakákoli nová dohoda by čelila stejnému vnějšímu záložnímu mechanismu: patronům ochotným pomoci Íránu absorbovat náklady a obnovit schopnosti na okraji. To nevyžaduje otevřené spojenectví. Kalibrovaná, popíratelná pomoc stačí k tomu, aby časem oslabila vymáhání práva.
Samotný vojenský tlak, i v rozsahu operace Epická zuřivost a následných úderů, způsobil měřitelné zhoršení íránské jaderné a raketové infrastruktury. Přesto nezměnil ideologii ani chování režimu. Hlavní hnací síly Islámské republiky – odpor vůči americkému vlivu, podpora regionálních proxies a snaha o jaderné zajištění jako odstrašující i prestižní aktivum – přežily ztráty vedení a neúspěchy na bojišti. Rétorika Modžtáby Chameneího naznačuje spíše přitvrzení než změkčení. Režim využívá vnější konflikty k upevnění domácí kontroly a ospravedlnění represí. Minulé zkušenosti ukazují, že konvenční vojenská degradace zvyšuje náklady a kupuje čas, ale nevytváří trvalou ideologickou změnu v systému postaveném na revolučním odporu.
To nás přivádí k nejvíce nedoceněné překážce: samotným Spojeným státům. Dlouhodobá strategie proti Íránu opakovaně selhávala kvůli domácím politickým změnám. Jedna administrativa usiluje o maximální tlak a vojenské akce; další se zabývá diplomatickým oživením. Nedávné průzkumy veřejného mínění během konfliktu v roce 2026 ukázaly jasnou stranickou i širší opatrnost vůči dlouhodobému zapojení, přičemž většina upřednostňovala rychlejší řešení i na úkor plných cílů. Volby a dynamika v Kongresu určují, zda bude tlak udržitelný, nebo zda se uvolnění sankcí stane vyjednávací kartou. Íránské vedení se naučilo hrát s časem a počítalo s tím, že koherence americké politiky málokdy přežije jedno prezidentské období. Jakákoli dohoda, která závisí na důsledném vymáhání napříč budoucími administrativami, žádá o něco, co americký politický systém v oblasti íránské politiky desítky let nesplnil – zvláště poté, co současná administrativa skončí.
Současný postoj – trvalý, ale epizodický tlak v kombinaci s otevřeností vůči možné nové dohodě, která je údajně na stole – proto nese strukturální nedostatek. Předpokládá, že ověřitelná a vymahatelná dohoda je dosažitelná s vedením, jehož ideologie upřednostňuje odpor a jehož vnější patroni mají motivaci pomoci odporu vyhnout se omezením. Dále předpokládá, že domácí politika USA umožní víceletou, víceadministrativní konzistenci potřebnou k tomu, aby bylo vymáhání důvěryhodné. Ani jeden z těchto předpokladů v minulosti neplatil. Není mnoho důvodů očekávat, že se udrží nyní, i po významných, ale neúplných dopadech vojenských operací v roce 2026.
Rozhodná a otevřená kampaň za změnu režimu představuje alternativu, která se s těmito realitami přímo vypořádává. Nespoléhá na přesvědčování současného íránského vedení, aby opustilo klíčová strategická aktiva, ani na udržování dokonalé kontroly proti odhodlanému podvodníkovi. Nestojí to na naději, že externí patroni náhle ztratí zájem o oslabování amerických pozic. A nevyžaduje, aby Spojené státy udržovaly bezchybnou kontinuitu politiky napříč stranickými rozdíly. Místo toho cílí na zdroj problému: režim, jehož ideologie a institucionální struktura činí trvalé dohody se Spojenými státy a jejich partnery neslučitelné s jeho přežitím.
Argumenty pro tento přístup spočívají na nahromaděných důkazech, že opatření menšího rozsahu opakovaně selhala. Omezené údery a sankce oslabily schopnosti, aniž by odstranily hrozbu. Dohody přinesly dočasná omezení následovaná zrychlenými porušeními. Cílení na vedení vedlo k nástupnictví tvrdších osobností bez vnitřní transformace. Každý cyklus přinesl náklady Spojeným státům a regionu, zatímco Íránu umožnil přizpůsobit se a vytrvat. Strategie, která přijímá tyto opakující se výsledky jako nejlepší dostupný výsledek, přijímá trvalý stav řízené konfrontace místo vyřešení.
Kritici se oprávněně ptají, jak by taková kampaň mohla být realizována. Ačkoliv jsem v předchozích komentářích podrobně nastínil operační přístupy, hlavní strategický argument je zde jasný: musíme zvážit rizika jednání proti sílícím a narůstajícím rizikům nečinnosti. Historie obsahuje příklady nechtěných důsledků a obtížných přechodů po konfliktu. Tato rizika jsou reálná a nelze je ignorovat. Současný stav a alternativa uzavírání dohod však nesou své vlastní narůstající náklady: opakované cykly eskalace, trvalou podporu proxy sítí útočících na zájmy a partnery USA, jaderný program, který se během období uvolněného tlaku pomalu přibližuje ke zbrojní schopnosti, a postupné zhoršování důvěryhodnosti USA, jak Írán zjišťuje, že americké závazky jsou časově omezené. Otázkou není, zda akce nese riziko, ale zda jsou rizika pokračování polovičatých opatření v čase nižší nebo vyšší.
Rozhodný přístup ke změně režimu by tento vzorec prolomil. Jak jsem již dříve argumentoval, taková kampaň musí být provedena s ohromující rychlostí a konečností, nikoli s postupným tlakem. Na rozdíl od Iráku, kde bylo o změnu režimu usilováno převážně jako o prostředek k odstranění zbraní hromadného ničení, nebo v Afghánistánu, kde vycházela z primárního cíle zničení útočiště Al-Kájdy, může zabránění jaderně vyzbrojenému Íránu vyžadovat změnu režimu jako ústřední cíl, nikoli jako sekundární důsledek. Pouze odstraněním současného režimu mohou Spojené státy odstranit aktéra, který důsledně volil konfrontaci před integrací, ukončit potřebu neustálého ověřování vůči straně, která má všechny motivace podvádět, snížit páku, kterou Čína a Rusko získávají z protiamerického Íránu, a osvobodit americkou politiku od požadavku dokonalé konzistence napříč administrativami.
Volba není mezi dokonalými a nedokonalými výsledky. Je mezi strategií, která opakovaně vyvolává opakující se krize, a strategií, která čelí základní hnací sile těchto krizí. Důkazy z desetiletí zapojení, tlaku a omezené vojenské akce ukazují na stejný závěr: dokud Islámská republika v současné ideologické podobě zůstane v Teheránu u moci, Spojené státy budou čelit stejným volbám, stejným porušením a stejným vnějším komplikacím. Pouze změnou režimu lze tento cyklus přerušit. Ačkoliv existuje naděje, že jakákoli dohoda, o které se nyní jedná, by mohla znamenat začátek nové éry na Blízkém východě, historie naznačuje, že trvalý pokrok bude vyžadovat řešení samotného režimu, nikoli spoléhání se na další dočasný rámec.
Zdroj v angličtině: ZDE
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