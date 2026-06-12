Skotský postoj vůči uprchlíkům

12. 6. 2026

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Uprchlíci jsou nedílnou součástí Skotska. Umělci, pečovatelé, snílci a sousedé utvářejí Skotsko zítřka

Bývalý skotský premiér Alec Salmond před časem navždy definoval, kdo jsou Skoti. "Všichni lidé, bez ohledu na svůj původ, kteří žijí ve Skotsku." 

Představte si to v Česku. Tam dokonce někteří lidé nepovažují ani Romy za Čechy...




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Obsah vydání | 12. 6. 2026