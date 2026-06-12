Nová digitální kniha pro podporovatele Britských listů
12. 6. 2026 / Fabiano Golgo
Britské listy existují třicet let. To samo o sobě není jen
výročí. V českém prostředí, kde mnoho projektů vzniklo,
zazářilo a zmizelo, je to téměř anomálie: třicet let
nezávislého prostoru pro texty, které se nevejdou do pohodlného
středu, stranického provozu ani marketingu veřejného mínění.
K tomuto výročí vznikla nová digitální kniha Manuál pro
vzkříšení levice.
Není to oslava levice. Není to ani její snadné odsouzení. Je to
provokativní esejistická pitva politické tradice, která kdysi uměla
mluvit o chudobě, práci, důstojnosti a moci — a později se často
ztratila ve vlastním slovníku, morální póze a neschopnosti
přesvědčit lidi mimo svůj kruh.
Kniha se dotýká nejcitlivějších témat současnosti: migrace, Gazy,
klimatu, covidu a antivakcinačního hnutí, akademické cancel culture,
LGBT a trans otázky, náboženství, maskulinity, třídy, bezpečí,
svobody i ztraceného jazyka solidarity.
Čtenáři, kteří přispějí na výroční sbírku Britských listů
částkou od 500 Kč, získají heslo k online přístupu k této knize.
Podpořit Britské listy znamená víc než přispět na další rok
provozu. Znamená podpořit pokračování jedinečné třicetileté
trajektorie: prostoru, kde se ještě mohou objevovat dlouhé texty,
nepohodlné otázky, ostré polemiky a myšlení, které se nesnaží
být dekorací žádného tábora.
Třicet let Britských listů není uzavřená kapitola. Je to důvod,
aby tato práce pokračovala.
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