Produkce ropy v zemích OPEC kvůli válce v Íránu klesla na šestadvacetileté minimum
12. 6. 2026
Produkce OPEC, která zahrnuje 11 zemí, klesla meziměsíčně o 1,06 milionu barelů denně na 16,13 milionu barelů denně. Jedná se o nejnižší měsíční hodnotu minimálně od roku 2000 a je výrazně pod úrovní zaznamenanou během pandemie COVIDu-19 v roce 2020.
Největší pokles produkce zaznamenal Írán, což odráží dopad americké blokády zahájené 13. dubna. Vývoz ropy a kondenzátu z Íránu klesl na minimum přinejmenším za šest let. Produkce v Saúdské Arábii nadále klesala. Současně se Iráku podařilo zvýšit produkci zvýšením domácí spotřeby (spíše však kvůli vývozu přes Sýrii - KD). Produkce ve Venezuele a Nigérii také vzrostla.
Osm zemí OPEC+ souhlasilo se zvýšením kvót na produkci ropy pro květen, ale íránský konflikt a americká blokáda to znemožnily. Produkční čísla OPEC nezahrnují Spojené arabské emiráty, které organizaci opustily 1. května.
Zdroj v ruštině: ZDE
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