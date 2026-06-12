Kanada předkládá návrh zákona zakazující sociální média pro děti mladší 16 let
12. 6. 2026
Vláda v Kanadě předložila legislativu týkající se digitální bezpečnosti, která by mohla zakázat dětem mladším 16 let mít účty na sociálních sítích.
Zákon, který byl ve středu předložen v parlamentu, poskytuje výjimky společnostem, které dokážou prokázat, že jejich platformy splňují určité bezpečnostní standardy.
Kritéria pro to, co výjimky znamenají, budou oznámena později.
"Selháváme vůči našim dětem. "Už toho bylo dost," řekl kanadský ministr kultury Marc Miller.
"Potřebujeme základní ochranu," dodal.
Co je součástí nového kanadského zákona o digitální bezpečnosti?
Návrh zákona zahrnuje sedm kategorií škodlivého obsahu, mezi které patří:
- Obsah, který sexuálně zneužívá dítě nebo znovu viktimizuje přeživšího
- Obsah, který vede děti k tomu, aby si ubližovaly
- Obsah používaný k šikaně dítěte
- Obsah, který podněcuje násilí
- Obsah, který podněcuje nenávist
- Terorismus nebo násilný extremistický obsah
- Intimní snímky zveřejňované bez výslovného souhlasu.
Schválení zákona může trvat rok, uvedla agentura Reuters s odkazem na vládní představitele na technickém brífinku.
Zákon stanovuje zřízení nového regulátora — nazvaného Komise pro digitální bezpečnost Kanady — který bude vymáhat novou legislativu a zajistí dodržování předpisů.
Regulátor by také stanovil bezpečnostní požadavky pro AI chatboty, včetně opatření zaměřených na zmírnění rizik zaměřených na děti.
Vládní představitelé uvedli, že jakmile bude legislativa schválena, bude trvat 18 měsíců, než vznikne digitální regulátor.
Společnosti mohou čelit sankcím ve výši 3 % globálních příjmů nebo až 10 milionů kanadských dolarů (asi 6,2 milionu eur, 7,2 milionu dolarů), podle toho, co je vyšší, pokud nedodrží požadavky.
Sociální média, AI chatboti jsou "zdrojem duševních problémů" pro děti
Kanadský návrh zákona přichází v parlamentu poté, co se Austrálie v prosinci stala první zemí na světě, která zakázala sociální média dětem mladším 16 let.
Navrhovaná legislativa přichází také několik týdnů poté, co rodiny postižené jednou z nejhorších hromadných střeleb v zemi v únoru podale žaloby proti OpenAI a jejímu generálnímu řediteli Samu Altmanovi.
Obvinily společnost, že věděla, že údajný vrah plánuje útok na ChatGPT, ale policii neupozornila.
"Sociální sítě a AI chatboti jsou navrženi tak, aby upoutali pozornost. Nepodporují zdravý vývoj dětí a staly se zdrojem úzkosti, izolace, deprese a řady dalších duševních problémů pro mnoho mladých Kanaďanů," řekl Miller.
"Tato legislativa poskytne mladým Kanaďanům bezpečnější prostředí a umožní jim setkat se osobně, budovat přátelství, soustředit se ve škole a naučit se dovednosti z reálného života, aby mohli prosperovat."
Zdroj v angličtině: ZDE
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