Polsko připravuje masivní program civilní obrany
12. 6. 2026
Představte si následující scénář: je rok 2042 a ukrajinská fronta je zmrazená. Ruské úřady se rozhodly učinit z Polska hlavní cíl útoku na NATO. Ruské síly postupující ze severu (Kaliningradská oblast) a východu (Bělorusko) překračují východní hranice Polska, spojují se a postupují až k řece Visle.
Masivní kybernetické útoky komplikují komunikaci a silnice jsou zablokovány nesčetnými vystrašenými uprchlíky hledajícími bezpečí, zatímco nad hlavou bzučí tisíce dronů. Spojenci v NATO, rozdělení a oslabení od doby, kdy Spojené státy před několika lety vystoupily z aliance, váhají zasáhnout, když se polské síly ocitají přemožené.
To je jen jeden ze scénářů, které nedávno nastínila polská zpráva. Program wGotowości, neboli Připravenost, byl vytvořen, aby připravil polskou společnost na různé situace, od kybernetické války až po plnohodnotnou invazi. Iniciativa je "největším programem univerzálního, dobrovolného obranného výcviku v polské historii," uvedl ministr obrany země Władysław Kosiniak-Kamysz při spuštění programu v listopadu loňského roku.
Program vyniká mezi podobnými iniciativami na výcvik evropských civilistů pro válku díky obrovskému rozsahu. Kosiniak-Kamysz uvedl, že doufá, že do konce roku 2026 absolvuje školení 400 000 lidí. Široké věkové rozpětí – bez horní hranice – zahrnuje všechny od teenagerů až po seniory.
Podpora armády ve společnosti
"Programy nejsou skutečným výcvikem vojenských záložníků, ale projekty podporujícími armádu ve společnosti a určenými k účelům uvedení do problematiky," řekl plukovník prof. Dariusz Kozerawski, záložní plukovník polské armády a člen Katedry národní bezpečnosti na Jagellonské univerzitě.
Jacek Raubo, odborník na obranu a bezpečnost, souhlasil: "Jde o propagaci polské armády a dalších bezpečnostních struktur mezi veřejností. Polsko v současnosti nabízí různé formy vojenské služby, zatímco nábor do uniformovaných služeb se rozšiřuje a zpravodajské a kontrazpravodajské služby také neustále potřebují personál."
Od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 Polsko zvýšilo své vojenské výdaje na 5 % HDP. Také zakoupilo tanky, systémy protivzdušné obrany, bojová vozidla pěchoty, raketové systémy, stealth stíhačky a drony, aby vybudovalo jeden z největších arzenálů v Evropě. Stanovilo si také cíl 300 000 vojáků do roku 2039, což by z jejích ozbrojených sil učinilo největší síly v NATO, hned po USA a Turecku.
"Program wGotowości, 'Připravenost' by měl být analyzován jako součást širšího systému budování odolnosti v Polsku," řekl Raubo a dodal, že program lze považovat za úspěšný, pokud v krizi i jen jeden občan učiní dobrá rozhodnutí na základě povědomí vybudovaného ve školících modulech.
Přežít bombardování
Povaha války se rychle vyvíjí, se zásadním posunem k dronům a technologiím spojeným s umělou inteligencí. Civilisté však "musí pochopit, že válka přináší zkázu a ztráty i mimo vojenskou sféru," řekl Raubo.
"Podpora schopnosti přežít ve městech a venkovských oblastech, schopnost samoorganizace v případě krize (i radikálních scénářů, jako je okupace), nemluvě o přežití bombardování a kolísavém přístupu k vodě, potravinám, elektřině nebo teplu, je zásadní. Nové a průlomové technologie jsou jedna věc; schopnost lidí přežít v krizi je další věc."
V článku o boji Polska a Evropy proti hybridní válce zdůraznila Oksana Trefanenko, redaktorka Harvard International Review, důležitost vojenského výcviku pro občanskou společnost. "Investice do iniciativ, které posilují odolnost společnosti, je zásadním prvkem obranné strategie, protože důvěra veřejnosti v demokratické instituce výrazně snižuje účinnost dezinformací a psychologických operací."
Naděje jako zdroj
Jak je vidět na Ukrajině, naděje je stejně důležitým zdrojem jako zbraně používané na bojišti. "Války se nevedou armádami, ale společnostmi. Pokud víra v naši schopnost odolat válce selže, rozpadne se i vůle bojovat," řekl Taras Chmut, aktivista občanské společnosti, kterého interviewoval Economist.
Programy jako wGotowości by mohly tento pocit naděje posilovat, protože podporují myšlenku, že každý může přispět k válečnému úsilí. Přesto nejsou všelékem na obrovskou bezpečnostní výzvu. Kritici programu tvrdí, že přetěžuje důstojníky odpovědné za výuku kurzů, protože čelí obrovskému úkolu chránit polské území před bezprecedentním počtem sabotáží organizovaných Moskvou.
"Přetížení operačních sil úkoly, jako je provádění programu 'Připravenost', ochrana železničních tratí, hlídkování na polsko-běloruské hranici a úklid po záplavách, by měly být prováděny jinými formacemi podřízenými Ministerstvu vnitra a správy, jako je policie nebo pohraniční stráž," řekl Kozerawski.
Jak se v Evropě postupně usazuje atmosféra studené války, Polsko čelí "obrovským výzvám", řekl Raubo.
"Potenciální protivník může zkoumat nové oblasti: kybernetiku, informačně kognitivní, vesmírné a elektromagnetické operace. Občanské školení musí zahrnovat stále širší spektrum reakcí."
Vojenští experti, které FRANCE 24 oslovila, hodnotili kurzy pozitivně – přičemž trvali na tom, že jejich dopad na zvýšení národní obrany je minimální.
Přesto představují malý akt odporu ve stále nebezpečnějším světě.
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