Policie už druhou noc nasadila vodní děla proti výtržníkům v Severním Irsku
11. 6. 2026
Policie rozehnala dav asi 300 lidí, kteří zapálili nákladní auto a údajně plánovali útok na hotel, v němž jsou ubytováni migranti
Policie nasadila vodní děla proti výtržníkům v Severním Irsku během druhé noci protiimigračních protestů.
Rozptýlila dav asi 300 lidí, kteří zapálili nákladní auto a házeli cihly a zápalné láhve v blízkosti kruhového objezdu Sandyknowes nedaleko Newtownabbey, osm mil severně od Belfastu.
Nepokoje byly hlášeny také v Derry a Coleraine, ale celkově došlo k menšímu počtu výtržností než v úterý, kdy se dav zaměřil na etnické menšiny poté, co v pondělí večer došlo v severním Belfastu k útoku nožem, při kterém byl jeden muž těžce zraněn.
Několik ohlášených protestů, včetně jednoho u belfastské radnice, se ve středu večer nekonalo. Protest ve Stormontu, sídle decentralizované vlády, přilákal několik desítek lidí a proběhl pokojně.
Rodina oběti bodného útoku, Stephena Ogilvieho, odsoudila násilné protesty a vyzvala k ukončení šíření dezinformací. „ Byli jsme svědky šíření mnoha nepravdivých informací na sociálních sítích, což nás nyní nutí ujasnit, že náš blízký je ve skutečnosti ve stabilním stavu a v tuto chvíli se soustřeďujeme výhradně na jeho uzdravení,“ uvedla rodina v prohlášení vydaném prostřednictvím policie.
Prohlášení vyjadřovalo znechucení nad scénami násilných nepokojů. „Chceme naprosto jasně říci, že naše rodina takové reakce nepodporuje a že mírový protest je vždy jedinou cestou vpřed.“
Mnoho demonstrantů na kruhovém objezdu Sandyknowes mělo na sobě tmavé oblečení a zakryté obličeje a údajně plánovalo zaútočit na nedaleký hotel, o kterém se věřilo, že v něm jsou ubytováni migranti.
Demonstranti strhli zahradní plot, aby ho použili jako barikádu a štít – a pomocí pneumatik, nábytku a popelnic rozdělali velký oheň. Do plamenů údajně vjel bílý dodávkový vůz, který tam zanechal muž, jenž ho nechal zařazený na rychlost a vyskočil ven. Policie se pokusila plameny uhasit.
Jednomu z přihlížejících byla poskytnuta první pomoc poté, co ho do hlavy zasáhl kámen, a byl odvezen sanitkou do nemocnice. Do hlavy byl zasažen také jeden policista, ale podle všeho neutrpěl vážná zranění.
„Pozor, pozor, okamžitě se rozejděte, jinak bude nasazeno vodní dělo, další varování již nebudou vydána,“ znělo z policejních vozidel na kruhovém objezdu v Newtownabbey.
Starší žena, sedící na autobusové zastávce mezi policií a demonstranty, si nasadila kapuci, aby se chránila před vodou. „Říkala, že prožila období nepokojů a že se nehne z místa,“ uvedla jiná žena.
Skupina diváků se shromáždila v nedalekém parku, aby sledovala dění, někteří natáčeli násilí, přičemž jeden z výtržníků křičel: „Schovejte si ty zasraný telefony, nebo jste na řadě.“
Po několikahodinovém patu byli demonstranti kolem 23:30 rozptýleni policií. Zanechali za sebou ulici posetou cihlami a odpadky, rozkopané příjezdové cesty, které sloužily jako munice, a spálené vraky vozidel. Hasiči zasáhli, aby uhasili prázdný dům, který stále hořel.
Ministři ve vládě ve Stormontu vydali společné prohlášení, v němž odsoudili úterní noční nepokoje s tím, že šířily strach a ohrožovaly životy nevinných lidí. „Žádné komunitě tyto akce neprospívají. Pondělní incident v severním Belfastu byl hluboce šokující. I když chápeme silné emoce ohledně toho, co se stalo, je to nyní předmětem soudního řízení a spravedlnosti musí být umožněno, aby se ubírala svou cestou.“
Hadi Alodid (30) z Duncairn Avenue v Belfastu byl obviněn z pokusu o vraždu Stephena Ogilvieho. Dále byl obviněn z držení nože na veřejném místě, na Kinnaird Avenue, ve stejný den.
Ve svém prohlášení ministři uvedli, že lidé mají v úmyslu způsobit zkázu v komunitách, které podle svých slov snaží se chránit.
„Zneužívají skutečnou bolest, obavy a hněv, které lidé pociťují, pro své vlastní zavádějící účely,“ uvedli.
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