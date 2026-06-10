ICC po vyšetřování sexuálního obtěžování suspenduje hlavního žalobce Karima Khana
10. 6. 2026
Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan byl v pondělí s okamžitou platností suspendován po vyšetřování obvinění ze sexuálního obtěžování.
Předsednictvo shromáždění států smluvních stran, dozorčí orgán zastupující země, které ratifikovaly zakládající smlouvu soudu, oznámilo rozhodnutí po hlasování kvalifikovanou většinou.
Úřad potvrdil, že jeho krok byl založen na komplexním vyšetřování provedeném Úřadem pro vnitřní dohled OSN, na podkladových důkazech a právních radách ad hoc panelu soudních expertů.
Khan byl zbaven všech oficiálních povinností do konečného rozhodnutí celého shromáždění, které svolá mimořádné mimořádné zasedání "co nejdříve".
Dramatické pozastavení je neoddělitelné od intenzivního globálního reflektoru zaměřeného na Khana od května 2024, kdy agresivně usiloval o zatykače proti vysokým izraelským představitelům.
Khan požádal o zatykače na izraelského premiéra Netanjahua a tehdejšího ministra obrany Gallanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, přičemž konkrétně uvedl hladovění civilistů jako způsob války. Také požadoval zatykače na vůdce Hamásu, včetně Jahji Sinwara, za masakry ze 7. října.
Khan a jeho právní tým důsledně charakterizovali obvinění ze sexuálního obtěžování jako koordinovanou očerňovanou kampaň organizovanou mocnými externími zpravodajskými a politickými aktéry, aby zmařily jeho vyšetřování Izraele. Vyšetřování údajně přineslo rozsáhlý spis o 5 000 stranách a pětaosmdesátistránkové soudní hodnocení. Khan dříve podrobně popisoval intenzivní diplomatický tlak, včetně hrozeb amerických sankcí a politických zásahů ze strany západních představitelů, jejichž cílem bylo donutit ho odstoupit z úřadu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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