Musejí z nás mít legraci všichni diktátoři světa

11. 6. 2026 / Boris Cvek

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Když sleduji všude, snad s výjimkou Skandinávie, jak se hroutí demokracie, jak se daří Trumpovi a spol., zdá se mi stále jasnější, proč kdysi demokracie vítězila: Gorbačov i jeho čínští kolegové jasně viděli, že se musí vyrovnat její inteligenci, vzdělání, prosperitě. 

Nemůžete porazit režimy jako Rusko, Čína, Írán bez převahy na prvním místě intelektuální, vědecké, filozofické. Když jsem četl nové vydání slavné knihy Leviathan and the Air-Pump, která původně vyšla v roce 1985, autoři se v předmluvě při ohlížení zpět zmiňují, jak v západním světě tehdy financování filozofie vědy bylo součástí obrany západní civilizace.

Dnes se nám věda, vzdělanost, kultura, inteligence propadá v hromady balastu, často vyloženě jedovatého. Platíme to z grantů a vraždíme sami sebe, demokracii, inteligenci, kulturu, vědu. Čína nás „vědecky“ předbíhá, protože věda už dávno není Einstein nebo Helmholtz nebo Crick, ale počítání zcela absurdních citací a článků (často velmi nebezpečných a děsivých, jak jsme viděli za covidu třeba u neslavného, zakázaného Duškova videa o disulfiramu jako léku na covid). Musejí z nás mít legraci všichni diktátoři světa. 

Z Nobelovy ceny za CRISPR se staly obludné patentové války a Nobelova cena za mRNA vakcíny sice odměnila skutečnou záchranu milionů životů, přebila ji ale obrovskými zisky způsobená nedůvěra a podezření nasedající na celkový rozpad západní společnosti. V takové situaci nemá demokracie nejmenší šanci na přežití. 

Není to demokracie, která dokázala okouzlit celý svět svou inteligencí a skutečným pokrokem, je to jen mlýnek na absurditu za účelem budování kariér bez ohledu na budoucnost i minulost, v naprostém bezčasí absolutní stupidity. 


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Obsah vydání | 11. 6. 2026