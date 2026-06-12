NYT: V Británii se opakuje násilný cyklus: nenávistné útoky, pravicová agitace a nepokoje
12. 6. 2026
V loňském roce došlo v Británii k přibližně 500 vraždám, z nichž mnohé byly šokující. Pokud však oběť není běloch nebo zločin neodpovídá narativu, který démonizuje přistěhovalce, není toho využito k podněcování rozhořčených protestů.
Dva útoky nožem vyvolaly v posledních deseti dnech v Anglii a Severním Irsku násilné protesty, které na internetu rozdmýchávají pravicové hlasy. V Britá
Cyklus násilí a pravicové agitace v Británii se stal až příliš děsivým a častým.
Může to začít bodným útokem, který je svou povahou hrůzostrašný a vyvolává strach a hněv. Následuje rychlé odsouzení ze strany politických představitelů a orgánů činných v trestním řízení.
Když je však útočníkem imigrant nebo osoba jiné barvy pleti, na internetu se často objeví zlovolný a zkreslený příběh. Pravicoví politici a komentátoři toho využijí k podněcování pobouření na podporu své protiimigrační agendy, přičemž jim pomáhají algoritmy sociálních médií, které se živí konflikty a rozdělením. Během několika hodin se hněv, který podněcují online, přenese do reálného světa a vyvolá protesty, které přerostou v zuřivé nepokoje.
Zaznívají výzvy k klidu a sliby opatření ze strany vlády a orgánů činných v trestním řízení. Brzy poté se však cyklus opakuje.
V posledních 10 dnech se tento vzorec opakoval dvakrát při brutálních útocích nožem v Anglii a Severním Irsku. V úterý a ve středu zapálili demonstranti v Belfastu, rozzuření útokem súdánského uprchlíka, auta a majetek a házeli předměty na policii. To následovalo po noci rozzuřených nepokojů v Southamptonu minulý týden poté, co bylo zveřejněno nové video týkající se vraždy 18letého vysokoškolského studenta v prosinci, kterého jeho útočník falešně obvinil z rasistického napadení.
„Existuje scénář,“ řekl Ciarán O’Connor, vedoucí analytik Institutu pro strategický dialog, který se zabývá výzkumem extremismu, nenávisti a dezinformací na celosvětové úrovni. „Incident násilí, jako je tento, je identifikován a rychle zesílen nejen domácím, ale i globálním, nadnárodním, krajně pravicovým ekosystémem, který takové incidenty využívá k tomu, aby je začlenil do svého vlastního druhu mezinárodního narativu.“
Uvedl, že tato dynamika se stala „znepokojivě známou a dokonce předvídatelnou“.
Británie není jediná. Po celé Evropě i ve Spojených státech sílící pravicové politické skupiny zesilují frustraci a hněv, které lidé pociťují v důsledku děsivých událostí, a směrují je k nepřátelství vůči imigrantům. Vědci tvrdí, že tento vzorec následují členové krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v Německu a francouzské strany Národní shromáždění.
„Přešli jsme od podněcování nenávisti online k jejímu přenášení do ulic různými způsoby,“ řekla Marta Lorimerová, lektorka politologie na Cardiffské univerzitě. „Určitě pozorujeme stírání hranic mezi tímto online světem a tím, co se děje ve skutečném světě, a část problému spočívá v tom, že politická třída zřejmě neví, jak s tím naložit.“
Lorimerová uvedla, že Británie je obzvláště zranitelná, protože sdílí anglický jazyk se Spojenými státy, což podle ní usnadňuje pravicovým skupinám v USA využívat americké společnosti provozující sociální sítě k podněcování hněvu na dálku.
To se stalo v úterý, kdy Elon Musk, majitel X, vyzval lidi, aby v Belfastu „OPAKOVANĚ a HLASITĚ“ protestovali. Zdůraznil obrázek, na kterém byla uvedena místa protestů, který šířil Tommy Robinson, protimuslimský agitátor ve Velké Británii s několika trestními odsouzeními.
„Celé Spojené království dnes večer v 19:00 vyjde do ulic po dalším útoku vetřelců na náš lid,“ napsal Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, na X.
Nigel Farage, lídr britské populistické pravicové strany Reform UK, využil oba nedávné útoky nožem k prosazování své protiimigrační politické agendy. Strana se stala významnou politickou silou v Anglii, když minulý měsíc vyhrála místní volby po celé zemi a v celostátních volebních průzkumech se tam trvale umisťuje na prvních místech. Tento nedávný úspěch mu dává větší politický vliv, než měl před deseti lety, kdy byla jeho strana na okraji britské politiky.
Poté, co se objevilo video, na kterém policie spoutává vysokoškolského studenta Henryho Nowaka, zatímco ten v prosinci umíral, zveřejnil Farage minulý týden video, ve kterém vyzývá veřejnost, aby „na to reagovala čistým, chladným hněvem.“ Obvinil policii ze systému „dvouúrovňové“ spravedlnosti, který v Británii prý zachází s etnickými menšinami lépe než s bílými lidmi. V tomto případě Farage vyjádřil obavy ohledně migrantů, i když odsouzený vrah, Vickrum Digwa, sikh, se narodil v Británii.
Ve svém středečním projevu Farage popsal útok nožem v Belfastu jako pokus o „stětí“, přičemž použil slovník běžný na internetu, a to navzdory skutečnosti, že žádný představitel orgánů činných v trestním řízení ani vlády to tak veřejně nenazval. V tomto případě policie obvinila Hadiho Alodida, třicetiletého Súdánce, z bodnutí Stephena Ogilvieho do hlavy, zad a krku, což Ogilvieho stálo oko.
„Nemám absolutně žádné pochybnosti o tom, že tento muž neměl být v této zemi,“ řekl Farage, i když úřady uvedly, že Alodid se v zemi nacházel legálně.
Sundar Katwala, ředitel think tanku British Future, který se zaměřuje na otázky identity, uvedl, že politici jako Farage stále častěji využívají to, co Katwala nazývá „zápalnými momenty“, aby oslovili tu část své voličské základny, která od něj očekává agresivnější rétoriku.
V loňském roce došlo v Británii k přibližně 500 vraždám, z nichž mnohé byly šokující. Pokud však oběť není běloch nebo zločin neodpovídá narativu, který démonizuje přistěhovalce, není toho využito k podněcování rozhořčených protestů.
Ostatní politici vyzývali k umírněnosti a klidu, přičemž se snažili uznat otřesnou povahu útoků nožem. Ve středu v parlamentu premiér Keir Starmer odsoudil pondělní útok na pana Ogilvieho v Belfastu a násilí v ulicích, které následovalo v úterý večer.
„ „Tento útok nás všechny znechucuje, ale násilí a nepokoje nemají žádné ospravedlnění,“ řekl.
Kemi Badenochová, předsedkyně Konzervativní strany, uvedla na X, že „lidé mají právo být rozzlobení. A lidé mají právo očekávat, že jejich politici zajistí bezpečnost našich hranic.“ Scény nepokojů v Belfastu však označila za „hluboce znepokojivé“ a řekla, že „nikdo nemá právo vypalovat rodiny z jejich domovů. ”
Ofcom, který reguluje odvětví komunikací v Británii, varoval poskytovatele online služeb, že mají povinnost zajistit, aby nešířili nelegální obsah, který by mohl vyvolat krizi – například podněcováním k násilí. Ve středečním otevřeném dopise agentura napsala, že „již kontaktujeme jednotlivé poskytovatele, u nichž se domníváme, že existují konkrétní rizika související s přítomností nelegálního obsahu týkajícího se občanských nepokojů.“
Tyto snahy však jen málo přispěly k omezení šíření podněcujících a často zavádějících informací na těchto platformách. O’Connor z institutu Strategic Dialogue uvedl, že jeho organizace tento týden opakovaně zaznamenala případy facebookových stránek s neověřenými tvrzeními, že útočník z Belfastu během útoku pronesl v arabštině slova „chvála Bohu“.
Ed Davey, předseda britské Liberálně demokratické strany, odsoudil to, co nazval vzorcem, v němž brutální zločin „v nás všech vyvolává obrovskou bolest a hněv, a poté extremisté, kteří tento smutek a hněv zneužívají k šíření nenávisti a násilí, za pomoci a podpory magnátů sociálních médií, jako je Elon Musk.“
Tlak na omezení chování na internetu obnovuje obvinění politiků, jako je viceprezident JD Vance, že Británie podkopává právo konzervativců na svobodu projevu. Když britská ministryně pro technologie Liz Kendallová tento týden zveřejnila příspěvek o přísnějších nových pravidlech pro internet, jejichž zavedení vláda zvažuje, desítky lidí jí odpověděly, že Británie chce umlčet legitimní debatu.
„Předstíráte, že jde o bezpečnost, ale jde o kontrolu!“ napsal jeden člověk. „VIDÍME VÁS!!!!“
Odborníci, kteří studují online platformy, tvrdí, že poskytují fóra pro pravicové politiky, aby se stali více součástí hlavního proudu.
„To, co dnes slýcháme, by se před 20 lety považovalo za naprosto okrajové, zcela šílené věci, které by kdy obhajovaly jen ty nejextrémnější politické strany,“ řekla Lorimerová.
Zároveň, jak uvedla, liberální a centrističtí politici, jako je Starmer v Británii a někteří demokraté ve Spojených státech, pociťují tlak posunout se doprava s politikou, která reaguje na obavy rozzlobených a frustrovaných voličů.
To nutí pravici „zdvojnásobit úsilí a přijímat ještě extrémnější politiku, která se pak stává normou,“ řekla. „Opravdu se dostanete do situace, kdy se to velmi rychle eskaluje, a přesně v tom se právě teď nacházíme.“
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