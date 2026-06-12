Rusko tajně buduje novou základnu u finských hranic
12. 6. 2026
Základna se staví uprostřed lesa. Jedná se o rozsáhlou stavbu, která postupuje velmi rychle. Podle satelitních snímků z Planet Labs začaly práce na podzim 2025 a nyní již byl postaven tucet velkých kasárenských budov.
Vojenský expert Marko Eklund určil umístění nové vojenské základny Ruské federace již na jaře s odkazem na rezoluci Karelské republiky ze dne 10. února 2026, která se týkala připojení budoucího území posádky k vodovodní a kanalizační síti Petrozavodsku. Podle médií dorazil na konci května náměstek ministra obrany Ruské federace Pavel Fradkov, aby stavbu zkontroloval. Uvedl, že na území základny bude postaveno více než 50 různých zařízení, včetně kasáren, bytových domů pro vojenské rodiny a sportovních hřišť.
Eklund analyzující satelitní snímky poukázal na to, že už ukazují cvičiště pro vojáky a pravděpodobně i velitelství. Po stranách se podle něj staví kasárna. Vzhledově vypadají jako "typické ruské kasárna" se třemi nebo čtyřmi patry. Eklund dlouho pracoval ve finské vojenské rozvědce a více než 25 let sledoval ruské ozbrojené síly.
Odborník odhaduje, že základna pojme 4–6 tisíc lidí a s dalšími jednotkami se toto číslo může zvýšit na 15 tisíc. To je radikální změna, protože dříve byla Karelská republika ve skutečnosti z hlediska pozemních sil "prázdná". Zpočátku Eklund zkoumal umístění posádky v Nové Vilze v rámci společného projektu dánského veřejnoprávního vysílatele DR, švédské SVT, norské NRK, estonské Delfi a finské Yle. Studoval vývoj ruských ozbrojených sil v blízkosti hranic severských a pobaltských zemí, od Kolského poloostrova po Kaliningrad. Podle Eklunda může do této oblasti dorazit až 100 tisíc vojáků.
Ruský časopis Meduza také zmínil tento projekt novinářů ve svém analytickém článku a poukázal na to, že podle Finska mohou ruské ozbrojené síly zčtyřnásobit pohraniční kontingent. Hodnocení velitele finských pozemních sil Pasi Välimäkiho, na které odkazují média, naznačuje schopnost Ruska nasadit až 80 tisíc vojáků poblíž finské hranice, zatímco dříve jich bylo asi 20 tisíc. Finská armáda má v době míru 24 tisíc vojáků, ale země má významnou mobilizační rezervu, což umožňuje v případě války zvýšit velikost armády na 280 tisíc.
Ruské ozbrojené síly čítají přibližně 1,5 milionu lidí. Podle švédské vojenské rozvědky lze významnou část z nich rychle přesunout na velké vzdálenosti. Švédský šéf zpravodajské služby Thomas Nilsson zdůraznil, že Rusko se připravuje na možnou konfrontaci s NATO a již prokázalo schopnost přesouvat vojáky a vybavení na velké vzdálenosti uvnitř země. Velitel sil NATO v pobaltských státech a Polsku Brian Nissen poznamenal, že hrozba přímého konfliktu je nyní malá, zatímco Rusko vede válku proti Ukrajině. Situace se však může rychle změnit, pokud bude dosaženo příměří.
Zdroj ve finštině: ZDE
Diskuse