Skotský postoj vůči uprchlíkům
12. 6. 2026
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Uprchlíci jsou nedílnou součástí Skotska. Umělci, pečovatelé, snílci a sousedé utvářejí Skotsko zítřka
Bývalý skotský premiér Alec Salmond před časem navždy definoval, kdo jsou Skoti. "Všichni lidé, bez ohledu na svůj původ, kteří žijí ve Skotsku."
Představte si to v Česku. Tam dokonce někteří lidé nepovažují ani Romy za Čechy...
Tomorrow's front page 📰— The National (@ScotNational) June 11, 2026
Refugees are woven into Scotland pic.twitter.com/R0So5v6ZyR
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