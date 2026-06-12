Uniklé ruské dokumenty odhalují "kognitivní útoky" proti Západu
12. 6. 2026
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Uniklé chaty a dokumenty ukazují roli ruské prezidentské administrativy při útocích pod falešnou vlajkou a kampaních zasahování do voleb v Evropě i mimo ni, píší Martin Laine, Marta Vunš a Ilja Lozovskij
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V září 2025 bylo devět mešit a kulturních center v Paříži a jejím okolí cílem groteskního islamofobního kousku: Krvavé useknuté prasečí hlavy, každá označená modrým inkoustem, byly ponechány před vchodovými dveřmi.
O několik měsíců později byli tři muži ze Srbska odsouzeni za tento zločin ve své domovské zemi. Byli vedeni, jak zněly rozsudky, "strukturami zpravodajské služby Ruské federace" ve snaze vyvolat nepokoje a nesnášenlivost.
Nyní odhaluje tuto provokaci skrytá zásoba uniklých dokumentů získaných reportéry z Delfi v Estonsku a sdílených s OCCRP a dalšími mediálními partnery. Spisy ukazují pečlivé vnitřní plánování, které do operace vstoupilo, vrhají nové světlo na to, kdo za ní stál, a odhalují řadu dalších prokremelských vlivových snah po celé Evropě i dále.
Dokumenty ukazují na Agenturu sociálního designu (SDA), ruskou PR agenturu, která již byla sankciována USA, Velkou Británií a EU za předchozí kampaně ovlivňování — a na ruskou prezidentskou administrativu, jejíž představitelé dohlížejí na práci firmy.
Několik desítek souborů obsahuje interní zprávy o plánovaných a dokončených misích a také snímky obrazovky soukromých rozhovorů z nástroje pro spolupráci na pracovišti, který používají jak zaměstnanci SDA, tak úředníci administrativy.
Podrobně popisují četné operace — interně označované jako "kognitivní údery" proti Západu — které zahrnovaly další vandalské útoky ve Francii a Německu, snahy o šíření proruských sdělení prostřednictvím západních názorových vůdců a kampaně zasahování do voleb. Mezi nimi je i plán ovlivnit parlamentní volby v Arménii prostřednictvím mediálního kanálu zaměřeného na rusky mluvící voliče s cílem zastavit geopolitický obrat země směrem k Západu.
Dokument s názvem "Zpráva o operaci Prasečí hlava" podrobně popisuje vnitřní plánování, které vedlo k útokům na pařížskou mešitu, včetně fotografií připravených vepřových hlav před jejich distribucí, které se nikdy neobjevily na veřejnosti.
Podle dokumentu dorazila skupina šesti operativců do Paříže 7. září, provedla "průzkum" 8. září, doručila prasečí hlavy následující noc a poté "úspěšně opustila zemi".
Spis končí dlouhým seznamem novinových článků ve francouzštině, angličtině a ruštině, které se týkaly útoku. "Operace získala široké pokrytí v celosvětových médiích," chlubí se.
Jedna uniklá zpráva stanovuje jeden z cílů tohoto typu informační války: pomoci Rusku "udržet si obraz supervelmoci" na světové scéně. "Čím více se Rusko zapojí do aktivních vlivových kampaní po celém světě, tím silnější je obraz globální ruské mocnosti," stojí v něm.
Protože mnoho uniklých spisů postrádá jasného autora, není vždy jasné, zda konkrétní dokument a operace, které popisuje, pocházejí z SDA, prezidentské administrativy nebo kohokoliv jiného. Ruská prezidentská administrativa a SDA na žádosti o komentář nereagovaly.
Není to poprvé, co byla SDA obviněna z provádění vlivových operací ve spolupráci s ruským státem. Firma byla na tomto základě sankcionována západními zeměmi a v roce 2024 reportéři z Delfi Estonia, Süddeutsche Zeitung a dalších evropských médií získali předchozí soubor uniklých dokumentů, které odhalily snahy firmy omezit západní podporu Ukrajině a posílit krajně pravicové strany ve volbách do Evropského parlamentu. Téhož roku americké ministerstvo spravedlnosti vydalo čestné prohlášení, v němž agent FBI vypověděl, že společnost je pod "vedením a kontrolou" ruské prezidentské administrativy.
Nejnovější únik, jehož části byly poprvé zveřejněny arménským médiem Fact Investigation Platform, ukazuje činnost SDA během roku 2025 a obsahuje plány plánované na letošní rok. Dále poskytuje další důkazy o tom, že vedoucí představitelé prezidentské administrativy řídí operace, mají rozpočtovou moc a dokonce sledují, kde se nachází šéf SDA.
James Pamment, odborník na nepřátelské zahraniční vměšování, který vede Psychologický obranný výzkumný ústav na švédské Lundské univerzitě, uvedl, že dokumenty naznačují "vzorec bezohledné eskalace".
"Snaží se vytvářet konflikty mezi skupinami [ve společnosti]," řekl Pamment, který SDA důkladně zkoumal. "Dobře si uvědomujeme, jak snadné je v současnosti v Evropě rozdmýchat stávající napětí, zejména v otázkách jako migrace nebo náboženské napětí. Je to nebezpečné."
Analytik z Hybrid CoE, organizace bezpečnostních expertů se sídlem v Helsinkách, která pomáhá vládám EU a NATO v boji proti "hybridním hrozbám", uvedl, že nebezpečí práce SDA spočívá v jejích možných dlouhodobých důsledcích.
"Může trvat roky, než se účinky plně projeví, a až se tak stane, může být už pozdě na účinnou reakci," uvedl analytik, který si přál zůstat v anonymitě podle politiky organizace. "Proto je tak důležité tyto operace právě teď zastavit a zabránit jejich dalšímu šíření."
Operace pod falešnou vlajkou v Evropě
V uniklých chatech účastníci používají pseudonymy, které se skládají převážně z obecných anglických jmen, jako "Alex Abbot" a "Sam Spencer", i když se objevují i další fantazijní aliasy, jako "Bruce Lee" a "Immanuel Kant".
Screenshoty jsou zobrazeny z pohledu uživatele, který používá alias "Kristin Kiler" — zřejmý odkaz na Christine Keeler, nechvalně proslulou anglickou showgirl, jejíž aféry s britským ministrem i sovětským námořním atašé pomohly v 60. letech svrhnout britskou vládu.
"Kiler" je kolegy označován jako "Sofia" a podle tabulky nalezené v úniku patří pseudonym Sofii Zacharové, vysoké představitelce ruské prezidentské administrativy. Zacharova byla v roce 2024 za svou práci se SDA sankcována EU, přičemž oznámení o sankcích ji popisuje jako vedoucí komunikačního oddělení, která pracovala "přímo s [šéfem SDA] Iljou Gambašidzem".
V uniklých chatech se zdá, že Sofia dohlíží na záležitosti týkající se financování a jednou se zdá, že ustupuje ještě vyššímu úředníkovi. "Čekáme na svolení od SVK," píše v jednom rozhovoru. Tyto iniciály odpovídají celému jménu Sergeje Kirijenka, prvního zástupce šéfa štábu administrativy. Zakharova na žádost o komentář nereagovala.
Většina uniklých chatů ukazuje, jak si Sofia a její kolegové vyměňují projektové zprávy a plánovací dokumenty. Jeden z těchto spisů vymezuje široké parametry kampaně ovlivňování zaměřené na západní země, která má podpořit zahraniční politiku ruské vlády.
"Plánujeme [dosáhnout] tohoto cíle především prohloubením vnitřních rozporů mezi [západními] vládnoucími elitami, stimulací protestní aktivity mezi opozičními silami, eskalací protivládních protestů a 'rozdmýcháním' amorfní části voličů v zemích NATO a jejich satelitech," uvádí dokument, který podle metadat byl vytvořen v květnu 2023.
Text navrhuje "provádět po sobě jdoucí kognitivní údery" proti západnímu publiku "na internetových platformách, které ovládají" neobvyklým způsobem, včetně "opuštění otevřeně proruských zpráv".
"Organizaci masových protestních akcí v zemích NATO považujeme za důležité podpůrné opatření," uvádí se v něm. "Máme potřebné schopnosti zapojit speciální kontingent trvale žijící v zahraničí pro takové události."
Podle soudních rozsudků vynesených proti Srbům odsouzeným za účast na incidentech s vepřovou hlavou v Paříži skupina cílila také na židovskou komunitu. Muži nalili zelenou barvu na pařížské muzeum holokaustu a několik synagog a zanechali plastové kostry u Braniborské brány v Berlíně, nedaleko památníku holokaustu. Cílem operace, jak soud uzavřel, bylo "podnítit náboženskou a národní nesnášenlivost" mezi Židy a muslimy a "destabilizovat situaci" v Německu a Francii.
Uniklé soubory odkazují na provoz synagogy a vymezují konečný cíl. V jednom rozhovoru se Sofií uživatel používající pseudonym "Edward Bernays" — zjevně ironický odkaz na rakousko-amerického průkopníka manipulativní propagandy — poskytuje přehled projektu s názvem "Zelené synagogy".
"Akce se dostala na titulní stránky světových médií," píše Bernays. "Cílem akce [je] zdiskreditovat francouzské úřady, které nebyly schopny zastavit vlnu islámského antisemitismu v Paříži. Rána obrazu Macrona, který si dovolil kritizovat Izrael."
Další rozhovor mezi Bernaysem a Sofií odkazuje na operaci v Německu z loňského roku, kdy stovky aut měly výfukové trubky naplněné expandující pěnou a byly pokryty nálepkami s nápisem "Buďte zelenější!" ve zjevné snaze obvinit Stranu zelených.
"Deutsche Welle o nás píše," napsal Sofii spolu s odkazem na článek popisující vandalismus.
Uniklé soubory také obsahují plány na podobné mise, které buď nikdy nebyly realizovány, nebo nebyly veřejně oznámeny. Jeden dokument popisuje plán znesvětit pařížský památník generála Charlese de Gaulla jménem "ukrajinských nacionalistů".
S očekáváním "vysoké pravděpodobnosti", že pachatelé budou zatčeni, dokument uvádí "zvláštní požadavky" na ně, včetně toho, aby byli sami uvedeni v omyl ohledně povahy operace.
Nesmí být zapojeni do žádných předchozích útoků a musí si být "jisti, že jednají v zájmu Ukrajiny a plní příkaz Nadace Oleny Zelenské," uvádějí pokyny, odkazujíc na charitu založenou první dámou Ukrajiny.
Samostatný plán na stejný měsíc popisuje operaci vypuštění 30 sexuálních hraček do řeky Seiny s nápisem "Do prdele s migranty!"
Arménie v zaměřovači
Prezentace nalezená v úniku naznačuje, že SDA stojí za mediální skupinou působící v bývalých sovětských zemích nazvanou SNG Media. Cílem skupiny, uvádí dokument, je "kompenzovat ztracené vazby mezi obyvateli zemí postsovětského prostoru po rozpadu SSSR, který je uznáván jako jedna z největších geopolitických katastrof na světě".
Oficiálně se zdá, že skupinu 12 médií provozuje samostatná ruská společnost SNG Media. Na žádost o komentář nereagovala.
Podle dalšího projektového souboru v úniku plánovala SDA využít jeden z těchto zdrojů, erevan.one, aby ovlivnil výsledek nadcházejících červnových voleb v Arménii.
Hlasování je široce vnímáno jako test, zda země bude pokračovat v geopolitickém odklonu od Ruska směrem k Evropě a Spojeným státům, který prosazuje premiér Nikol Pašiňan. Západní představitelé a analytici varovali, že Rusko se snaží ovlivnit volby prostřednictvím propagandy, kybernetických útoků, manipulace s informacemi a nelegálních finančních toků, aby udrželo Arménii v rámci vlivové sféry.
Uniklý dokument s názvem "Ruští Arméni rozhodují" zdůrazňuje, že velká část arménských voličů jsou také ruští občané a že "tito voliči mohou mít velmi velký a dokonce rozhodující vliv na výsledky".
V tomto smyslu, jak dokument uvádí, je médium "Yerevan One" "specializované na arménskou diasporu v Rusku" a bude použito k "vytvoření negativního postoje vůči současným arménským úřadům a osobně vůči premiérovi Pašinjanovi ... a pozitivního postoje k těm... kteří prosazují co nejtěsnější unii s Ruskem."
Další složka obsahuje převážně negativní horoskop pro Pašinjana, který ho popisuje jako "symbol hluboké arménské národní krize". Podobná astrologická předpověď byla zveřejněna na Yerevan.one začátkem května.
Další projektové soubory shrnují výsledky dezinformačních kampaní zaměřených na Pašinjana a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a dokonce uznávají ověřování faktů, která byla později zveřejněna za účelem jejich vyvrácení.
Dokument nazvaný "Mediální případ Marseille" popisuje dezinformační kampaň, která tvrdí, že Pašinjan koupil luxusní vilu v Marseille. Dokument poskytuje podrobný přehled reakcí v místních médiích a tvrdí, že kampaň dosáhla více než deseti milionů zhlédnutí po celém světě.
Další projektový soubor popisuje šíření později vyvráceného zpravodajského článku, který tvrdil, že ukrajinský prezident koupil pro svou matku luxusní byt v dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa. Tento příběh se také stal virálním po celém světě, když podle interní zprávy dosáhl přes 86 milionů zhlédnutí.
Projevy prostřednictvím západních lídrů veřejného mínění
Jako další způsob ovlivňování uniklé chaty a soubory odkazují na snahy ovlivnit veřejné mínění prostřednictvím významných západních veřejných osobností. V jednom rozhovoru s osobou používající pseudonym "Karen Horney" — kterou uniklá tabulka uvádí jako další zaměstnankyni prezidentské administrativy — Sofia poskytuje aktuální informace o několika projektech v USA a Francii.
"Prohlášení dvou francouzských lídrů veřejného mínění jsou připravena," píše, zmiňuje "generála Delawardeho" a dodává: "Stručné shrnutí tématu: Rusko vyhrává, mír bude za podmínek Moskvy."
Následující časové razítko na screenshotu naznačuje, že tato zpráva byla odeslána někdy před 23. lednem 2025. V dubnu téhož roku ruské státní médium TASS skutečně zveřejnilo rozhovor s bývalým francouzským generálem Dominiqueem Delawardem, v němž předpověděl, že válka na Ukrajině skončí "za ruských podmínek" do konce roku 2025. Delawarde zemřel následující měsíc.
Ve stejném rozhovoru s "Horneyovou" Sofia také zmiňuje Paula Vallelyho, penzionovaného generálmajora USA.
"Byly dosaženy předběžné dohody s hlavními izraelskými médii, že Vallely bude u nich publikovat 'své' experty. Momentálně připravujeme dopis od Vallelyho organizace (Stand Up [America], U.S. Foundation) médiím a řešíme finanční záležitost. Pravděpodobnost úspěchu je 90 %," napsala. "Důležité: Vallely má blízko k Trumpovi a je podle toho vnímán," dodala.
V březnu 2025 TASS zveřejnila citace z rozhovoru s Vallelym, který odvysílala regionální izraelská rozhlasová stanice Galey Israel, v níž předpověděl "rychlou změnu moci na Ukrajině a oteplení vztahů mezi Ruskem a Západem". Stanice na žádost o komentář nereagovala.
Uniklé dokumenty neuvádějí, zda si Vallely byl vědom toho, že osoby, se kterými jednal, jednaly jménem ruské státní kampaně ovlivňování. V krátkém rozhovoru s novináři uvedl, že si na rozhovor s Galey Israel nevzpomíná a že nemá žádný formální vztah s žádnými ruskými subjekty.
Plány na rok 2026
Uniklé dokumenty zahrnují také iniciativy pro tento rok, včetně souboru s názvem "Projekty 2026". Uvádí osm projektů, některé jsou popisovány jako částečně zahájené, včetně:
"Internetový zdroj", který měl údajně ovlivnit západní think-tanky, popisovaný jako již spuštěný v angličtině a také plánovaný v němčině, francouzštině a španělštině. Screenshot přiložený k úniku ukazuje web nazvaný World Center for Strategic Studies, který byl registrován 30. března 2026, a obsahuje analýzy publikované bez jmen autorů.
AI řízená "samonaplňující se znalostní báze" zaměřená na Německo, pro kterou "byly spuštěny servery a vytvořeny webové shelly ... [s databází] již obsahující přes 200 000 stran".
"Databáze opinion leaderů" navržená k monitorování téměř 10 000 takzvaných účtů opinion leaderů na sociálních sítích. Screenshoty podobného nástroje lze vidět v úniku.
"Sledovač veřejného mínění" měl sledovat 100 "nejvýznamnějších francouzských opozičních lídrů veřejného mínění".
Web nazvaný "Russian Wave", plánovaný k vydání ve francouzštině, němčině a ruštině.
Projekt nazvaný "AI News", zaměřený na Francii, který si klade za cíl vytvořit tři "projekty" napříč šesti sociálními sítěmi produkující stovky videí.
Uniklé dokumenty také popisují plán nazvaný "Mitteleuropa", který navrhuje navázat úzké politické a ekonomické vztahy mezi "řadou států a území (především Rakousko, Maďarsko a Slovensko), které dříve patřily k Rakousko-Uhersku," s dlouhodobým cílem vytvořit "jednotného, silného, nezávislého hráče".
Podle dokumentu je cílem projektu "rozebrat Visegrádskou skupinu (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko)" a nahradit ji "Vídeňskou dohodou" (Rakousko, Maďarsko, Slovensko)." Plán také popisuje záměry ovlivnit volby v Maďarsku a Slovinsku.
Bezpečnostní narušení
Uniklé chaty také odhalují, jak vlivná byla Sofia v organizaci, což ukazuje, že měla pravomoc požadovat odpovědi od šéfa SDA, Ilji Gambašidzeho. Po předchozím úniku spisů SDA v roce 2024, který zahrnoval poznámky pořízené během schůzek s ruskou prezidentskou administrativou, požadovala vysvětlení tohoto selhání.
"Otázky pro Ilju: za jakým účelem se dělaly poznámky ze všech uzavřených schůzek týkajících se mezinárodního projektu?" zeptala se.
V červnu 2025 uživatel působící pod pseudonymem "Peter Parker" diskutoval se Sofií o detailních bezpečnostních aktualizacích, včetně fyzického odpojení webkamer a mikrofonů na kancelářských noteboocích a plánech na přechod na ruské VPN služby.
"Peter Parker" také Sofii poskytoval aktuální informace o pohybu a aktivitách Gambašidzeho, což naznačuje, že je pod dohledem: "V posledních týdnech jsem Ilju v kanceláři vídal méně," napsal. " Na místě nebyly spatřeny žádné neoprávněné osoby."
Začátkem tohoto měsíce Spojené království oznámilo nové sankce proti SDA, které cílily na "49 osob pracujících pro [společnost], včetně spisovatelů, překladatelů a tvůrců videí odpovědných za klamavou kremelskou propagandu".
Zdroj v angličtině: ZDE
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