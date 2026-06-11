Musejí z nás mít legraci všichni diktátoři světa
11. 6. 2026 / Boris Cvek
Nemůžete porazit režimy jako Rusko, Čína, Írán bez převahy na prvním místě intelektuální, vědecké, filozofické. Když jsem četl nové vydání slavné knihy Leviathan and the Air-Pump, která původně vyšla v roce 1985, autoři se v předmluvě při ohlížení zpět zmiňují, jak v západním světě tehdy financování filozofie vědy bylo součástí obrany západní civilizace.
Dnes se nám věda, vzdělanost, kultura, inteligence propadá v hromady balastu, často vyloženě jedovatého. Platíme to z grantů a vraždíme sami sebe, demokracii, inteligenci, kulturu, vědu. Čína nás „vědecky“ předbíhá, protože věda už dávno není Einstein nebo Helmholtz nebo Crick, ale počítání zcela absurdních citací a článků (často velmi nebezpečných a děsivých, jak jsme viděli za covidu třeba u neslavného, zakázaného Duškova videa o disulfiramu jako léku na covid). Musejí z nás mít legraci všichni diktátoři světa.
Z Nobelovy ceny za CRISPR se staly obludné patentové války a Nobelova cena za mRNA vakcíny sice odměnila skutečnou záchranu milionů životů, přebila ji ale obrovskými zisky způsobená nedůvěra a podezření nasedající na celkový rozpad západní společnosti. V takové situaci nemá demokracie nejmenší šanci na přežití.
Není to demokracie, která dokázala okouzlit celý svět svou inteligencí a skutečným pokrokem, je to jen mlýnek na absurditu za účelem budování kariér bez ohledu na budoucnost i minulost, v naprostém bezčasí absolutní stupidity.
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