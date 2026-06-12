Aktivista Reform se obává, že růst židovské populace by mohl "zničit britskou kulturu"
12. 6. 2026
Tato interakce odhalila několik dvojích metrů v tom, jak britská média a politická elita přistupují k rasismu.
Reform a rasismus
V předchozím klipu začíná Farageův poradce Anderton stížností, že muslimská populace Británie roste. Vysvětlil, proč se momentálně obává muslimů, ale ne Židů, tím, že poznamenal:
"v této zemi je čtvrt milionu Židů. Muslimů je více než čtyři miliony a jejich počet stále roste. Takže si myslím, že to nejsou úplně stejné proporce."
Obávat se, že je "příliš mnoho muslimů" je něco, do čeho se britští politici a novináři obvykle dokážou zapojit bez kritiky. Ve skutečnosti si mnozí z toho udělali kariéru. V tomto případě však Anderton čelil odporu, když se jiný host zeptal:
"To je pravda, ale to je kvantitativní, ne kvalitativní rozdíl, že? Kolik Židů by tu muselo být, abyste se cítili nepříjemně? Půl milionu? Takže by to mohl být neomezený počet Židů, ale omezený počet muslimů?"
Druhý host měl pravdu, když tušil, že odhalí pokrytectví, ale ukázalo se, že Anderton je rasista na obě strany. Když byl dotázán, zda by se "obával, kdyby židovská populace rostla", Anderton odpověděl "ano", než dodal:
"Pokud by nahrazovali britskou kulturu, rozhodně."
Jinými slovy, muslimové, židé a další menšiny by měli být považováni za občany druhé kategorie bez práva ovlivňovat širší kulturu.
To je očividně jen rasismus.
A pokud vás zajímá, proč by Farage bral rady od takového člověka, není to těžká otázka:
"Britský Farage říká, že američtí Židé mají nepřiměřený vliv na politiku"
Farageovi bylo 53 let, když to řekl.
Také by nemělo být překvapením, že islamofob může být i antisemitou.
Britská média se snažila nás přesvědčit, že jeden předsudek je přijatelný a druhý nesnesitelný, ale odmítáme tuto hierarchii rasismu přijmout.
Zdroj v angličtině: ZDE
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