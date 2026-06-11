Zločinecký postoj pražských pravičáků, který zabíjí lidi
11. 6. 2026
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Foto: Cyklotrasa ve skotském Glasgow. Proč ne v Praze?
V Praze byl zabitej další člověk a já jsem při tý příležitosti zjistil, že existuje facebooková skupina, kde si 40.000 lidí vyměňuje memečka o tom, jak nenáviděj lidi [na kolech] a hrozně se smějou videím plnejm násilí, a celý to úplně zapadá do normalizace nenávisti k udržitelný dopravě, kterou tu dlouhodobě roztáčí strany jako ANO, ODS a samozřejmě Motofašisti, a už mě to fakt neskutečně sere, jak málo lidí se vůči těmhle sobeckejm hajzlům postaví, jak málo lidí řekne, že neexistence bezpečný cykloinfrastruktury je selhání vedení města, a poškozuje úplně všechny, a taky jak se zpravodajství soustředí na dopravní “komplikace”, co nehody způsobily, místo, aby se média ptala, jak je sakra možný, že v ulicích umírá tolik lidí, a všem je to jedno.
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