Alternativa k raketám Patriot. Fire Point uvedl, kdy bude zahájena hromadná výroba ukrajinského FP-7
12. 6. 2026
FP-7.x je navržen k odvrácení hrozeb ruských balistických raket a dronů. Nová raketa je vyvíjena jako cenově dostupnější alternativa k americkým systémům Patriot a francouzsko-italskému SAMP/T.
Podle vývojářů je cena jedné střely přibližně 700 tisíc dolarů, oproti 3,8 milionu dolarů za raketu PAC-3 pro systém Patriot.
Podle Štilermana by sériová výroba FP-7.x mohla začít v srpnu, za předpokladu dodávky infračerveného zaměřovače pro navádění, který Fire Point doufal získat od německé společnosti Diehl Defence. Rakety budou připraveny k nasazení do roku 2027, dodal.
Zbytek systému protivzdušné obrany, známý jako Freya, včetně radarů používaných k detekci a zničení letadel, stejně jako systému velení a řízení, pochází od evropských partnerů.
Fire Point odmítl potvrdit nebo vyvrátit, s kým přesně spolupracuje. Podle FT však Fire Point jednal s německými Hensoldt a Thales o radarech, italským Leonardem ohledně radarů pro sledování a detekci cílů a s norským Kongsbergem o technologiích velení a řízení.
Podle Fire Pointu je střela schopna zasáhnout cíle ve výšce až 25 km, což je srovnatelné s možnostmi Patriotu. Odborníci však poznamenávají, že ukrajinský vývoj spíše doplní stávající systém protivzdušné obrany než zcela nahradí americké komplexy.
Na pozadí nedostatku raket pro Patriot a zesilování ruských útoků se Kyjev stále více spoléhá na vlastní pokroky v oblasti protivzdušné obrany.
Zdroj v angličtině: ZDE
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