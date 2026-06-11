Bajka o Vybledlém náměstí
11. 6. 2026 / Jiří David
Nevím už, ve kterém městě to náměstí leželo. Jeho jméno se ztratilo v paměti stejně jako jména dávných králů a nešťastných milenců. Vedlo k němu několik ulic, ale nikdo už nedokázal s jistotou říci, která z nich byla hlavní. Bylo to jedno z těch měst, která existují déle v lidské paměti než na mapách; snad totéž město, kde se kdysi hledal kámen mudrců, kde se psaly traktáty o andělech a kde slepci údajně poznávali čas podle ozvěny vlastních kroků.
Kdykoli si dnes na ono náměstí vzpomenu — na náměstí ležící v samém středu města mého dětství, které už možná neexistuje jinak než v pomalém a nespolehlivém pohybu mé paměti — nevybaví se mi nejprve jeho tvar ani jména ulic, jež k němu vedly, nýbrž zvláštní světlo pozdních odpolední: jemně zažloutlé, téměř ospalé, jako by i čas na okamžik ztrácel vůli pokračovat dál.
Vím jen, že uprostřed toho náměstí stály sochy, jejichž jména byla lidem dražší než skutečnost sama: Hrdinství, Pravda, Pokrok a Sláva. Zdály se být méně výtvory umělců než bytostmi ponořenými do vlastního snu. Každá hleděla jiným směrem, jako by svět nebyl jeden, ale čtyři navzájem nesmiřitelné labyrinty. Jako dítě jsem ještě věřil, že každá z nich skutečně vládne části lidského osudu a že lidé, kteří se pod nimi zastavují a vedou nekonečné hovory, tak činí proto, že v hloubi duše slyší jejich hlasy.
Později jsem zaslechl, že byly vztyčeny během jediné noci muži, kteří měli zlaté ruce a oči slepců, a že každá z nich byla odlita z kovů přivezených z jiného konce světa. Když ráno dopadlo první světlo na jejich tváře, město prý na několik minut oněmělo úžasem. Ve skutečnosti to byly sochy obrovské, těžkopádné a nesmírně pyšné. V zimě na nich sedával sníh jako bílé epolety a v létě se rozpáleně leskly tak okázale, že si člověk připadal provinile už jen tím, že kolem nich prošel bez dostatečně slavnostního výrazu.
Od té doby pod nimi lidé žili, hádali se, vdávali se, umírali a rodili děti, které se ještě dříve naučily vyslovovat slova Pravda a Sláva než jména vlastních rodičů.
Jedni tvrdili, že člověka spasí cit, druzí přísahali na rozum, jiní mluvili o budoucnosti s horečnatým leskem v očích, zatímco staří sedávali pod arkádami a bránili minulost, jako by byla poslední zahradou na světě. Hovořili o tradici s melancholií lidí, kteří již dávno ztratili svůj svět, zatímco mladí obraceli oči k budoucnosti s výrazem téměř dojemným ve své dychtivé netrpělivosti.
Zdálo se mi tehdy, že náměstí není místem, ale jakýmsi obrovským organismem složeným z hlasů, kroků, gest a významů, které se navzájem přitahují a odpuzují jako proudy v moři, a že samotný smysl města závisí na tom, aby tyto spory nikdy neskončily. A protože v tom městě nebylo nic důležitějšího než významy, lidé začali věřit, že i monumenty náměstí mají svou paměť a že dlažba v noci šeptá slova těm, kdo na ní usnou.
Pak ale přišel Déšť. Vlastně si ho zpočátku téměř nikdo nevšiml. Nepřišel z hor ani z moře. Někteří později tvrdili, že stoupal přímo ze země, jiní, že padal z takové výšky, až zapomněl, odkud byl poslán. Pršelo týdny, měsíce, možná roky. Déšť byl jemný, trpělivý a tak vytrvalý, že lidé po čase přestali rozlišovat mezi jeho zvukem a tlukotem vlastního srdce.
A zatímco padal na střechy, na uschlé fíkovníky a na spící psy pod lavičkami, začaly sochy ztrácet své barvy. Červeň vybledla jako stará krev na svatebních šatech, zlato zesinalo a nápisy se rozpily do podivných znamení, která připomínala jazyk mrtvých národů.
Po mnoha letech už nikdo nedokázal říct, která socha představovala Hrdinství a která Slávu. Stařeny se o tom přely na tržištích, notáři hledali staré záznamy v archivech prožraných moly a děti si začaly vymýšlet vlastní jména pro beztvaré postavy hledící do deště. Tehdy se města zmocnila zvláštní úzkost, jako by se nevytrácely jen barvy ze soch, ale i významy z lidských životů.
„Tohle je úpadek!“ vykřikoval Páv pokaždé, když roztáhl ocas promočený deštěm. „Zmizely ideály!“
Krtek, který znal všechny podzemní chodby města a tvrdil, že svět je nejpravdivější tam, kam nedosáhne světlo, říkal, že jde o nihilismus.
„Prázdnota,“ zahoukala Sova z věže opuštěného kláštera. „Jen prázdnota.“ A ta slova se na okamžik rozprostřela nad náměstím jako mlha.
Ale starý Zahradník dál každé ráno zametal náměstí koštětem z olivových větví. Byl tak starý, že si lidé šeptali, že pamatuje dobu před postavením soch a že jednou viděl Déšť spát pod fíkovníkem jako nemocné dítě. Když se ho ptali, co znamená vyblednutí náměstí, dlouho mlčel a hleděl na vodu stékající mezi kameny. Nakonec řekl:
„Možná je to jen konec křiku.“
Nikdo tehdy nepochopil, co tím myslel. Některé jeho odpověď, pokud jí vůbec byla, pobouřila, neboť byla příliš jednoduchá. Přesto od toho dne začaly hlasy lidí znít jinak. Hádali se dál, ovšem jejich slova byla stále podobnější šumu deště, až nakonec splývala v jediný nekonečný zvuk, který se večer zvedal nad střechy města jako hejno neviditelných ptáků.
A zatímco se ti nejhlasitější dál přeli o významy, ostatní začali na náměstí pouze sedět. Seděli tam celé hodiny bez praporů, bez projevů a bez potřeby cokoli vysvětlovat.
Náměstí už nic nepředstavovalo. Nepřikazovalo, nesoudilo ani neslibovalo budoucnost. Jen existovalo pod deštěm a nebem, které mělo barvu starého popela. Někteří lidé v tom cítili hrůzu, protože poprvé v životě nevěděli, čemu mají věřit. Jiní však objevili zvláštní pokoj, podobný tomu, který přichází v tropických nocích těsně před svítáním, kdy celé město na okamžik umlkne a člověk slyší jen vlastní dech a vzdálené kapání vody do studní.
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