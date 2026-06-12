Od Sahary k volebním urnám: Jak ruské sítě oslovují evropské voliče
12. 6. 2026
Evropský parlament slyšel ostré varování před ruskými vlivovými sítěmi v Africe. Investigativní novinář Philip Obaji strávil roky reportážemi o skupině Wagner, dezinformačních kampaních a politickém zasahování po celém kontinentu. Své poznatky předložil poslancům Evropského parlamentu.
Obaji zahájil projev vysvětlením, proč v těchto vyšetřováních pokračuje. Práce nese osobní riziko, ale on ji považuje za nezbytnou. "Pokračuji v reportování, protože pravda je důležitá a protože dezinformace vzkvétají tam, kde jsou fakta umlčena," řekl poslancům Evropského parlamentu.
Daleko za ruskou propagandou
Ruské aktivity v Africe sahají daleko za hranice propagandistických kampaní. "Ruské aktivity v Africe nejsou omezeny pouze na vojenskou spolupráci, těžbu zdrojů nebo diplomatickou angažovanost," řekl Obaji. "Zahrnují sofistikované informační operace navržené k formování veřejného mínění, útokům na západní instituce, šíření prokremelských narativů a podkopávání důvěry v demokratické vládnutí," dodal.
Afrika, tvrdí, se stává laboratoří pro vlivové operace. "Cílem není jen přesvědčování, ale polarizace," řekl. Dodal, že informační kampaně podporované Ruskem přispěly k legitimizaci vojenských převratů, oslabení demokratických institucí a podněcování protizápadních nálad, zejména v regionu Sahelu.
Spojení s migrací do EU
Obaji také varoval před přímou souvislostí mezi těmito vlivými operacemi a migračními tlaky ovlivňujícími Evropu. Nestabilita generovaná takovými kampaněmi přispívá k vysídlení a migraci. Stejné sítě využívají migraci jako rozdělující politickou otázku v evropských společnostech.
Juan Fernando López Aguilar (S&D/ESP) zdůraznil rostoucí politický význam migrace. Také poukázal na zranitelnost vůči dezinformačním kampaním. "Vnímání migrace se ukázalo jako naprosto rozhodující, pokud jde o volby," řekl. "Je to číslo jedna v otázce, kde jsou falešné zprávy, manipulace a otevřené lži na vítězné straně." Varoval před narativy, které migranty vykreslují jako predátory veřejných služeb, a vyzval k politikám zaměřeným na integraci místo na vyloučení a stigmatizaci.
Doprava a dezinformace
Ruská účast se vztahuje i na samotné migrační trasy. Podle Obajiho proruská vojenská junta v Nigeru rozbila klíčový právní rámec zaměřený na omezení nelegální migrace. Zrušila zákon z roku 2015, který kriminalizoval pašování migrantů. Tím se Agadez efektivně stal významným tranzitním uzlem pro trasy přes Saharu směrem k Libyi a Středomoří. Proruští komentátoři v místních médiích údajně povzbuzovali africké migranty, aby podnikli cestu do Evropy.
"Viděl jsem také ruské nákladní vozy, Wagner, jak přepravují migranty z hlavního města do Agadezu v naději, že najdou pašeráky, kteří je převezou přes poušť do Libye, stejně jako do Burkiny Faso," řekl Obaji. "Vidíme tedy, že Rusko je přímo zapojeno do šíření dezinformací a také fyzického přesunu lidí do oblastí, kde mohou naložit na nákladní auta a být pašováni do Libye — a odtud jim také ruské polovojenské jednotky ze skupiny Wagner těmto lidem pomáhají nastoupit na lodě v Libyi, víte, aby mohli překročit Středozemní moře."
Obaji dále tvrdil, že migrační sítě se překrývají s náborovými sítěmi. Tyto jsou využívány k náboru Afričanů, kteří by bojovali po boku ruských sil na Ukrajině. "Našli jsme spojení mezi sítěmi, které tlačí migranty přes Bělorusko a přes polskou hranici, a stejnými sítěmi, které pracují na náboru Afričanů do války na Ukrajině," řekl.
Evropské volby
Obaji se také zaměřil na online ovlivňovací operace pocházející ze západní Afriky, ale zaměřené na evropské publikum. Uvedl příklad nizozemských parlamentních voleb v roce 2025, během nichž výzkumníci identifikovali více než 550 falešných účtů na X, které se snažily manipulovat politickou debatu. "Mnoho těchto účtů bylo provozováno ze západoafrických zemí, zejména z Ghany a Nigérie," vysvětlil. "Jejich účelem nebylo jen podporovat jednoho politického aktéra nebo druhého. Jejich širším cílem bylo prohloubit sociální rozdělení, podkopat důvěru v demokratické instituce a manipulovat s online viditelností prostřednictvím koordinovaného zesilování."
Podle Obajiho to představuje nový model nadnárodní dezinformace: strategické vedení z Ruska, operační realizaci prostřednictvím mezinárodních sítí a digitální distribuce přímo do evropských demokratických prostor. Helmut Brandstädter (Renew/DEU) argumentoval, že EU by měla posílit své komunikační aktivity v Africe a aktivněji odhalovat ruské vlivové operace. "Myslím, že by bylo také naší povinností vysvětlit africké veřejnosti, co se skutečně děje," řekl Brandstädter. "Musíme ukázat, že nejsme jejich nepřátelé, a vysvětlit, co jim Rusové dělají." Obaji souhlasil a vyzval k větší evropské podpoře nezávislé žurnalistiky, iniciativám ověřování faktů a programům mediální gramotnosti.
Obaji uzavřel, že Afrika není pouze cílem ruské dezinformace. "Stále častěji je využívána jako operační prostředí, ze kterého lze šířit vlivové kampaně ven," řekl a varoval europoslance, že "stejné sítě, které dnes šíří nepravdy v Africe, mohou zítra cílit na evropské voliče".
Zdroj v angličtině: ZDE
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