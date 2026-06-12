Světové svědomí ze Švýcarska
12. 6. 2026
"Svědomí světa", tak mu někteří říkali. Bezpochyby byl průkopníkem kritiky globalizace, stejně jako řidičem Che Guevary. Kubánský revolucionář, jak vzpomínal švýcarský sociolog a levicový univerzální intelektuál Jean Ziegler, mu kdysi radil, aby se nepřipojoval k bojům na Globálním jihu. Místo toho by měl zůstat ve Švýcarsku. "Tady ses narodil, tady je mozek monstra."
Ziegler udělal, co mu bylo řečeno, a v následujících desetiletích se obrátil proti "tyranii globalizovaného finančního kapitálu" z nejbohatší země světa. Viděl se především jako příjemce náhodných výsad, coby občan země jako Švýcarsko. To je povinnost vůči miliardě lidí, kteří zaujímají nejnižší místa v "kanibalistickém světovém řádu", jsou v něm považováni za zbytečné a tudíž nemají šanci na důstojný život.
Kombinace pocitu poslání a produktivity mohla být užitečná pro obrovský veřejný dopad, který Ziegler vyvolal.
Návštěva Morie
V roce 2019 jsem ho doprovázel při jeho návštěvě zcela přeplněného uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos jako poradce Rady OSN pro lidská práva. Ziegler strávil jen jediný den v táboře, který EU záměrně nechala upadnout do bídy, aby odradila další uprchlíky. Krátce poté vyšla nová kniha: "Hanba Evropy". Co v ní je, už ostatní řekli. Ale Zieglerova prominentnost a jeho nesrovnatelná schopnost pojmenovat nespravedlnost jako takovou poskytly podmínkám v Morii potřebnou pozornost.
Protože Ziegler donutil lidi se nesmířit s věcmi, které by neměli snášet. To byla jeho nejdůležitější dovednost a největší úspěch. Také obnovil úřad zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, který převzal v roce 2000. Zieglerova nejslavnější věta pochází z této doby: "Dítě, které dnes zemře hlady, bude zavražděno."
Jiní to také dříve říkali, ale Ziegler tuto situaci vštípil do povědomí veřejnosti. Nikdy se neunavil při opakování, že každý den zemře 47 000 lidí na zbytečný hlad nebo jeho okamžité následky. Boj proti hladu ho zaměstnával po celý život.
Mírný pohled na vládce
Nejpřekvapivější na tom je, že téměř nikdo jiný se tímto faktem veřejně tak neustále nezabýval. Dodnes je lidstvo vůči tomuto nepředstavitelnému stavu věcí tak otupělé, že jedním ze Zieglerových úspěchů bylo pojmenovat samozřejmé: Tohle není normální. Nesmí být.
Ačkoliv Ziegler zkoumal nespravedlnost ve světě, někdy se shovívavě díval na ty, kteří předstírají, že stojí za něčím lepším. Dlouhou dobu byl zvláštně blízký diktátorům, jako byli Muammar al-Kaddáfí v Libyi a Robert Mugabe v Zimbabwe, a stalinské kruhy ho neděsily.
Dlouhou dobu odmítal zprávy o vládě kambodžského masového vraha Pol Pota jako západní propagandu. Nebyl v tom sám. Později sám přiznal chybu: ve své autobiografii napsal o "osvobozujícím úderu následovaném strašnými katastrofami", o Pol Potovi a jeho "šílenství".
Žádný sympatizant Putina
Ziegler neudělal žádné další chyby levice. Ačkoliv kritizoval Západ, neměl iluze o Rusku Vladimira Putina. Po útoku na Ukrajinu řekl, že svět "upadl zpět do situace, kde platí pouze násilí", a označil Putina za "patologicky předurčeného viníka, masového vraha".
Roky předtím, než aliance ultralibertariánů, pravicových extremistů a superbohatých uchvátila globální moc, napsal Ziegler tuto větu: "Nové barbarství si našlo cestu se svým nekonečným modlářstvím individuálního úspěchu a brutální soutěživou mentalitou, která oslavuje zničení slabých silnými, odmítnutí jakékoli formy solidarity jako intelektuální vítězství."
Těžko lze lépe popsat, jak nejbohatší člověk v historii, Elon Musk, hrdě oznámil v květnu 2025, že jako zvláštní poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa "roztrhal" americké prostředky na humanitární pomoc svým "Ministerstvem vládní efektivity" (DOGE). Podle studie v časopise The Lancet by to mohlo vést k více než 14 milionům dalších úmrtí do roku 2030. 4,5 milionu z nich by mohly být děti mladší pěti let.
Jeho prozíravost bude chybět
To bylo před rokem a jen pár lidí o tom stále mluví. Jean Ziegler měl v této době stále hodně práce.
Zemřel ve středu v Ženevě ve věku 92 let.
Zdroj v němčině: ZDE
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